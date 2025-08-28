น้ำมันและทองคำปรับขึ้น หุ้นสหรัฐฯบวกจับตาผลประกอบการเอ็นวิเดีย

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(27ส.ค.) จากข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองของสหรัฐฯ ส่วนวอลล์ตรีทปิดบวก จับตารายงานผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ขณะที่ทองคำปรับขึ้นเช่นกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 90 เซนต์ ปิดที่ 64.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 83 เซนต์ ปิดที่ 68.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานแห่งสหรัฐฯ(อีไอเอ) เผแพร่รายงานในวันพุธ(27ส.ค.) พบคลังน้ำมันดิบสำรองของประเทศลดลงถึง 2.4 ล้านบาร์เรล เหลือ 418.30 ล้านบร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้ว่าจะลดลงราว 1.9 ล้านบาร์เรล
คลังเบนซินสำรองลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์เดียวกัน น้อยกว่าที่คาดหมายไว้ อย่างไรก็ตามสต๊อกน้ำมันกลั่น ซึ่งประกอบด้วยดีเซลและน้ำมันทำความร้อน ลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่พวกนักวิเคราะห์คาดหมายไว้ว่าจะลดลง 885,000 บาร์เรล
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(27ส.ค.) โดยเอสแอนด์พี 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนหน้าเอ็นวิเดียเผยแพร่รายงานผลประกอบการ มันเป็นความเคลื่อนไหวที่วอลล์สตรีทจับตาใกล้ชิดที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามูลค่าของบริษัททั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ที่ดีดตัวขึ้นเร็วๆนี้นั้น สูงเกินไปหรือไม่
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 147.16 จุด (0.32 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,565.23 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 15.46 จุด (0.24 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,481.40 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 45.87 จุด (0.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,590.14 จุด
หุ้นของเอ็นวิเดีย บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกและผู้จัดหาชั้นนำด้านโปรเซสเซอร์ AI ล้ำมัย แกว่งตัวไปมา จนกระทั่งปิดลบ 0.1% ก่อนหน้าการรายงานผลประกอบการ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ออกมาหลังปิดตลาด
ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาอย่างใกล้ชิดกับผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯที่มีต่อธุรกิจของเอ็นวิเดีย เช่นเดียวกับผลกระทบที่มีต่อตัวเลขประมาณการในข้อตกลงแบ่งรายได้กับรัฐบาลอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้
ในส่วนของราคาทองคำปรับขึ้นในวันพุธ(27ส.ค.) นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลเงินเฟ้อที่จะมีการเผยแพร่ออกมาหลังจากนี้ เพื่อหาเงื่อนงำเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ย โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 15.60 ดอลลาร์ หรือ 0.5 % ปิดที่ 3,448.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)