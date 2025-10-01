อยากได้มาก!ทรัมป์ขู่ถ้าไม่ได้'โนเบลสันติภาพ' เท่ากับลบหลู่อเมริกา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(30ก.ย.) ขู่ว่ามันจะเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นอเมริกา ถ้าเขาไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ต่อบทบาทที่เขากล่าวอ้างว่าช่วยคลี่คลายสงครามต่างๆนานาในโลกใบนี้
ทรัมป์ ซึ่งแสดงความปรารถนาอย่างแรงกล้ามาช้านานต่อรางวัลที่มีกำหนดประกาศผลในวันที่ 10 ตุลาคม พยายามผลักดันตนเองเป็นหนล่าสุด หนึ่งวันหลังจากเขาแถลงแผนสันติภาพสำหรับยุติสงครามในกาซา
"คุณจะได้รับโนเบลสันติภาพหรือไม่? ชัดเจนว่าไม่ พวกเขาจะมอบมันให้แก่ใครบางคน ที่ไม่ทำบ้าอะไรเลย" ทรัมป์กล่าวระหว่างปราศรัยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐฯระดับสูงหลายร้อยนาย
"มันจะถือเป็นการดูหมิ่นครั้งใหญ่ต่อประเทศของเรา ผมจะบอกคุณว่า ผมไม่ได้ต้องการมัน ผมอยากให้ประเทศของเราได้รับรางวัลดังกล่าว" เขาระบุ "เราควรได้รับรางวัล เพราะไม่เคยมีอะไรเช่นนี้มาก่อน"
ทรัมป์ ประธานาธิบดีจากรีพับลิกัน แสดงความขุ่นเคืองมาช้านาน จากข้อเท็จจริงที่ว่า บารัค โอบามา จากพรรคเดโมแครต ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2009
ในถ้อยแถลงวันอังคาร(30ก.ย.) ทรัมป์ เน้นย้ำคำกล่าวอ้างของเขาเมื่อเร็วๆนี้ ว่าเขาคลี่คลายความขัดแย้งไปแล้ว 7 สงคราม นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม พร้อมบอกว่าถ้าแผนกาซาที่เขาเปิดตัวเคียงข้าง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ณ ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์(29ก.ย.) ได้ผล "เราจะมี 8 สงคราม 8 สงครามในรอบ 8เดือน นั่นมันดีมากๆ" ทั้งนี้ฮามาสยังไม่ตอบสนองแผนดังกล่าว
อย่างไรก็ตามในออสโล ที่ตั้งของศูนย์สันติภาพโนเบล มองว่าโอกาสที่ ทรัมป์ จะคว้ารางวัลโนเบลสันติภาพในปีนี้ แทบจะเป็นศูนย์ "มันไม่สามารถจินตนาการได้โดยสิ้นเชิง" Oeivind Stenersen นักประวัติศาสตร์ที่ทำการวิจัยและผู้ร่วมเขียนในหนังสือฉบับหนึ่งเกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ บอกกับเอเอฟพี
ด้านคณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์ยืนกรานเช่นกันว่ายุทธการกดดันของทรัมป์ จะไม่สามารถโน้มน้าวพวกเขาได้ "แน่นอนว่า เราสังเกตเห็นว่าสื่อมวลชนมากมายให้ความสนใจผู้ถูกเสนอชื่อรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ" คริสเตียน เบิร์ก ฮาร์ปวิเคน เลขาธิการคณะกรรมการบอกกับเอเอฟพีเมื่อเร็วๆนี้ "แต่ข้อเท็จจริงคือ มันไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการพูดคุยหารือของคณะกรรมการ"
เมื่อเร็วๆรัฐบาลสหรัฐฯกล่าวอ้างความขัดแย้ง 7 สงครามที่ทรัมป์ช่วยยุติ ประกอบด้วยศึกระหว่างกัมพูชากับไทย, โคโซโวกับเซอร์เบีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกับรวันดา, ปากีสถานกับอิสราเอล, อิสราเอลกับอิหร่าน, อียิปต์กับเอธิโอเปีย และอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจาน
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ ทรัมป์ กล่าวอ้างเครดิตบางส่วนอย่างรวดเร็วในการยุติสงครามต่างๆนานาข้างต้น แต่หลายคำกล่าวอ้างนั้นเป็นจริงแค่บางส่วนหรือไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นถ้อยแถลงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอินเดียกับปากีสถานในเดือนพฤษภาคม ตามรายงานของเอเอฟพี
(ที่มา:เอเอฟพี)