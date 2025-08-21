เดี๋ยวเจออาวุธลับ!อิหร่านขู่ใช้ขีปนาวุธใหม่อานุภาพสุดร้าย หากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีรอบใหม่

อิหร่านในวันพุธ(20ส.ค.) ประกาศกร้าวพร้อมรับมือกับการโจมตีรอบใหม่ใดๆของอิสราเอล และขู่จะใช้ขีปนาวุธใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเอง ซึ่งมีศักยภาพเหนือกว่าขีปนาวุธที่ใช้ระหว่างสงคราม 12 วันระหว่าง 2 ชาติเมื่อเร็วๆนี้มากมายหลายเท่า
"ขีปนาวุธที่ใช้ในสงคราม 12 วัน ผลิตเมื่อหลายปีก่อน" อาซิซ นาสซีร์ซาเดห์ รัฐมนตรีกลาโหมอิหร่าน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐ "วันนี้ เราผลิตและครอบครองชีปนาวุธที่มีศัพยภาพเหนือกว่าขีปนาวุธรุ่นก่อนๆมากมายหลายเท่า และถ้าศัตรูไซออนิสต์อยากเสี่ยงอีกรอบ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราจะใช้มัน"
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน อิสราเอลเปิดปฏิบัติการทิ้งบอมบ์เล่นงานอิหร่าน โหมกระพือสงครามที่ทางอิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงห่าขีปนาวุธและโจมตีด้วยโดรน
ปฏิบัติการจู่โจมของอิหร่าน สังหารผู้บัญชาการทหารของอิหร่านหลายนาย เช่นเดียวกับบรรดานักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์และคนอื่นๆอีกหลายร้อยราย รวมถึงโจมตีที่ตั้งทั้งทางทหารและพื้นที่พลเรือน
สหรัฐฯเข้าร่วมสงครามสั้นๆ อ้างว่าโจมตีที่ตั้งทางนิวเคลียร์ทั้งหลายของอิหร่าน ก่อนที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลจะมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้น พวกเจ้าหน้าที่อิหร่านเตือนว่าการสู้รบรอบใหม่อาจปะทุขึ้นได้ทุกเวลา เน้นย้ำว่าเตหะรานไม่ได้เสาะหาสงคราม แต่ยังพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าใดๆ
ในวันจันทร์(18ส.ค.) เรซ อาเรฟ รองประธานาธิบดีคนที่ 1 บอกว่าอิหร่านควรเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ "เราไม่ได้แม้กระทั่งอยู่ในข้อตกลงหยุดยิง เราเพียงอยู่ในการหยุดพักความเป็นปรปักษ์"
สื่อมวลชนอิหร่าน รายงานว่าทางกองทัพจะเริ่มทำการซ้อมรบ 2 วันในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) ในนั้นจะรวมไปถึงขีปนาวุธพิสัยใกล้และขีปนาวุธพิสัยกลาง
ที่ผ่านมา บรรดารัฐบาลตะวันตกแสดงความกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน เรียกมันว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของภูมิภาค
ในเดือนกรกฏาคม ฝรั่งเศส เรียกร้องทำข้อตกลงอย่างครอบคลุมกับอิหร่าน ที่ครอบคลุมไม่ใช่เฉพาะกับโครงการนิวเคลียร์ แต่ยังรวมไปถึงโครงการขีปนาวุธและความทะเยอทะยานระดับภูมิภาคด้วย อย่างไรก็ตามอิหร่านยืนกรานว่าศักยภาพด้านการทหารของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับการเจรจา
