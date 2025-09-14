คนอังกฤษลุกฮือ!กว่า1แสนเดินขบวนในลอนดอน ขับไล่พวกผู้อพยพออกจากสหราชอาณาจักร

พวกผู้ประท้วงมากกว่า 100,000 เดินขบวนไปทั่วใจกลางกรุงลอนดอนเมื่อวันเสาร์(13ก.ย.) โบกธงอังกฤษและสหราชอาณาจักร รวมถึงกระทบกระทั่งกับตำรวจ หนึ่งในการชุมนุมครั้งใหญ่ที่สุดของกลุ่มฝ่ายขวาในยุคสมัยใหม่ของประเทศแห่งนี้
ตำรวจนครบาลลอนดอน บอกว่าการเดินขบวน " "Unite the Kingdom" ที่จัดโดยทอมมี โรบินสัน นักเคลื่อนไหวต่อต้านคนเข้าเมือง มีผู้เข้าร่วมราวๆ 110,000 คน ซึ่งถูกกันไว้ให้ห่างจากการชุมนุมของฝ่ายตรงข้าม "Stand Up to Racism" ที่มีผู้เข้าร่วมเพียงแค่ประมาณ 5,000 ราย
ดูเหมือนว่าตำรวจจะรู้สึกประลาดใจกับจำนวนของผู้เข้าร่วมชุมนุม ให้คำจำกัดความการเดินขบวนครั้งนี้ว่า "มหึมาเกินว่าไวท์ฮอลล์จะรองรับ" อ้างถึงถนนเส้นหนึ่งที่เต็มไปด้วยอาคารรัฐบาล เส้นทางการเดินขบวนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
ตำรวจพยายามป้องกันพวกผู้ประท้วงจากการหันเหสู่ความรุนแรงที่ไม่อาจยอมรับได้ และเผยว่าพวกเจ้าหน้าที่โดนทั้งเตะและต่อย รวมถึงขว้างปาขวด พลุแฟร์และข้าวของอื่นๆเข้าใส่ จากการเปิดเผยของกองกำลังตำรวจ พร้อมระบุจนถึงตอนนี้ได้ทำการจับกุมผู้ก่อเหตุวุ่นวายแล้ว 9 คนและคาดหมายว่าจะมีการรวบตัวเพิ่มเติม ในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ชุมนุมในบางจุด
บรรดาผู้ประท้วงพากันโบกธงของสหราชอาณาจักรและอังกฤษ บางส่วนถือธงชาติอเมริกาและอิสราเอล รวมถึงสวมหมวก MAGA ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ทั้งนี้พวกเขาตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ และชูป้ายข้อความต่างๆนานา ในนั้นรวมถึง "ส่งพวกเขากลับบ้าน"
"วันนี้คือากรจุดชนวนปฏิวัติวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร นี่คือช่วงเวลาของเรา" โรบินสันกล่าวกับบรรดาผู้สนับสนุน พร้อมระบุการชุมนุมครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง "มหาคลื่นมวลชนแห่งความรักชาติ"
ในวิดีโอลิงค์ที่ถ่ายทอดบนเวทีชุมนุม ทางอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีชาวสหรัฐฯ ผู้แทรกแซงการเมืองสหราชอาณาจักรเพื่อสนับสนุนโรบินสันและบุคคลขวาจัดอื่นๆ เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงรัฐบาลในสหราชอาณาจักร พร้อมบอกว่าประชาชนชาวสหราชอาณาจักรรู้สึกหวาดกลัวต่อการแสดงสิทธิการแสดงออกของพวกเขา
ตำรวจเปิดเผยว่าได้ประจำการเจ้าหน้าที่ทั่วกรุงลอนดอนในวันเสาร์(13ก.ย.) มากกว่า 1,600 นาย ในนั้นรวมถึง 500 นายที่ดึงมาจากกองกำลังอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการชุมนุมของทั้ง 2 ฝ่าย
ปัญหาคนเข้าเมืองกลายเป็นประเด็นทางการเมืองสำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักร เหนือกว่าความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโซซัดโซเซเสียอีก เนื่องจากประเทศแห่งนี้ต้องรับมือกับจำนวนผู้ขอสถานะลี้ภัยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับเฉพาะแค่ช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้ มีผู้อพยพใช้เรือเล็กเดินทางข้ามช่องแคบมาถึงสหราชอาณาจักร แล้วมากกว่า 28,000 ราย
บรรดาผู้สนับสนุนเรียกการชุมนุมครั้งนี้ว่าเป็นการรณรงค์เรียกร้องความภาคภูมิใจในชาติที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่พวกนักเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดผิว มองมันว่าเป็นการส่งสารแห่งความเป็นปรปักษ์กับคนต่างชาติ
(ที่มา:รอยเตอร์)