อยากได้มาก!สื่อแฉทรัมป์เอ่ยปากขอตรงๆ'โนเบลสันติภาพ' ระหว่างต่อสายคุยเรื่องรีดภาษีกับนอร์เวย์

ครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีคลังของนอร์เวย์เมื่อเดือนที่แล้ว หารือเกี่ยวกับมาตรการรีดภาษีทางการค้า เขายังได้สอบถามเกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพด้วย ตามรายงานของสำนักข่าว Dagens Naeringsliv หนังสือพิมพ์ธุรกิจของนอร์เวย์ในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.)
หลายประเทศ ในนั้นรวมถึงอิสราเอล, ปากีสถานและกัมพูชา เสนอชื่อ ทรัมป์ ชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ สำหรับเป็นคนกลางในข้อตกลงสันติภาพและข้อตกลงหยุดยิงต่างๆนานา ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกว่าเขาเองคู่ควรได้รับรางวัลนี้ที่คัดเลือกโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ รางวัลที่ประธานาธิบดีคนก่อนๆของอเมริกา เคยได้รับมาแล้ว 4 ราย
Dagens Naeringsliv รายงานอ้างแหล่งข่าวซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าระหว่างที่ เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก รัฐมนตรีคลัง กำลังเดินอยู่บนถนนในกรุงออสโต จู่ๆ โดนัลด์ ทรัมป์ ก็ต่อสายโทรศัพท์มาอย่างไม่คาดคิด "เขาต้องการรางวัลโนเบลสันติภาพ และเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการรีดภาษี"
ทำเนียบขาว กระทรวงการคลังนอร์เวย์และคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ในขณะที่มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพหลายร้อยคนในแต่ละปี ผู้ได้รับรางวัลจะถูกเลือกโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งยอร์เวย์ ซึ่งสมาชิก 5 คน ได้รับแต่งตั้งจากรัฐสภานอร์เวย์ อันเป็นไปตามความตั้งใจของ อัลเฟรด โนเบล นักเคมี วิศวกร และนักอุตสาหกรรมชาวสวีเดน ในยุคศตววรษที่ 19 ที่ต้องการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างคุณประโยชน์สูงสุดแก่มนุษยชาติ
การประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ จะมีขึ้นในกรุงออสโล ในเดือนตุลาคม
หนังสือพิมพ์นอร์เวย์ ระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ทรัมป์ หยิบยกประเด็นรางวัลโนเบลสันติภาพ พูดคุยกับ สโตลเทนเบิร์ก อดีตเลขาธิการใหญ่พันธมิตรทหารนาโต พร้อมกล่าวอ้างคำบอกเล่าของ สโตลเทนเบิร์ก ว่าในการคุยทางโทรศัพท์หนล่าสุด เป็นการหารือเกี่ยวกับเพดานภาษีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อนหน้าที่ ทรัมป์ จะต่อสายพูดคุยกับ โจนาส สตอเร นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์
เมื่อถถามว่า ทรัมป์ หยิบยกประเด็นรางวัลโนเบลสันติภาพมาพูดคุยด้วยหรือไม่ ทาง สโตลเทนเบิร์ก บอกว่า ผมไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาการสนทนาไปมากกว่านี้" พร้อมเผยว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายคน ในนั้นรวมถึง สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และ เจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าอเมริกา อยู่ในสายสนทนาด้วย
ทำเนียบขาวแถลงเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม กำหนดมาตรการภาษี 15% สำหรับสินค้านำเข้าจากนอร์เวย์ อันเป็นระดับเดียวกับสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามทาง สโตลเทนเบิร์ก กล่าวในวันพุธ(13ส.ค.) ว่า นอร์เวย์ และ สหรัฐฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ในเรื่องเกี่ยวกับเพดานถาษี
(ที่มา:รอยเตอร์)