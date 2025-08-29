ไทย–ชิลี จับมือพัฒนาเครือข่ายการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2568 ในโอกาสที่เดินทางไปประชุมที่ประเทศชิลี รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. และ ดร.นพพร พูลยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา ได้เดินทางเข้าพบหารือกับ Dr. Luis Huerta Torchio ประธานคณะกรรมาธิการพลังงานนิวเคลียร์แห่งชิลี (CCHEN) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านนิวเคลียร์ชั้นนำของประเทศชิลี เพื่อวางรากฐานความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในระดับทวิภาคี
ในโอกาสนี้ คณะจาก สทน. ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัย P2MC (Center for Research at the Intersection of Plasma Physics, Matter, and Complexity) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลาสมาฟิสิกส์และเทคโนโลยีฟิวชัน โดยมี Professor Leopoldo Soto ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และนำชมเทคโนโลยีเครื่องพลาสมาโฟกัส (Plasma Focus) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ฟิวชันในอนาคต อันเป็นแหล่งพลังงานสะอาดทางเลือกที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย RECH-1 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ CCHEN โดยใช้สำหรับผลิตสารเภสัชรังสีสำหรับโรงพยาบาล และการฉายรังสีเพื่อเพิ่มมูลค่าอัญมณี ซึ่งการใช้ประโยชน์เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมีลักษณะใกล้เคียงกับของ สทน. ซึ่งอาจมีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยระหว่างทั้ง 2 หน่วยงานในอนาคต หลังจากการเยี่ยมชมหน่วยงาน CCHEN แล้ว ได้มีการประชุมหารือของทั้งสองหน่วยงาน ผลการหารือทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นร่วมกันที่จะพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศ แต่ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างกลุ่มประเทศ Global South ในภูมิภาคอาเซียนและลาตินอเมริกาต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุม Inter-American Conference on the Science and Technology of Nuclear Fusion and Its Applications (IAC-STNF2025) ณ เมืองซานดิเอโก ประเทศชิลี จัดขึ้นโดย ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ร่วมกับคณะกรรมาธิการพลังงานนิวเคลียร์แห่งชาติชิลี (Chilean Nuclear Energy Commission) การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมนักวิจัยชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำอุตสาหกรรมจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและสำรวจโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีฟิวชัน โดยเฉพาะภูมิภาคลาตินอเมริกาที่กำลังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ด้วยการเป็นแหล่งลิเธียมขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สทน. ได้บรรยายหัวข้อ “Thailand’s Development in Fusion Energy: A Synergy of Domestic Capability, Regional Education, and Global Collaboration” นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทย เช่น การพัฒนาเครื่องโทคาแมค Thailand Tokamak-1 (TT-1) เครื่องแรกของไทยและอาเซียน การจัด ASEAN School on Plasma and Nuclear Fusion ต่อเนื่องกว่า 10 ปี ความร่วมมือกับโครงการฟิวชันระดับโลก อาทิ ITER ประเทศฝรั่งเศส, ASIPP ประเทศจีน และ NIFS ประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วม Roundtable Discussion ในประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.Science in Global South Power Generation: Energy Equity and Energy Justice 2.Nuclear Fusion as a Bridge between Latin America and the World ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือฟิวชันระหว่างลาตินอเมริกาและนานาประเทศ โดยได้รับความสนใจจากผู้เขาร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของนักวิจัยไทยในเวทีโลก แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เสริมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่อนาคตด้านพลังงานสะอาดและยั่งยืนในอนาคต