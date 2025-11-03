'ดีอี' จับมือ Google แจกสิทธิ์นักเรียน-นักศึกษา ใช้ AI โปรฟรี 1 ปี

'ดีอี' ผนึก Google แจกสิทธิ์ใช้ AI โปรฟรี 1 ปี ลุยขยายถึง 5 ล้านคน เล็งเจรจา Microsoft-AWS-Huawei สร้างระบบนิเวศแข่งขันได้ ฟาก 'เน็ตคนละครึ่ง' ยังไร้ข้อสรุป แต่ยันต้องคุ้มกว่าเดิม ปัดไทยถูกบีบยกเว้นภาษีบริการดิจิทัลไม่โต้กลับ
เมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี ร่วมกับ Google Cloud ประเทศไทย เชิงกลยุทธ์ หวังลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และปลดล็อกศักยภาพคนไทยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยเริ่มต้นจากการเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 18 ปีขึ้นไป ราว 3 ล้านคน เข้าถึงบริการ AI ระดับพรีเมียมหรือ AI โปร ของ Google ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนาน 1 ปี โดยเปิดรับสิทธิ์จนถึง 9 ธ.ค.68
นายไชยชนก กล่าวว่า สำหรับสิทธิ์ในเฟสแรกไม่จำกัดจำนวน จึงเชิญชวนน้องๆ ลงทะเบียนให้ทันก่อน 9 ธ.ค.68 ส่วนเฟสถัดไป จะขยายสิทธิ์ให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้สามารถเข้าถึง AI โปรได้เช่นกัน มีเป้าหมายสูงถึง 5 ล้านคน
"AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่คืออนาคตของประเทศ การเปิดให้เข้าถึง AI โปร ซึ่งมีค่าบริการเฉลี่ยเดือนละ 750 บาท รวม 12 เดือนกว่า 9,000 บาท แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ถือเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว และรัฐบาลไทยต้องทำให้การเข้าถึง AI กลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เตรียมเจรจากับแพลตฟอร์มรายอื่นเพิ่มเติม เช่น Microsoft, AWS และ Huawei เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข่งขันกันได้ ขณะเดียวกัน ไทยอยู่ระหว่างการผลักดันให้มีการพัฒนา Thai LLM หรือโมเดลภาษา AI ของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ภาษาของคนไทยมากขึ้น และเสริมความมั่นใจว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลออกไปนอกประเทศ" นายไชยชนก กล่าว
นายอรรณพ ศิริติกุล Country Director, Google Cloud ประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้รวมถึงการพัฒนาโซลูชันการเรียนรู้ระดับชาติ ด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Vertex AI และโมเดล Gemini ของ Google Cloud โดยเฉพาะ Vertex AI Model Garden ซึ่งรองรับการบูรณาการกับโมเดล AI ชั้นนำทั้งจาก Google พันธมิตร และโมเดลแบบเปิด เพื่อสร้างคอร์สอบรมออนไลน์ที่มีทั้งคำแนะนำและการฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกยุค AI ทั้งในมิติของการศึกษาและการทำงาน
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านการศึกษาแล้ว ยังให้ความสำคัญกับประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดย Google Cloud ได้วางมาตรการควบคุมระดับองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ AI ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เยาวชนพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และไม่พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนละเลยการคิดเชิงเหตุผล
สำหรับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ และช่องทางการลงทะเบียนได้ที่ https://gemini.google/th/students/?hl=th
เมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของโครงการเน็ตคนละครึ่ง นายไชยชนก กล่าวว่า ยังไม่มีข้อสรุป และไม่รู้ว่าข่าวหลุดออกไปได้ยังไง ขอยืนยันว่ายังอยู่ในขั้นตอนเจรจาหารือ อย่างไรก็ตาม กระทรวงมีความตั้งใจชัดเจนว่า ประชาชนควรได้รับสิทธิ์ในราคาที่ถูกลงและคุ้มค่ามากกว่าเดิม
ส่วนเรื่องภาษีบริการดิจิทัลที่สหรัฐฯขอให้มีการยกเว้น นายไชยชนก ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกันในระดับชาติ ไม่ใช่แค่กระทรวงดีอีเพียงกระทรวงเดียวจะทำได้
"ผมถามคนในวงการ เขาบอกว่า ถ้าไทยเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มใหญ่จริง อาจโดนตอบโต้เหมือนที่ฝรั่งเศสเคยเจอ สหรัฐฯหยุดนำเข้าไวน์ฝรั่งเศสทันที ดังนั้น ต้องประเมินอย่างรอบด้าน ไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ แต่รวมถึงผลกระทบทางการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ไทยก็ไม่ควรอยู่ในสถานะถูกบีบ จากมหาอำนาจไปเรื่อยๆ โดยไม่มีท่าทีโต้กลับใดๆ เลย" นายไชยชนก กล่าว