ปิดปากพวกต่อต้าน! ทรัมป์ย้ำสัญญาแบ่งรายได้จากรีดภาษี แจกอเมริกันชนทุกคนรายละ 6.5 หมื่น

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ สัญญาว่าชาวอเมริกันทุกคนที่เข้าคุณสมบัติ จะได้รับเงินปันผลรายละ 2,000 ดอลลาร์(ราว 65,000 บาท) จากรายได้จากมาตรการรีดภาษีของไทย ในขณะที่ความชอบธรรมทางกฎหมายของมาตรการดังกล่าว ปัจจุบันกำลังอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลสูงสุด
ทรัมป์ กำหนดมาตรการรีดภาษีอย่างครอบคลุมสินค้านำเข้าจากบรรดาคู่หูการค้าเกือบทั้งหมดของสหรัฐฯ หลายระลอกเมื่อปีที่แล้ว อ้างว่ามีเจตนาจัดการความไม่สมดุลทางการค้าที่ไม่ยุติธรรม พวกนักวิจารณ์ชี้ว่าเพดานภาษีดังกล่าวรังแต่ผลักให้ราคาสินค้าแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคอเมริกา
"พวกคนที่ต่อต้านรีดภาษี ล้วนโง่เขลา" ทรัมป์เขียนบนทรุตช์โซเชียลในวันอาทิตย์(9พ.ย.) ยืนกรานว่านโยบายดังกล่าวกำลังสนับสนุนเงินหลายล้านล้านดอลลาร์ป้อนสู่งบประมาณสหรัฐฯ และจะช่วยลดตัวเลขหนี้สินสาธารณะของประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 37 ล้านล้านดอลลาร์ "เงินปันผลอย่างน้อย 2,000 ดอลลาร์ต่อคน(ไม่รวมคนที่มีรายได้สูง) จะถูกจ่ายให้ทุกคน"
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯบอกกับสำนักข่าวเอ็นบีซีนิวส์ไม่นานหลังจากนั้น ว่าเงินปันผลจากมาตรการรีดภาษี จะอยู่ในหลายรูปแบบ ในนั้นรวมถึงการลดหย่อนภาษี
อย่างไรก็ตามความชอบธรรมทางกฎหมายในนโยบายรีดภาษีของทรัมป์กำลังถูกท้าทายในศาลสูงสุด ในคดีที่ยื่นฟ้องร้องโดยรัฐต่างๆหลายแห่งและธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหนึ่ง "คำตัดสินของศาลสูงสุดที่คัดค้านนโยบายรีดภาษี จะก่อหายนะแก่ประเทศของเรา แต่ผมคิดเช่นกันว่าเราอาจจะเป็นต้องคลอดแผน 2 เอาไว้"
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)