รอวันสงครามปะทุ!รัสเซีย-จีนส่งเสียงเตือนเข้มๆ ญี่ปุ่นไฟเขียวสหรัฐฯประจำการขีปนาวุธ'ไทฟอน'

รัสเซียและจีนส่งเสียงเตือนแยกกันไปถึงญี่ปุ่น ต่อการตัดสินใจอนุญาตให้สหรัฐฯประจำการขีปนาวุธพิสัยปานกลาง "ไทฟอน" ระหว่างการซ้อมรบร่วมในญี่ปุ่นในเดือนหน้า โดยเรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่าเสี่ยงบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาค
"มุมมองของเราในเรื่องนี้ก็คือ มันเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวแห่งการบั่นทอนเสถียรภาพ ส่วนหนึ่งในเส้นทางของวอชิงตันในการมุ่งหน้าสู่การยกระดับศักยภาพขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยปานกลางยิงจากภาคพื้น" มาเรีย ชาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวเมื่อช่วงปลายสัปดาห์
ในความเห็นที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวทาสส์นิวส์ สื่อมวลชนแห่งรัฐ ทาง ชาคาโรวา บอกต่อว่าการประจำการขีปนาวุธไทฟอน "ในภูมิภาคต่างๆใกล้ๆกับรัสเซีย ส่อเป็นภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์โดยตรงต่อรัสเซีย" เธอระบุ พร้อมเน้นย้ำมอสโกจะจำเอาไว้ว่า ญี่ปุ่น มุ่งหน้าสู่การเร่งยกระดับด้านการทหารและความร่วมมือกับอเมริกา
"ถ้าญี่ปุ่นไม่ทบทวนใหม่ในการตัดสินใจเกี่ยวกบการประจำการขีปนาวุธไทฟอน ทางรัสเซีย จะจำเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารและเทคนิคที่เหมาะสม เราจะทึกทักว่าญี่ปุ่นต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวล สำหรับสถานการณ์ที่เสื่อมถอยลงในภูมิภาคแห่งนี้" เธอกล่าว
ด้าน กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน บอกว่าสหรัฐฯและญี่ปุ่นควรส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และไม่ควรบ่อนทำลายมัน ด้วยการประจำการขีปนาวุธพิสัยกลาง แม้กระทั่งแค่เพียงชั่วคราวก็ตาม
"จีนคัดค้านมาตลอดต่อการที่สหรัฐฯจะประจำการระบบขีปนาวุธศกยภาพพิสัยกลางไทฟอน ในประเทศต่างๆในเอเชีย" กัวกล่าว ตามรายงานของซินหัว สื่อมวลชนแห่งรัฐ "เราเรียกร้องญี่ปุ่นมองย้อนกลับมาอย่างจริงจังต่อประวัติศาสตร์การรุกรานของพวกเขา เรียกร้องพวกเขาให้เดินตามเส้นทางแห่งพัฒนาการสันติภาพ ดำเนินการต่างๆในด้านการทหารและขอบเขตความมั่นคงด้วยความรอบคอบ และอดทนอดกลั้นจากการกระทำใดๆที่จะกัดเซาะความไว้เนื้อเชื่อใจจากบรรกาชาติประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียและประชาคมนานาชาติ"
กัว บอกว่า จีน ยีงเรียกร้องไปยังวอชิงตัน "ให้เรียนรู้บทเรียนจากประวัติศาสตร์ และอุทิศความพยายามและทรัพยากรทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะมุ่งหน้าไปยังหนทางอื่น"
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าระบบขีปนาวุธไทฟอน เป็นส่วนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของวอชิงตัน ที่ต้องการสะสมอาวุธต่อต้านเรือที่หลากหลายไว้ในเอเชีย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเคยถูกจีนส่งเสียงประณามมาก่อนแล้ว ครั้งที่ขีปนาวุธไทฟอน ถูกส่งเข้าประจำการในฟิลิปปินส์เป็นครั้งแรก ระหว่างการซ้อมรบในปี 2024
นับตั้งแต่นั้น มะนิลา แถลงแผนจัดซื้อขีปนาวุธยิงจากภาคพื้นรุ่นนี้ของสหรัฐฯ ซึ่งมีพิสัยทำการราวๆ 480 กิโลเมตร ในขณะที่ขีปนาวุธไทฟอนเวอร์ชันใหม่ พิสัยการยิงที่ไกลกว่านี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
โฆษกกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าขีปนาวุธไทฟอนจะถูกส่งเข้าประจำการที่ฐานทัพอากาศของนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในเมืองอิวาคูนิ บนเกาะฮอนชู ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกราว 890 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าขีปนาวุธดังกล่าวจะถูกยิงออกมาหรือไม่ ส่วนหนึ่งในการซ้อมรบร่วม "Resolute Dragon" ระหว่างกองกำลังสหรัฐฯกับกองกำลังญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 11 กันยายน ถึง 25 กันยายน
(ที่มา:อัลจาซีราห์)