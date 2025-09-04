ร่วมกันโค่นอเมริกา!รัสเซียกร้าวจะช่วยจีนแซงหน้าสหรัฐฯ ผงาดขึ้นเป็นเจ้าแห่งนิวเคลียร์

รัสเซียจะช่วยจีนให้แซงหน้าสหรัฐฯ ในฐานะผู้ผลิตพลังงานนิวเคลียร์รายหญ่ที่สุดของโลก จากการเปิดเผยของประธานบริษัทนิวคลียร์แห่งรัฐัสเซีย "โรซาตอม ระหว่างแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนแห่งรัฐในวันพุธ(3ก.ย.) ตามหลังการพบปะพูดคุยกันในปักกิ่ง
ปัจจุบันสหรัฐฯคือผู้ปฏิบัติการเครือข่ายเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตติดตั้ง (กำลังการผลิตสูงสุดที่โรงงานหรือโรงไฟฟ้าสามารถผลิตได้เมื่อเดินเครื่องเต็มกำลัง) เกือบ 99 กิกะวัตต์
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ เชื่อว่าจีนกำลังเร่งสร้างเตาปฏิกรณ์หลายสิบแห่ง และจนถึงเดือนเมษายน 2024 จีนมีความสามารถในการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขณะทำงาน ที่ 53.2 กิกะวัตต์
"จีนมีแผนอันทะเยอทะยานสำหรับพัฒนาพลังงานปรมาณู มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อไล่ล่าและแซงหน้าสหรัฐฯในด้านกำลังการผลิตติดตั้ง ซึ่งหมายความว่ามันต้องมีความสามารถในการลิตมากกว่า 100 กิกะวัตต์" อเล็กเซ ลิคาเชฟ ประธานของโรซาตอม ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวชนแห่งรัฐของรัสเซีย
เมื่อถูกถามโดยสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ ว่ารัสเซียจะช่วยเหลือจีนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวหรือไม่ ทาง ลิคาเชฟ ตอบว่า"แน่นอน เราจะช่วย และเรากำลังช่วยอยู่ในตอนนี้"
รัสเซียเคยช่วยสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ 4 แห่งในจีน และกำลังสร้างเพิ่มอีก 4 แห่ง ในขณะที่จีนต้องการยูเรเนียมและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ปริมาณมาก สำหรับแผนแห่งความทะเยอะยานดังกล่าว ลิคาเชฟ ระบุ พร้อมบอกว่าผลก็คือ "จีน จะจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ในวงจรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์แบบปิดรุ่นใหม่ บนพื้นฐานเทคโนโลยีของรัสเซีย" เขากล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์)