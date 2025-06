“ศุภมาส” ประกาศเดินหน้าพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันติบนเวทีการประชุมสายแถบและเส้นทาง(Belt and Road Initiative - BRI) ที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมการประชุม The 2nd Belt and Road Conference on Science and Technology Exchange ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมขึ้นกล่าวเปิดงานในฐานะตัวแทนประเทศไทย ว่า ขอขอบคุณรัฐบาลจีนที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันติ โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor – SMR) ที่เริ่มมีบทบาทสำคัญในเวทีโลก“ ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของจีนเพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ” น.ส.ศุภมาส กล่าวจากนั้น น.ส.ศุภมาส พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร ผู้ช่วย รมว.อว. ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทน.กับ Nuclear Power Institute of China (NPIC) เพื่อจัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการร่วมด้านเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก (SMR Joint Laboratory)” โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานความรู้ การวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานนิวเคลียร์ของไทยพร้อมขยายความร่วมมือในอนาคตสู่สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญการเดินหน้าร่วมมือระหว่างไทยและจีนในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน แต่ยังตอกย้ำความเป็นพันธมิตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรอบข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง(Belt and Road Initiative - BRI) เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันด้วย