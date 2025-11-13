มหกรรม“วันคนโสด”จีนปีนี้ส่อปิดฉากเงียบหงอย สะท้อนผู้บริโภคชะลอใช้จ่ายกังวลรายได้-ศก.

ผู้บริโภคจีนที่เผชิญวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งยืดเยื้อมาเป็นแรมปี รวมทั้งะกังวลกับความมั่นคงด้านรายได้ เวลานี้พากันตัดสินใจรัดเข็มขัดไม่ค่อยยอมจับจ่าย บรรดาผู้ค้าปลีกจึงแก้เกมด้วยเคมเปญลดราคาดุเดือดขึ้นตลอดทั้งปีรวมมูลค่าหลายพันล้านหยวน
ระยะเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมา แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซเปิดมหกรรมวันคนโสดที่ปกติแล้วหมายถึงเฉพาะวันที่ 11 พ.ย. หรือ 11.11 จนกระทั่งกลายเป็นเทศกาลช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของโลก แต่ในปีนี้ หลายรายเริ่มแคมเปญนี้กันตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของเดือนต.ค. ส่งผลให้เทศกาลช้อปปิ้งปีนี้ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยมีมา
จอช การ์ดเนอร์ ซีอีโอกังฟู ดาต้า ที่เป็นผู้จัดการร้านค้าออนไลน์ในจีนให้แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับโลกกว่าสิบแบรนด์ บอกว่า บรรยากาศและยอดขายในช่วงมหกรรมวันคนโสดปีนี้ “เงียบหงอย” ส่วนสำหรับแบรนด์ที่กังฟู ดาต้าจัดการนั้น บางแบรนด์ยอดขายเพิ่มขึ้นเกินคาด บางแบรนด์นิ่ง หรืออาจขึ้น-ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ซินทุน ผู้ให้บริการด้านข้อมูลเผยว่า มหกรรม 11.11 ปีที่ผ่านมาในจีนกวาดยอดขายไปทั้งสิ้น 1.44 ล้านล้านหยวน (202,000 ล้านดอลลาร์)
แม้ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มใหญ่มักจัดงานกาลาฉลองยอดขายทุบสถิติเป็นประจำทุกปี แต่หลายปีที่ผ่านมา บริษัทอย่างอาลีบาบาและเจดีดอทคอม ไม่ได้เปิดเผยยอดขายรวมของมหกรรมวันคนโสดแต่อย่างใด
ปีนี้ก็เช่นกัน ตัวอย่างเช่นเมื่อวันพุธ (12) เจดีดอทคอมแถลงเพียงแค่ว่า ยอดขายทุบสถิติ จำนวนลูกค้าที่สั่งซื้อเพิ่มขึ้น 40% และจำนวนออร์เดอร์เพิ่มขึ้นเกือบ 60%
คำแถลงยังระบุว่า ยอดขายเบลลามี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กจากออสเตรเลีย รวมทั้งอินสติงต์ แบรนด์สินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของอเมริกา และอาเวน ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นจากปี 2024 กว่า 150%
สำหรับแพลตฟอร์มทีมอลล์และเถาเป่าของอาลีบาบาแจกส่วนลดมหกรรมวันคนโสดจนถึงวันศุกร์ (14) และยังไม่ได้เปิดเผยยอดขายตั้งแต่เริ่มแคมเปญจนถึงวันที่ 11 ที่ผ่านมา
แต่ก่อนหน้านี้อาลีบาบาเผยว่า สินค้า 35 แบรนด์ที่รวมถึงไนกี้ ลอรีอัล รวมทั้งแบรนด์ท้องถิ่นอย่างอันตา ผู้ผลิตชุดกีฬา และโปรยา อัพสตาร์ทเครื่องสำอาง ทำยอดขายไปกว่า 100 ล้านหยวนในชั่วโมงแรกของมหกรรมลดราคาปีนี้
การ์ดเนอร์เสริมว่า แม้ยอดขายวันคนโสดไม่เปรี้ยงปร้างเหมือนปีก่อนๆ แต่ยอดขายในเดือนต.ค.และพ.ย. คิดเป็นสัดส่วนถึง 30-40% ของรายได้รวมตลอดทั้งปีของแบรนด์ที่เขาดูแล
หลี่ หยวน แม่บ้านวัย 45 ปีในปักกิ่ง บอกว่า ทุกปีเธอมักวางแผนช้อปปิ้งสำหรับเทศกาล 11.11 มาตลอด ยกเว้นปีนี้ที่ไม่ได้ซื้อของใหญ่เลยเพราะสามารถซื้อของได้สะดวกสบายตลอดทั้งปีอยู่แล้ว
เดือนที่ผ่านมา อาลีบาบาทุ่มงบสนับสนุนพิเศษ 50,000 ล้านหยวนให้สมาชิก 88VIP 53 ล้านคนเพื่อกระตุ้นยอดขาย และสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทเผยว่า แคมเปญนี้ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้จ่ายในแต่ละวันถึง 39% เมื่อเทียบกับมหกรรม 11.11 ปี 2024
จาค็อบ คุก ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอดับเบิลยูพีไอซี มาร์เก็ตติ้ง + เทคโนโลยีส์ ชี้ว่า ในมุมมองของผู้ขาย การจับกลุ่มสมาชิก 88VIP สำคัญมากเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้จ่ายสูงและช้อปบ่อย จึงช่วยสนับสนุนการบริโภคในตลาดระดับบน
ปีนี้เถาเป่าจัดมหกรรม 11.11 ในกว่า 20 ประเทศ เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซอีกหลายแห่งของจีนที่ต้องการเติบโตนอกประเทศ
ในรายงานวันคนโสดที่เผยแพร่เมื่อปลายเดือนต.ค. เบน บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชื่อดัง ระบุว่า ไม่ช้าก็เร็วบริษัทอี-คอมเมิร์ซจีนต้องมองหาลู่ทางขยายตัวในระดับโลก เนื่องจากแนวโน้มการบริโภคในจีนซึมลง
ที่ลอนดอน อาลีเอ็กซ์เพรสส์ของอาลีบาบาจัดกิจกรรมไลฟ์สดโดยนำของเล่นจากป๊อปมาร์ตมาเป็นแม่เหล็กดึงดูดในงาน ซึ่งบริษัทคาดว่า จะช่วยกระตุ้นยอดขายของเล่นและของขวัญบนแอปอาลีเอ็กซ์เพรสส์ได้ราว 10,000 ชิ้น
(ที่มา: รอยเตอร์)