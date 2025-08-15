ทำท่าขึงขัง!ทรัมป์กร้าวก่อนหารือไม่ยอมถูกปูตินข่มขู่ หลังยุโรปวิตกรวมหัวกดดันยูเครนสละดินแดน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี(14ส.ค.) สุ้มเสียงเปลี่ยนไป ประกาศกร้าวว่าเขาจะไม่ยอมข่มขู่โดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ก่อนหน้าการประชุมเดิมพันสูงในช่วงปลายสัปนดาห์ พร้อมแย้มว่ายูเครนจะมีส่วนร่วมในข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของตนเอง
ปูติน เตรียมบินไปยังอะแลสกาในวันศุกร์(15ส.ค.) ตามคำเชิญของทรัมป์ ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนประเทศตะวันตกหนึ่งๆเป็นครั้งแรกของเขา นับตั้งแต่ที่ผู้นำรัสเซียออกคำสั่งให้กองทัพมอสโกรุกรานยูเครนในปี 2022 สังหารผู้คนไปหลายหมื่นราย
ท่ามกลางการรุกคืบของรัสเซียในสมรภูมิรบ ทางวังเครมลินบอกว่าประธานาธิบดีทั้ง 2 มีแผนพบปะพูดคุยกันต่อตัวต่อ เน้นย้ำความกังวลของพวกผู้นำยุโรป ว่าปูตินจะหว่านล้อมให้ ทรัมป์ บีบบังคับยูเครน
ทรัมป์ ยืนยันกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า "ผมเป็นประธานาธิบดี และเขาไม่อาจล้อเล่นกับผมได้ ผมจะรู้ได้ภายใน 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5 นาทีแรก ว่าเราจะมีการประชุมที่ดีหรือการประชุมแย่ๆ" ประธานาธิบดีสหรัฐฯระบุ
"ถ้ามันเป็นการประชุมแย่ๆ มันจะจบลงอย่างรวดเร็ว แต่หากมันเป็นการประชุมที่ดี เราก็จะจบลงด้วยการจะได้สันติภาพในอนาคตอันใกล้มากๆ" เขากล่าว พร้อมคาดการณ์ว่ามีโอกาสเพียงแค่ 1 ใน 4 ที่การเจรจาครั้งนี้จะประสบความล้มเหลว
ที่ผ่านมา ทรัมป์ ส่งเสียงโอนเอียงเข้าหา ปูติน และเคยเจอวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลังการประชุมซัมมิตปี 2018 ในเฮลซิงกิ ที่เขาดูเหมือนจะยอมรับคำปฏิเสธของรัสเซีย ต่อรายงานข่าวกรองของสหรัฐฯ ที่กล่าวหามอสโกแทรกแซงศึกเลือกตั้งอเมริกา
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในอะแลกา กระตุ้นให้เขาประณามมันว่าเป็นการมอบรางวัลแก่ปูติน พร้อมปฏิเสธข้อเรียกร้องของทรัมป์ ที่ขอให้ยอมสละดินแดน
ทรัมป์ รับปากว่าข้อตกลงใดๆกับปูติน จะยังไม่ใช่ข้อตกลงในขั้นท้ายสุด และแสดงความหวังว่าจะมีการประชุม 3 ฝ่ายกับ เซเลนสกี เป็นไปได้ก็อาจเกิดขึ้นในทันทีหลังเสร็จสิ้นการหารือที่อะแลสกา
"การประชุมครั้งที่ 2 จะเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆ เพราะว่ามันจะเป็นการประชุมที่พวกเขาทำข้อตกลง และผมไม่อยากใช้คำพูด แบ่งกัน แต่คุณก็รู้ ในบางบริบท มันก็ไม่ใช่คำพูดที่แย่นัก" ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่าข้อตกลงใดๆในอนาคต จำเป็นต้องรับประกันความปลอดภัยแก่ยูเครนเช่นกัน แต่ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยสนับสนุนท่าทีของรัสเซีย ต่อการตัดความเป็นไปได้ที่จะเปิดทางให้ ยูเครน เข้าร่วมนาโต้
ทรัมป์ โอ้อวดว่าเขาจะยุติสงครามภายใน 24 ชั่วโมง หลังกลับคืนสู่ทำเนียบขาวในเดือนมกราคม อย่างไรก็ตามการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างเขากับปูตินเมื่อเร็วๆนี้ และการยกระดับกดดันให้ เซเลนสกี ยอมอ่อนข้อ ล้มเหลวในการผลิดอกออกผลใดๆ จนล่าสุด ทรัมป์ ออกมาเตือน ปูติน ว่า "จะเจอผลสนองรุนแรงมากๆ" หากผู้นำรัสเซียยังคงปฏิเสธตกลงสันติภาพในยูเครน
อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดี(14ส.ค) ปูติน ยินดีต่อความพยายามทางการทูตของอเมริกา และบอกว่ามันอาจช่วยทั้ง 2 ฝ่ายคลอดข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับควบคุมอาวุธนิวเคลียร์เช่นกัน "รัฐบาลสหรัฐฯใช้ความพยายามด้วยความจริงใจและกระตือรือร้นในการหาทางยุติความขัดแย้ง" ปูติน บอกกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในมอสโก
อนึ่งการเจรจาระหว่าง ทรัมป์ กับ ปูติน มีกำหนดเริ่มขึ้น 11.30น.ของวันศุกร์(ตรงกับเมืองไทย 02.30น.เช้ามืดวันเสาร์) ณ ฐานทัพอากาศเอลมอนดอร์ฟ สถาบันทหารหลักของสหรัฐฯในอะแลสกา ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในการจับตาเฝ้าระวังรัสเซีย
(ที่มา:เอเอฟพี)