ทัพรัสเซียเร่งบุกยึดพื้นที่ภาคตะวันออกยูเครน ก่อนหน้าซัมมิตปูติน-ทรัมป์ที่อะแลสกาศุกร์นี้

ทัพรัสเซียบุกได้อย่างรวดเร็วในแนวรบทางภาคตะวันออกยูเครน โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อวันพุธ (13 ส.ค.) ชี้ว่า ในวันอังคาร (12) พวกเขาสามารถเข้ายึดพื้นที่ภายในรอบ 24 ชั่วโมงได้มากกว่าที่ทำได้ในช่วงใดๆ ใน 1 ปี ความเคลื่อนไหวเช่นนี้มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมซัมมิตระหว่าง ทรัมป์ กับ ปูติน ศุกร์ (15) นี้ ที่รัฐอะแลสกา ซึ่งทำให้เซเลนสกี้พ้อว่า ประมุขทำเนียบขาวส่งเทียบเชิญประมุขเครมลินหารือบนแผ่นดินอเมริกาเช่นนี้ เท่ากับเป็นชัยชนะส่วนตัวของประธานาธิบดีแดนหมีขาว
สำนักข่าวเอเอฟพีได้วิเคราะห์ข้อมูลสมรภูมิที่มาจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงคราม (ISW) ซึ่งตั้งฐานอยู่ในกรุงวอชิงตัน และลงความเห็นว่า ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบหน้าในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบระยะเวลากว่า 1 ปี
ขณะที่สายตาของทั่วโลกเฝ้าจับตามองที่การประชุมซัมมิตอะแลสกา ในสัปดาห์นี้รัสเซียก็ได้รุกคืบหน้าอย่างรวดเร็วในบริเวณพื้นที่แคบๆ แต่ทรงความสำคัญของแนวรบทางภาคตะวันออกของยูเครน
ผลการวิเคราะห์ของเอเอฟพีจากข้อมูลของ ISW ชี้ว่า กองทัพรัสเซียได้เข้ายึดหรืออ้างว่าเข้ายึดพื้นที่เพิ่มได้ 110 ตารางกิโลเมตรในวันอังคาร (12) เมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2024 เป็นต้นมา
ระยะไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มอสโกมีแบบแผนการรบในลักษณะใช้เวลาราว 5-6 วันเพื่อตะลุยรุกคืบด้วยฝีก้าวเช่นนี้ ถึงแม้ว่าช่วงสองสามสัปดาห์หลังๆ มานี้ ทัพรัสเซียถือว่ามีจังหวะการเร่งบุกยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาด้วยเช่นกัน
กองทัพรัสเซียแถลงในวันพุธว่า สามารถยึดหมู่บ้านอีก 2 แห่งที่อยู่ติดกับเมืองโดโบรปิลยา
ก่อนหน้านั้นในวันอังคาร (12) ประธานาธิบดี เซเลนสกี้ของยูเครน ก็ได้กล่าวเตือนว่า รัสเซียสามารถรุกคืบถึงเข้าใกล้เมืองโดโบรปิลยา ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองถ่านหินสำคัญในแคว้นโดเนตสก์มากขึ้น รวมทั้งเตรียมเปิดฉากบุกภาคพื้นดินครั้งใหม่อย่างน้อย 3 แนวรบ
ขณะที่จากแผนที่ของกลุ่มดีปสเตท ซึ่งเป็นกลุ่มติดตามความเคลื่อนไหวในสนามรบในยูเครน ซึ่งมีความใกล้ชิดกับกองทัพเคียฟ เผยให้เห็นว่า รัสเซียรุกคืบในแนวรบแคบๆ ลึกเข้าใกล้โดโบรปิลยาอีกราว 10 กิโลเมตร
ความคืบหน้าเช่นนี้ยังเป็นอันตรายต่อเมืองคอสเตียนตินิฟกา ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่ในโดเนสต์ที่ยังอยู่ในความควบคุมของยูเครน ทว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกโจมตีเสียหาย
ด้านกองทัพยูเครนเองก็แถลงในวันอังคารว่า สถานการณ์การสู้รบด้านตะวันออกยังคงยากลำบากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยืนยันว่า รัสเซียยังไม่สามารถยึดที่มั่นใกล้เมืองโดโบรปิลยาได้
นอกจากนั้น ISW บอกว่า รัสเซียได้จัดส่งกลุ่มก่อวินาศกรรมกลุ่มเล็กๆ เข้าไปบุกหยั่งเชิงเมืองโดโบรปิลยา แต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า การรุกคืบรอบเมืองนี้ในคราวนี้เป็นการเปิดรุกใหญ่ของกองทัพรัสเซีย
ซัมมิตทรัมป์-ปูตินที่อะแลสกา
การประชุมสุดยอดที่อลาสกาวันศุกร์นี้ (15) จะถือเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน นับจากปี 2021 อีกทั้งเกิดขึ้นขณะที่ทรัมป์ พยายามผลักดันการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมาเกือบ 3 ปีครึ่ง
เซเลนสกี้ของยูเครน ที่ไม่ได้รับเชิญไปร่วมเจรจาที่อะแลสกาด้วย แสดงความกังวลว่า รัสเซียอาจผลักดันข้อเรียกร้องอันแข็งกร้าว แถมทรัมป์ยังพูดเอาไว้แล้วว่าต้องยอมรับที่จะมีการแลกเปลี่ยนดินแดนกับสันติภาพ
วันอังคาร (12) เซเลนสกี้ยืนกรานว่า ยูเครนจะไม่ยอมถอนทหารออกจากภูมิภาคดอนบาส ซึ่งหมายถึงฐานอุตสาหกรรมสำคัญทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ประกอบด้วยแคว้นลูฮันสก์และแคว้นโดเนตสก์ โดยที่รัสเซียเวลานี้อ้างว่าสามารถยึดลูฮันสก์ได้ทั้งหมด และยึดโดเนตสก์ได้ราว 2 ใน 3
ผู้นำยูเครนเสริมว่า การประชุมสุดยอดในวันศุกร์อาจถือเป็นชัยชนะส่วนตัวของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เพราะนอกจากจะได้ไปจับเข่าคุยกับทรัมป์บนดินแดนอเมริกาแล้ว ยังเท่ากับเป็นการยุติการถูกนานาชาติโดดเดี่ยว รวมถึงยื้อเวลาในการถูกแซงก์ชันระลอกใหม่ตามที่ทรัมป์รับปากว่าจะจัดการ หากปูตินปฏิเสธไม่ยอมยุติศึก
ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อวันอังคารเช่นกัน มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ได้หารือทางโทรศัพท์กับ เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุมสุดยอดปลายสัปดาห์นี้ โดยก่อนหน้านั้นรูบิโอได้ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุแห่งหนึ่งของอเมริกาว่า ทรัมป์ไม่ได้มองว่า การพบกับปูตินที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการอ่อนข้อให้รัสเซีย
ทางด้านทำเนียบขาวแถลงยืนยันว่า ซัมมิตครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำขอของปูติน
นอกจากนั้น แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกของทำเนียบ ก็บอกว่า เป้าหมายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คือ เพื่อเข้าใจชัดเจนขึ้นว่า อเมริกาจะยุติสงครามในยูเครนได้อย่างไร
จากการถูกกีดกันไม่ได้ร่วมวงเจรจาที่อะแลสกาด้วย บรรดาผู้นำยุโรปและเซเลนสกี้ได้รีบเร่งหาทางจัดประชุมแบบทางไกลกับทรัมป์ในวันพุธ (13) โดยหวังว่า จะสามารถโน้มน้าวให้ประมุขทำเนียบขาวเคารพผลประโยชน์ของยูเครนและยุโรป ระหว่างหารือกับปูตินในวันศุกร์นี้
