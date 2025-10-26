สัญญาณดี!ทรัมป์เผยการเจรจาการค้าUS-จีนในมาเลย์ เป็นไปในแง่บวกมากๆ

สหรัฐฯและจีนดำเนินการเจรจาทางการค้า "ที่สร้างสรรค์" มากๆในมาเลเซีย ในวันเสาร์(25ต.ค.) จากการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการคลังอเมริกา ก่อนหน้าการประชุมระหว่างผู้นำทั้ง 2 ชาติ ที่ถูกคาดหมายไว้อย่างสูง ในกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ ในสัปดาห์หน้า
"การเจรจาวันนี้ได้ข้อสรุป มันเป็นการเจรจาที่สร้างสรรค์มากๆ และเราคาดหมายว่าพวกเขาจะกลับมาพูดคุยกันอีกรอบในตอนเช้า" โฆษกบอกกับเอเอฟพี
สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ พบปะกับ เหอ หลี่เฟิง รองนายกรัฐมนตรีจีน ที่อาคารเมอร์เดกา 118 ตึกที่สูงที่สุดอันดับ 2 ของโลก ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
2 ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก กำลังหาทางหลีกเลี่ยงความเสียหายหนักหน่วงไปมากกว่านี้ในสงครามรีดภาษีแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน และคาดหมายว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ จะพบปะกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในเกาหลีใต้ ในวันพฤหัสบดีหน้า(6พ.ย.)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเขาหวังบรรลุข้กตกลงที่ดีกับจีน และยุติสงครามการค้า แม้ก่อนหน้านี้เขาเคยขู่ยกเลิกการประชุม ซึ่งจะจัดขึ้นรอบนอกการประชุมซัมมิตเอเปก ที่มีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม
ปักกิ่งแถลงในเดือนนี้ว่าจะยกระดับการควบคุมอย่างครอบคลุมต่ออุตสาหกรรมแร่แรร์เอิร์ธอันสำคัญ กระตุ้นให้ ทรัมป์ ขู่รีดภาษีสินค้านำเข้าจาก 100% เป็นการตอบโต้
ทั้ง 2 ชาติ เริ่มชาร์จค่าธรรมเนียมขาเข้าที่เรียกเก็บกับสินค้าของอีกฝ่ายแล้ว เหตุตอบโต้กันไปมา อันมีชนวนเหตุจากการที่สหรัฐฯเปิดการสืบสวนตามมาตรา 301 แห่งรัฐบัญญัติทางการค้าปี 1974 ที่พบว่าอิทธิพลของปักกิ่งในอุตสาหกรรมนี้ ไม่สมเหตุสมผล
(ที่มา:เอเอฟพี)