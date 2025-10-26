รู้ทัน!ปธน.เวเนฯเชื่อสหรัฐฯ'กำลังจัดฉากเพื่อทำสงคราม' หลังส่งเรือรบใหญ่ที่สุดในโลกเข้าแคริบเบียน

ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา กล่าวหาสหรัฐฯ "กำลังจัดฉากสงครามใหม่" หลังอเมริกาออกคำสั่งให้เรือรบใหญ่ที่สุดในโลก เข้าประจำการในแคริบเบียน ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่าง 2 ชาติ
ด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์ ฟอร์ด สามารถบรรทุกเครื่องบินได้สูงสุด 90 ลำ การส่งมันเข้าประจำการในแคริบเบียน ถือเป็นการเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารครั้งใหญ่ของสหรัฐฯในภูมิภาคแถบนี้
ที่ผ่านมา สหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไปแล้ว 10 รอบ เล่นงานเรือในพื้นที่ ส่วนหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการทำสงครามกับพวกลักลอบขนยาเสพติด
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวหา มาดูโร เป็นหัวโจกขององค์กรค้ายาเสพติด คำกล่าวหาที่เขาปฏิเสธ และมีความกังวลกันในเวเนซุเอลา ว่าการเสริมกำลังทหารของอเมริกา มีเป้าหมายคือโค่นล้ม มาดูโร คู่อริยาวนานของ ทรัมป์ ลงจากอำนาจ
สหรัฐฯเป็นหนึ่งในหลายชาติ ที่ไม่รับรอง มาดูโร ในฐานะผู้นำโดยชอบธรรมของเวเนซุเอลา หลังจากพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งปี 2024 ที่ถูกปฏิเสธในวงกว้างว่าทั้งไม่เสรีและไม่ยุติธรรม จากการนับคะแนนของพวกฝ่ายค้านตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ เชื่อว่าบรรดาผู้สมัครของพวกเขา คว้าชัยชนะอย่างถล่มทลาย
เพนตากอนระบุในวันศุกร์(24ต.ค.) ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอ เจรัลด์ อาร์ ฟอร์ด จะเข้าประจำการในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการใต้แห่งกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้ เช่นเดียวกับแคริบเบียน
"กำลังเสริมนี้จะเพิ่มและยกระดับแสนยานุภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการขัดขวางการลักลอบขนยาเสพติด ลดระดับและขุดรากถอนโคนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" โฆษกเพนตากอนระบุ
ระหว่างปราศรัยผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ มาดูโร กล่าวหาสหรัฐฯ กำลังเสาะแสวงหาสงครามชั่วนิรันดร์สมรภูมิใหม่ "พวกเขาเคยสัญญาว่าจะไม่เกี่ยวข้องในสงครามหนึ่งๆอีกแล้ว แต่พวกเขากำลังเสกสรรสงครามหนึ่งๆขึ้นมา"
การประจำการเรือบรรทุกเครื่องบินจะมอบทรัพยากรที่สำคัญสำหรับเริ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆในภาคพื้น
ทรัมป์ พูดซ้ำๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในสิ่งที่เขาเรียกว่า "ปฏิบัติการทางภาคพื้น" ในเวเนซุเอลา และก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ กล่าวว่าอเมริกา "เวลานี้อเมริกากำลังมองไปยังภาคพื้น" หลังจากสามารถควบคุมสถานการณ์ทางทะเลได้เป็นอย่างดี
"เราสามารถหยุดยาเสพติดทั้งหมดที่ลำเลียงเข้ามาทางทะเล ผมจะหยุดยาเสพติดทั้งหมดที่ลำเลียงมาทางภาคพื้นในอนาคตอันใกล้นี้" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันเสาร์(25ต.ค.) ก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เอเชีย
สหรัฐฯยังเคลื่อนไหวเพิ่มประจำการทางอากาศในภูมิภาค โดยจากการตรวจสอบของบีบีซี พบมีเครื่องบินทหารของกองทัพอเมริกาจำนวนหนึ่งในเปอร์โตริโก
พวกนักวิเคราะห์ทางทหารตั้งข้อสังเกตว่า ปฏิบัติการสกัดกั้นปราบปรามขบวนการยาเสพติดกลางทะเล ไม่จำเป็นต้องใช้สรรพกำลังใหญ่โตขนาดนี้ แบบเดียวกับที่สหรัฐฯกำลังดำเนินการในปัจจุบัน
(ที่มา:บีบีซี)