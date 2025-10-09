หายนะกำลังมาเยือน!เอ็นจีโอกัมพูชาเตือนเอง แรงงานกลับจากไทยทุกข์ยากสาหัส-เศรษฐกิจเสี่ยงพังครืน

กลุ่มภาคประชาสังคม 18 แห่งของกัมพูชา เตือนว่าแรงงานเขมรที่เดินทางกลับจากไทย อาจต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส ถ้ารัฐบาลไม่มอบการคุ้มครองทางสังคมและแรงสนับสนุน สำหรับบูรณการพวกเขาเข้าสู่ภาคแรงงานของประเทศ พร้อมระบุสถานการณ์นี้มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบหายนะต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หนักหนาอยู่ก่อนแล้ว
รายงานข่าวของแคมโบเดียเนสส์และขแมร์ไทม์ส ระบุว่ากลุ่มประชาสังคม 18 แห่งเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันอังคาร(7ต.ค.) เรียกร้องให้รัฐบาล ภาคเอกชนและกลุ่มประชาสังคมทั้งหลาย ร่วมมือกันรับปะกันมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมสำหรับพวกแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย
แคมโบเดีเนสส์ ระบุว่านับตั้งแต่เกิดการปะทะตามแนวชายแดนเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคม มีแรงงานอย่างน้อย 920,000 ราย ที่เดินทางกลับจากไทย ท่ามกลางความกังวลจะถูกเล่นงาน อย่างไรก็ตามด้วยอนาคตที่ไม่แน่นอน ทำให้จำนวนมากในนั้นยังคงไม่มีงานทำ
สื่อมวลชนแห่งนี้รายงานว่า แม้ทางกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพกัมพูชา รับปากเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงานอย่างน้อย 190,000 อัตราทั่วประเทศ แต่ทางกลุ่มประชาสังคมบอกว่าตำแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เมือง ในขณะที่แรงงานเกือบทั้งหมดใช้ชชีวิตอยู่ตามพื้นที่ชนบทของประเทศ และตามแนวชายแดนติดกับไทย
เมื่อเดือนสิงหาคม กลุ่ม CENTRAL Cambodia พบว่าแรงงานไหลบ่ากลับสู่พื้นที่ชนบทเป็นจำนวนมาก ในนั้นราว 70% ที่เดินทางกลับไปยังจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดระตะบอง ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดิ้นรน ต้องการงานและอาหารเป็นอย่างมาก "เช่นเดียวกับเหตุการณ์อพยพครั้งใหญ่อื่นๆ สถานการณ์นี้เป็นไปได้ที่จะก่อผลกระทบหายนะต่อการจ้างงานที่ตึงตัวอยู่ก่อนแล้ว และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ" ถ้อยแถลงระบุ
ทางกลุ่มบอกว่านอกเหนือจากตำแหน่งงานที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้เดินทางกลับเกือบ 1 ล้านคนแล้ว ช่องโหว่ด้านฝีมือแรงงานก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา โดยเวลานี้งานที่มีเกือบทั้งหมดอยู่ในภาคการผลิต ไม่ใช่ภาคก่อสร้างหรือภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในด้านดังกล่าว
เว็บไซต์ข่าวขแมร์ไทม์สรายงานว่า ในขณะที่กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ แถลงในเดือนสิงหาคม ว่ามีตำแหน่งงานว่าง 190,000 อัตรา ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ แต่แรงงานส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับจากไทย เป็นแรงงานในภาคก่อสร้างและภาคการเกษตร ทำให้อุปทานและอุปสงค์แรงงานไม่สอดคล้องกัน
พวกกลุ่มเอ็นจีโอเหล่านี้ เรียกร้องรัฐบาลให้ยกระดับและเพิ่มความช่วยเหลือด้านเงินสดแก่ครอบครัวของแรงงานที่เดินทางกลับจากไทย มอบความช่วยเหลือทางอาหารฉุกเฉินและเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณะฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาพยาบาล จัดทำระบบโควตาแรงงานชั่วคราว เพื่อส่งเสริมการจ้างงานของเอกชนในภาคที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมาก อย่างเช่นก่อสร้าง แปรูปการเกษตร และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ออกประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่แรงงานฝีมือที่เดินทางกลับมา โดยเฉพาะพวกที่มีประสบการณ์ในด้านก่อสร้าง บริการและภาคอาหาร
ซุน เมษา โฆษกของกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ ยอมรับเกี่ยวกับความกังวลต่างๆนานา แต่เน้นย้ำว่าแรงงานที่เดินทางกลับมา เป็นตัวแทนของ "โอกาสทอง" สำหรับรองรับอุปสงค์แรงงานในภาคการผลิตที่กำลังเติบโตขึ้นของกัมพูชา
เมษา อ้างว่าปัจจุบันกัมพูชามอบโอกาสการจ้างงานกว่า 300,000 อัตรา ในนั้นรวมถึง 60,000 ตำแหน่งในภาคก่อสร้าง เขายังอ้างโครงการริเริ่มต่างๆนานาในปัจจุบันของรัฐบาล ในนั้นรวมถึงมาตรการแรงงาน 11 ข้อ ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน ว่าจะช่วยสนับสนุนตำแหน่งงานแก่แรงงานที่เดินทางกลับมา
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์/ขแมร์ไทม์ส)