บวกลบกันเอาเอง!ทหารเขมรตายจริงเท่าไหร่ หลังทรัมป์เฉลยยอดเสียชีวิตในศึกกัมพูชา-ไทย(ชมคลิป)

สื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอหนึ่งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ เป็นคำแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับความขัดแย้งทั้งหลายทั่วโลก อวดอ้างความสำเร็จในฐานะผู้สร้างสันติภาพ ในนั้นช่วงหนึ่งได้พาดพิงศึกสู้รบระหว่างกัมพูชาและไทย ที่เขาบอกว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,000 คน
วิดีโอหนึ่งที่โพสต์โดยสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ของกัมพูชา เขียนบรรยายว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งเสียงเตือนว่าจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้อีก หากปราศจากข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมกล่าวยกย่องพวกผู้นำ 2 ประเทศ
ในคลิป เป็นภาพที่ ทรัมป์ นั่งแถลงข่าวร่วมกับผู้นำอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนีย เมื่อวันศุกร์(8ส.ค.) และกล่าวว่า "ในฐานะประธานาธิบดี ปณิธานสูงสุดของผมก็คือการนำพาสันติภาพและเสถียรภาพมาสู่โลก ตามหลังความสำเร็จกับอินเดียและปากีสถาน ที่หันหน้าเข้าหากัน ก่อนหน้าสิ่งที่อาจเป็นความขัดแย้งเลวร้าย อย่างที่คุณรู้คือบางทีอาจเป็นความขัดแย้งนิวเคลียร์"
อาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนียได้ลงนามข้อตกลงสันติภาพที่สหรัฐฯ เป็นตัวกลางใรวันศุกร์ที่ผ่านมา (8 ส.ค.) ระหว่างการพบปะกับทรัมป์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคีหลังจากความขัดแย้งยาวนานหลายทศวรรษ และนำพาทั้งสองฝ่ายไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ
จากนั้นเขาได้พูดถึงความขัดแย้งระหว่างคองโกและรวันดา ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและซับซ้อน ซึ่งมีต้นตอมาจากหลายปัจจัย ทั้งเรื่องชาติพันธุ์ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันลากยาวมานานหลายทศวรรษและมีผู้เสียชีวิตกว่า 7 ล้านคน ก่อนบอกว่า "เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งแค่เริ่มต้น ก็มีคนตายแล้วกว่า 2,000 รายตามแนวชายแดน"
"และผมพูดกับ 1 ใน 2 ชาติว่าผมจะไม่ลงนามในข้อตกลงการค้า ถ้าคุณยังสู้รบ ผมได้ข้อตกลงกับอีกชาติแล้ว และเป็นอีกครั้ง ผู้นำที่ยอดเยี่ยมของไทยและกัมพูชา และก่อนมันจะเริ่มลุกลามบานปลายไปหลายวัน เราหยุดสงคราม"
ในช่วงท้ายของคลิป ทรัมป์ กล่าวว่า "ไทยและกัมพูชา เช่นเดียวกับเซอร์เบียและโคโซโว เราได้หยุดบางอย่างที่มันได้เริ่มขึ้นแล้ว เราไม่อยากให้มีความขัดแย้ง เราปกป้องชีวิตได้จำนวนมาก"
กัมพูชา เปิดเผยว่าจะเสนอชื่อ ทรัมป์ ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ หลังผู้นำสหรัฐฯช่วยเหลือประเทศของพวกเขาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงยุติความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับไทย
ทรัมป์ เรียกร้องข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ฝ่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ครั้งที่เขาพูดคุยทางโทรศัพท์กับพวกผู้นำกัมพูชาและไทย และขู่ว่าอเมริกาจะไม่กลับคืนสู่โต๊ะเจรจาการค้า จนกว่า 2 ชาติอาเซียนจะหยุดสู้รบ
ทั้ง 2 ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในมาเลเซียเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว(4ส.ค.) ยุติความขัดแย้งระหว่าง 2 ชาติครั้งหนักหน่วงที่สุดในรอบทศวรรษ ทั้งนี้ ไทย เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิต 18 รายและบาดเจ็บ 39 คน ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ขณะที่ทางกัมพูชา อ้างว่ามีทหารเสียชีวิตเพียงแค่ 5 นายเท่านั้น
(ที่มา:พนมเปญโพสต์/เอเจนซี)