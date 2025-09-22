เอาแต่หัววัน!กัมพูชาแนะพกเครื่องชั่งมาเอง หลังผู้โดยสารโวย'สนามบินเตโช'โกงน้ำหนักกระเป๋า

สื่อมวลชนกัมพูชารุดออกมาชี้แจงในวันอาทิตย์(21ก.ย.) ระบุพวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่เข้าตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้ยืนยันความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเตโช ตามหลังนักท่องเที่ยวเขมรรายหนึ่งอัดคลิปโวยวายสนามบินที่เพิ่งเปิดใหม่แห่งนี้ โกงน้ำหนักกระเป๋าเดินทางของเธอ พร้อมแนะให้คราวหลังพกมาเองเพื่อเปรียบเทียบกันชัดๆ
สำนักข่าว kampucheathmey รายงานว่าหลังจากพวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเข้าตรวจสอบบริเวณเคาน์เตอร์สัมภาระของสนามบิน ทางสายการบินพบว่าพบว่าเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งกระเป๋าของผู้โดยสารนั้น "มีความแม่นยำถูกต้อง" สวนทางกับคำกล่าวอ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการและภาพลักษณ์ของสนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ด้านการบินพลเรือนรายหนึ่งกล่าวกับแคมโบเดียนิวส์ ว่าตราชั่งที่ซื้อตามท้องตลาดมีไว้ใช้งานและมีเงื่อนไขทางเทคนิคที่ต่างกันออกไป และเพื่อความโปร่งใส เจ้าหน้าที่สนับสนุนพลเมืองให้นำตราชั่งของตนเองมาด้วยเพื่อชั่งน้ำหนัก และเปรียบเทียบหาความถูกต้องตามมาตรฐานทางเทคนิค
นอกจากนี้แล้ว kampucheathmey อ้างคำพูดของพวกเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของสนามบิน ได้ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานนานาชาติ ก่อนได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
ความเคลื่อนไหวออกมาชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีนักท่องเที่ยวหญิงกัมพูชารายหนึ่งอัดคลิปวิจารณ์ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช สนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชา จนเป็นกระแสไวรัลเป็นสื่อสังคมออนไลน์ โดยอ้างว่าเธอถูกโกง เนื่องจากกระเป๋าเดินทางของเธอ ชั่งน้ำหนักที่สหรัฐฯ ได้ 23 กิโลกรัม แต่พอมาถึงสนามบินเตโชกลับชั่งได้ 27 กิโลกรัม ทำให้ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่ม
ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารอีกรายหนึ่งออกมาอ้างว่า เคยประสบเหตุการณ์คล้ายกันที่ท่าอากาศยานพนมเปญ(สนามบินเก่า) และบอกว่านี่เป็นการกระทำของพนักงานชาวกัมพูชาที่ต้องการเงินเพิ่ม และเป็นการทุจริต
(ที่มา:kampucheathmey)