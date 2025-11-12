แล้วไงต่อ!ฝรั่งเศสเป็นกังวล ปฏิบัติการสหรัฐฯในแคริบเบียน ละเมิดกฎหมายสากล

ฝรั่งเศสมีความกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯในแคริบเบียน สืบเนื่องจากมันละเมิดกฎหมายสากล จากความเห็นของ ฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีต่างประเทศในวันอังคาร(11พ.ย.)
จนถึงตอนนี้ กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีไปแล้วอย่างน้อย 19 รอบ เล่นงานเรือต้องสงสัยว่าเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติดในแคริบเบียนและนอกชายฝั่งแปซิฟิกของละตินอเมริกา ปลิดชีพไปแล้วอย่างต่ำ 76 ราย
"เรามีความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคแคริบเบียน เพราะมันละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และเพราะฝรั่งเศสเองก็ปรากฎตัวอยู่ในภูมิภาคนี้เช่นกัน ผ่านดินแดนโพ้นทะเลต่างๆ มีเพื่อนร่วมชาติของเราอาศัยอยู่ที่นั่นมากกว่า 1 ล้านคน" บาร์โรต์กล่าว รอบนอกที่ประชุมซัมมิตรัฐมนตรีต่างประเทศจี7 ในแคนาดา
"ด้วยเหตุนี้ พวกเขาอาจได้รับผลกระทบจากภาวะไร้เสถียรภาพ ที่มีต้นตอจากสถานการณ์ลุกลามบานปลายใดๆ สถานการณ์ที่เราอยากให้หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสระบุ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยในวันอังคาร(11พ.ย.) ว่า ยูเอสเอส เจรัลด์ ฟอร์ด เรือบรรทุกเครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลก ได้เคลื่อนเข้าสู่ภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการเสริมกำลังเพิ่มเติมจากเดิมที่มี เรือรบ 8 ลำ, เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ 1 ลำ และฝูงบิยเอฟ-35 ที่ถูกส่งเข้าประจำการในแคริบเบียนแล้วก่อนหน้านี้
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร เน้นย้ำคำกล่าวหาว่าการเสริมกำลังของสหรัฐฯ มีเป้าประสงค์แอบแฝงคือโค่นเขาลงจากอำนาจ
(ที่มา:รอยเตอร์)