ไหนว่ารายได้ดี!แรงงานกัมพูชาส่อแววโดนต้ม โอดได้ค่าแรงขั้นต่ำไม่พอยาไส้

ท่ามกลางค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยและแรงงานกำลังดำดิ่งสู่วิกฤตหนี้ สำนักข่าวแคมโบเดียเนสส์รายงานในวันอังคาร(2ก.ย.) กลุ่มประชาสังคมและสหภาพแรงงานอย่างน้อย 27 แห่ง ส่งเสียงเรียกร้องให้กัมพูชาปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับแรงงานภาคเครื่องแต่งกายและรองเท้าในปี 2026 จาก 208 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 6,700บาท) ต่อเดือน เป็น 232 ดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 7,500 บาท) ต่อเดือน ในขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับค่าจ้างใหม่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 3 กันยายน
ในถ้อยแถลงร่วมที่เผยแพร่โดยองค์กรสันนิบาตกัมพูชาเพื่อการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน (LICADHO) กลุ่มต่างๆได้เตือนว่าภาวะเงินเฟ้อ การปรับลดโอที หนี้ที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนเมื่อเร็วๆนี้ กำลังบีบรัดแรงงานจนไม่อาจอยู่รอด
กลุ่มประชาสังคมเหล่านี้อ้างถึงข้อมูลจากผลสำรวจด้านการบริภาค Asia Floor Wage Alliance’s 2024 ซึ่งเฝ้าติดตามแรงงานภาคเสื้อผ้าใน 8 ชาติเอเชีย พบว่าแรงงานกัมพูชาใช้จ่ายเงินในด้านอาหารและข้าวของที่จำเป็นเฉลี่ยแล้ว 408 ดอลลาร์(ราว 13,000 บาท) ต่อเดือน หรือเกือบเท่าตัวของรายได้เฉลี่ย 250 ดอลลาร์(ราว 8,000 บาท) ต่อเดือน
อ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัย Anker พบว่าแรงงานในพื้นที่เขตเมือง จำเป็นต้องมีรายได้อย่างน้อย 232 ดอลลาร์(ราว 7,500 บาท) ต่อเดือนเพื่อความอยู่รอด ในขณะที่ครัวเรือนหนึ่งๆจำเป็นต้องมีรายได้ 417 ดอลลาร์(ราว 13,400 บาท) ต่อเดือน เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ช่องว่างระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายนี้ผลักให้ 73% ของแรงงานทั้งหมด ดำดิ่งสู่การเป็นหนี้ บ่อยครั้งพวกเขาถูกบีบให้ยอมอดมื้อกินมื้อ สละการดูแลสุขภาพและการศึกษา
"มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่กระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของกัมพูชา แรงงานเสื้อผ้าและรองเท้า ยังคงต้องเผชิญกับการใช้ชีวิตอยู่อย่างขัดสน ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้ดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก และส่งมอบผลกำไรแก่แบรนด์ต่างๆและพวกนายจ้างทั้งหลาย" ถ้อยแถลงระบุ
บรรดาสหภาพแรงงานให้คำจำกัดความเสียงเรียกร้องปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 232 ดอลลาร์ต่อเดือน(ราว 7,500 บาท) ว่าเป็นการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยและจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น
"เราเรียกร้องสภาค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติ, การกระทรวงแรงงานและการฝึกอบรมวิชาชีพ, รัฐบาลกัมพูชา และสมาคมนายจ้าง ให้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องนี้ และอนุมัติค่าแรงขั้นต่ำใหม่อย่างน้อยๆ 232 ดอลลาร์ สำหรับปี 2026" ทางกลุ่มระบุ
การเจรจา ณ สภาค่าแรงขั้นต่ำแห่งชาติ เริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว และมีกำหนดกลับมาคุยกันต่ออีก 3 รอบ ในวันที่ 3, 10 และ 15 กันยายน ทั้งนี้ที่ผ่านมา ค่าแรงขั้นต่ำของกัมพูชา ได้รับการปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากระดับ 40 ดอลลาร์(ราว 1,300 บาท) ต่อเดือน ในปี 1997 เป็น 208 ดอลลาร์(ราว 6,700 บาท) ในปี 2025 โดยที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเน็ต สั่งปรับเพิ่มพิเศษอีกเดือนละ 2 ดอลลาร์ ในปี 2024 และ 2025 เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา มีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย
ถึงกระนั้นบรรดาสหภาพแรงงานโต้แย้งว่าค่าแรงขั้นต่ำ 208 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ไม่พอสำหรับการใช้จ่ายตามความจำเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่อแรงงานต้องเผชิญกับเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยการกู้ยืมและชั่วโมงโอทีที่ลดลง อย่างไรก็ตามพวกนายจ้างอ้างว่าเมื่อรวมกับโอทีแล้ว ค่าแรงโดยรวมจะอยู่ที่ราวๆ 225 ดอลลาร์ต่อเดือน(ราว 7,200 บาท) ถึง 300 ดอลลาร์ต่อเดือน(ราว 9,700 บาท)
นอกจากนี้แล้วแคมโบเดียเนสส์รายงาน คาดหมายว่าตลาดแรงงานจะได้รับแรงกดดันใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากมีแรงงานกัมพูชาจำนวนมากเดินทางกลับจากไทย ตามหลังเหตุปะทะตามแนวชายแดนเมื่อเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามสื่อแห่งนี้อ้างความเห็นของผู้สังเกตการณ์ทางเศรษฐกิจ เชื่อว่ากัมพูชายังคงมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง เพราะว่ากัมพูชา เช่นเดียวกับ สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติอาเซียน ที่เจอสหรัฐฯรีดภาษีในอัตราต่ำที่สุด
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)