ใกล้ชะตาขาด!ทรัมป์ส่งเสียงขู่ปธน.เวเนซุเอลา บอกวันเวลาเหลือน้อยลงทุกขณะ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งสารที่ผสมผสานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงเวเนซุเอลา โดยแม้เขายืนกรานว่าที่พูดถึงนั้น "ไม่ใช่สงคราม" แต่ขณะเดียวกันกลับส่งเสียงขู่ไปยังผู้นำของประเทศแห่งนี้ ว่า "วันเวลาเหลือน้อยลงไปทุกที"
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์(2พ.ย.) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือนไปถึง นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา ว่าวันเวลาของเขาเหลือน้อยลงทุกขณะ คำพูดดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวเสริมกำลังทหารของอเมริกาในแถบแคริบเบียน บริเวณที่วอชิงตันได้เปิดปฏิบัติการโจมตีไปแล้วหลายระลอก เล่นงานเรือต่างๆที่กล่าวหาว่าเป็นของพวกลักลอบขนยาเสพติด แต่ทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติและนักวิชาการทั้งหลาย ชี้ว่ามันเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจน
เมื่อถูกถามว่าสหรัฐฯกำลังเข้าสู่การเปิดศึกสงครามกับเวเนซุเอลาใช่หรือไม่ ทรัมป์ ตอบว่า "ผมก็สงสัย ผมไม่คิดเช่นนั้น" อย่างไรก็ตามเมื่อถามว่าวันเวลาของมาดูโร ในฐานะประธานาธิบดี เหลือน้อยแล้วใช้หรือไม่ ผู้นำอเมริกาตอบว่า "ผมอยากบอกว่าใช่ ผมคิดเช่นนั้น"
สื่อมวลชนสหรัฐฯหลายสำนักรายงานว่าวอชิงตันกำลังวางแผนโจมตีที่ตั้งทางทหารในเวเนซุเอลา ส่วนหนึ่งในการทำสงครามต่อต้านก่อการร้ายยาเสพติด
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า ทรัมป์ จะปฏิเสธว่าเขามีแผนโจมตีภายในเวเนซุเอลา แม้เขาไม่ตัดความเป็นไปได้ต่อแนวคิดดังกล่าวโดยสิ้นเชิง "ผมจะไม่ปฏิเสธว่า ผมจะทำเช่นนั้น ผมจะไม่บอกคุณในสิ่งที่ผมจะทำกับเวเนซุเอลา"
มาดูโร ซึ่งเผชิญการฟ้องร้องในสหรัฐฯ ตามข้อกล่าวหาลักลอบค้ายาเสพติด กล่าวหาวอชิงตันว่าใช้ประเด็นยาเสพติดเป็นข้ออ้างสำหรับการบังคับเปลี่ยนรัฐบาลในเวเนซุเอลา เพื่อยึดทรัพยากรน้ำมันของประเทศ
กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีเรือต่างๆไปแล้วหลายสิบรอบในแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สังหารผู้คนไปอย่างน้อย 65 ราย ยุทธการดังกล่าวกระตุ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลต่างๆทั่วภูมิภาค
โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลุ่มสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย ระบุว่าการโจมตี ที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน เทียบเท่ากับการเข่นฆ่าโดยศาลเตี้ย แม้กระทั่งมีเป้าหมายเล่นงานพวกลักลอบขนยาเสพติดก็ตาม
จนถึงตอนนี้วอชิงตันยังไม่ได้ให้หลักฐานใดๆต่อสาธารณะ ที่ระบุว่าเป้าหมายทั้งหลายที่พวกเขาเล่นงานไปนั้นเป็นพวกลักลอบขนยาเสพติดหรือเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐฯ
(ที่มา:อัลจาซีราห์)