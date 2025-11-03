ยังไม่จบ!สหรัฐฯขู่ขึ้นภาษีอีก ถ้าจีนกลับลำในเรื่องแรร์เอิร์ธ

รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตรียมปรับเพิ่มเพดานภาษีจีน ถ้าปักกิ่งยังคงขัดขวางการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ จากคำเตือนของสกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังอเมริกาในวันอาทิตย์(2พ.ย.)
จีนแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี(30ต.ค.) ว่าจะระงับข้อจำกัดที่กำหนดกับแร่แรร์เอิร์ธและเทคโนโลยีแร่แรร์เอิร์ธเป็นเวลา 1 ปี แต่ เบสเซนต์ ส่งเสียงแสดงความกังวลว่าปักกิ่งมักไม่ทำตามที่รับปากไว้อยู่เสมอ "จีนถูกต้อนให้จนมุมในตลาด(แร่แรร์เอิร์ธ) แต่เคราะห์ร้ายที่หลายต่อหลายครั้ง พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นคู่หูที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ" เขาให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์
มีการทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในหลายประเทศ ในนั้นรวมถึงสหรัฐฯ แต่จีนแทบครองภาวะผูกขาดในด้านกระบวนการแปรูปแร่เหล่านี้สำหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
การระงับข้อจำกัดการส่งออก มีขึ้นตามหลัง ทรัมป์ พบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามข้อจำกัดการส่งออกบางอย่างก่อนหน้านี้ที่ตัดสินใจโดยปักกิ่ง ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
ตามหลังข้อตกลงและไมตรีจิตระหว่าง 2 ผู้นำชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก เบสเซนต์แสดงความหวังว่า "เราจะสามารถพึ่งพิงพวกเขาให้เป็นคู่หูที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเดิม แต่ถ้าไม่ เราอาจขู่รีดภาษีอีกรอบ" รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯเตือน พร้อมเน้นย้ำว่าวอชิงตันพร้อมสำหรับออกแรงงัดข้อขั้นสูงสุด "เราไม่ต้องการตีจากจีน แต่เราจำเป็นต้องลดความเสี่ยง"
เบสเซนต์ ยังกล่าวหารัฐบาลสหรัฐฯชุดก่อนๆว่า "ละเลยต่อหน้าที่" ปล่อยให้ปักกิ่งใช้เวลานานหลายปีรวบรวมจัดสรรปั้นแต่งยุทธศาสตร์แร่แรร์เอิร์ธ "เวลานี้ รัฐบาลชุดนี้ เรากำลังมุ่งหน้าด้วยความเร็วสูงในช่วง 1 หรือ 2 ปีข้างหน้า และเราจะหลุดพ้นจากศึกนี้ที่จีนอยู่เหนือเรา และพวกเขามีมันเหนือทั้งโลก"
ส่วนหนึ่งในข้อตกลงที่แถลงออกมา วอชิงตันจะลดเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมายังสหรัฐฯลง 10% ขณะเดียวกันข้อตกลงนี้ยังกำหนดให้จีนใช้มาตรการต่างๆนานาอย่างเข้มข้นจำกัดกระแสยาเฟนตานิลไม่ให้ไหลบ่าเข้าสู่อเมริกา ขณะที่เฟนตานิล เป็นยาแก้ปวดประเภทโอปิออยด์สังเคราะห์ที่มีฤทธิ์แรง ที่เป็นต้นให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน
(ที่มา:เอเอฟพี)