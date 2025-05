จัดเต็มปีที่ 3! ‘ลาลีกาไทย’ เนรมิตกิจกรรม ‘เอลกลาซิโก้’ สุดมันส์

“ลาลีกา ประเทศไทย” เนรมิตศึก “เอลกลาซิโก้” บรรยากาศแสงสีเสียงจัดเต็ม ดูบอลจอยักษ์ 7 เมตร กับบิ๊กแมตช์ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาลีกา ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ชั้น 5 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา“ลาลีกา ประเทศไทย” จัดให้ตามคำเรียกร้องของแฟนบอล กับศึกแห่งศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ที่สุด “เอลกลาซิโก้” บาร์เซโลนา ปะทะ เรอัล มาดริด เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568 ที่ ชั้น 5 EM WONDER ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น แสง สี เสียง เต็มพิกัด ชมเกมสุดมันส์บนจอยักษ์ 7 เมตร จบเกมด้วยชัยชนะของ บาร์ซาเหนือ มาดริด สุดมันส์ 4-3จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600 คน ถูกคัดเลือกเหลือเพียง 150 ผู้โชคดีเท่านั้น ที่ได้มาสนุกกับเกมส์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน พร้อมทั้งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw ไม่ว่าจะเป็น เสื้อ Real Madrid 2024/25, เสื้อ Real Madrid 99/00 retro, เสื้อ FC Barcelona 2024/25, ลูกฟุตบอล LALIGA 2023/24 VS RACISM, ลูกฟุตบอล LALIGA ORBITA FUEGO และ ลูกฟุตบอล LALIGA ORBITA FUEGO ไซส์มินินอกจากแฟนบอลแล้ว เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ฟุตบอลมากมาย อาทิ เพจ Real Betis Thailand Fanclub, พีชชงพีชชี่, ต้องซุย, โอปอล์ ณัฐชา, มี่ วทัญญู และเหล่าพาร์ตเนอร์ของงานอย่าง “Sabio BKK” ร้านอาหารสเปน, ทรูวิชั่นส์, หอการค้า, Ari ที่มาร่วมสนุก สร้างสีสัน และความมันส์ไปด้วยกันงานนี้เปิดฉากกิจกรรมบนเวทีหลักด้วยการพรีวิวเกมโดยกูรูบอลสเปน นำโดย เบน บาร์ซ่าเข้าเส้น by แฟนพันธุ์แท้บาร์ซ่า, เน็ท เพจ El Golazo รู้ลึกบอลสเปน และ ปาล์ม เพจ Real Madrid Thailand Fanclub ก่อนเริ่มเชียร์บอลพร้อมกันสำหรับกิจกรรม “เอลกลาซิโก้” ในครั้งนี้ ลาลีกา ประเทศไทย จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว โดย “บีม” อนรรฆ ณ บางช้าง ตัวแทนลาลีกา ประเทศไทย กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนที่มาร่วมงาน และพาร์ตเนอร์ทุกรายที่มาร่วมอีเว้นต์ชมเกมฟุตบอลนัดนี้ ผมรู้สึกดีใจ และยินดีทุกครั้งที่ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์การเชื่อมโยงระหว่างฟุตบอลสเปนมาให้กับแฟนบอลไทยแบบนี้ และก็จะมีครั้งต่อ ๆ ไปอีกแน่นอน”