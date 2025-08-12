มาเลเซียพร้อมประเทศพันธมิตรเตรียมส่งคณะผู้แทนร่วมเยือนพม่าช่วยเหลือผู้ลี้ภัยโรฮิงญา-เหยื่อแผ่นดินไหว

รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ของมาเลเซีย กล่าวว่ามาเลเซียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคจะส่งคณะผู้แทนร่วมไปเยือนพม่าเพื่อผลักดันสันติภาพและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่กำลังดิ้นรนในบังกลาเทศ
บังกลาเทศให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยโรฮิงญามากกว่า 1 ล้านคน ในค่ายผู้ลี้ภัยที่ตั้งอยู่ในเขตค็อกซ์บาซาร์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ที่เป็นค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ความคิดเห็นของอันวาร์มีขึ้นในช่วงการเริ่มต้นเยือนมาเลเซียเป็นเวลา 3 วัน ของมูฮัมหมัด ยูนุส ผู้นำรัฐบาลรักษาการของบังกลาเทศ และผู้ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพ
“แน่นอนว่าการรักษาสันติภาพในพม่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนแก่ผู้ที่ทุกข์ทรมาน ผู้ลี้ภัย และเหยื่อแผ่นดินไหว” อันวาร์ กล่าวในการแถลงข่าวร่วมกับยูนุส
อันวาร์ ประธานกลุ่มอาเซียนในปีนี้ กล่าวเสริมว่า รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียจะประสานงานเกี่ยวกับภารกิจพม่าที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าร่วมกับผู้แทนจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
“เรากังวลถึงภาระที่บังกลาเทศแบกรับจากการที่ต้องดูแลผู้ลี้ภัยโรฮิงญาจำนวนมหาศาล” อันวาร์ กล่าว
ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความรุนแรงที่พุ่งเป้าไปยังโรฮิงญา ชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของพม่า ที่ประชากรส่วนใหญ่ของรัฐนับถือศาสนาพุทธ ได้บีบบังคับให้โรฮิงญาราว 150,000 คน ต้องอพยพหลบหนีไปยังบังกลาเทศในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ตามการระบุของสหประชาชาติ
มาเลเซียและบังกลาเทศได้ลงนามในข้อตกลง 5 ฉบับระหว่างการเยือนของยูนุส ที่ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านกลาโหมและความร่วมมือในการจัดหาและโครงสร้างพื้นฐานของก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ.