ระแวงระวัง! ไม่ว่า ‘โดนัลด์ ทรัมป์’ หรือ ‘กมลา แฮร์ริส’ ก็อาจยอมสยบให้แก่ ‘จีน’ กันทั้งคู่

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)01/08/2024สำหรับชาวอเมริกันบางคนบางกลุ่มแล้ว คำถามที่ถูกต้องสมควรต้องถาม ไม่ใช่คำถามที่ว่า “ผู้สมัคร (รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯในเดือนพฤศจิกายนนี้) คนไหนที่จะยืนหยัดต่อสู้กับจีน?” หรอก หากแต่เป็นคำถามที่ว่า “จริงๆ แล้ว สหรัฐฯควรที่จะยืนหยัดต่อสู้กับจีนหรือไม่?” ต่างหากยังคงมีพวกที่มีแนวความคิดแบบก้าวหน้า (progressive) บางคนบางกลุ่ม ซึ่งเชื่อว่า การที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับจีนหันเหเข้าสู่แดนลบนั้นเป็นสิ่งที่อเมริกาก่อให้เกิดขึ้น และดังนั้นถ้าหากเราเลือกที่จะแก้ไขแล้ว เราก็สามารถที่จะเพียงแค่ยุติ “การกวัดแกว่งดาบท้าทาย” และหยุดยั้ง “ความกระหายที่จะก่อสงคราม” แล้วหันทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่โลกแห่งปี 2012นอกจากนั้นยังมีบางคนบางกลุ่มในหมู่พวกที่มีแนวความคิดแบบฝ่ายขวา ซึ่งคิดว่าสหรัฐฯควรที่จะทอดทิ้งปล่อยเอเชียเอาไว้กับอำนาจครอบงำครองความเป็นใหญ่ (hegemony) ของจีน, ถอยร่นกลับมาอยู่ด้านหลังของพวกน่านน้ำมหาสมุทรของเราเอง และโฟกัสเน้นหนักอยู่ที่พวกสงครามวัฒนธรรมภายในบ้าน – ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็คือวิธีการอย่างเดียวกับที่พวกเขาเสนอแนะให้ใช้ในการรับมือกับเรื่องของรัสเซียและยูเครนพวกกลุ่มต่างๆ ผู้คนต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผิดพลาดทั้งสิ้น มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสหรัฐฯที่จะต้องยืนหยัดต่อสู้กับจีน ไม่ใช่เพียงแเฉพาะแค่สิ่งที่พวกเขากำลังพยายามกระทำกับสหรัฐฯในเวลานี้เท่านั้น – ซึ่งได้แก่ การบีบบังคับให้เราต้องสละละเลิกการพัฒนาทางอุตสาหกรรม (deindustrialize), หว่านโปรยความแตกแยกเข้ามาในองคาพยพทางการเมืองของเรา, ควบคุมการพูดจาแสดงความคิดเห็นของเราทั้งๆ ที่พวกเขาอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลโพ้น, และอื่นๆ อีกในทำนองเดียวกันนี้ – แต่ยังเนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาจะกระทำกับสหรัฐฯต่อไปอีกถ้าหากสหรัฐฯเอาแต่นั่งเฉยๆ และปล่อยให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะในสงครามเย็นครั้งที่ 2เนื่องจากทราบดีว่าสหรัฐฯคือผู้มีศักยภาพที่จะกลายเป็นปรปักษ์คู่แข่งขันซึ่งมีอันตรายมาก คณะผู้นำปัจจุบันของจีนจึงพร้อมจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อทำให้ปรปักษ์คู่แข่งขันรายนี้อ่อนแอลง ในช่วงเวลาก่อนปี 2016 การที่สหรัฐฯใช้นโยบายจำพวก “การเมีปฏิสัมพันธ์” (Engagement) ด้วย ไม่ได้ประสบความสำเร็จทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนกลายเป็นพวกโปรอเมริกาขึ้นมาเลย และมันก็จะยิ่งประสบความสำเร็จน้อยลงไปอีกในปัจจุบันนี้ บางทีในบางวันบางเวลาอนาคตข้างหน้า สหรัฐฯกับจีนอาจจะกลายเป็นเพื่อนมิตรกันอีกครั้งหนึ่ง แต่สำหรับในเวลานี้แล้ว สิ่งที่จำเป็นสำหรับสหรัฐฯ คือการสร้างดุลแห่งอำนาจขึ้นมาโชคดีมากทีเดียวที่บางทีชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่สุด ดูจะมีความตระหนักถึงความเป็นจริงเช่นนี้กันอยู่แล้วในระดับของการหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ ความคิดเห็นที่มีต่อจีนนั้นต่างอยู่ในแดนลบอย่างแข็งแกร่งในตลอดทั่วทั้งกลุ่มประชากรทุกๆ กลุ่ม –ไม่ว่าจะเป็นพวกมีแนวความคิดแบบอนุรักษนิยมหรือพวกเสรีนิยม, คนแก่เฒ่าหรือคนหนุ่มสาวและชาวอเมริกันส่วนข้างมากชนิดท่วมท้นทีเดียวต่างบอกว่า การจำกัดกีดกั้นอำนาจและอิทธิพลของจีน คือสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐฯสมควรถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆโจ ไบเดน และคณะบริหารของเขานั้นมีความแข็งแกร่งเหนียวแน่นมากๆ ในการรับมือกับจีน –แข็งแกร่งเหนียวแน่นยิ่งเสียกว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ในสมัยแรกแห่งการเป็นประธานาธิบดีของเขาด้วยซ้ำไปสหรัฐฯภายใต้ไบเดน ถึงแม้ยังไม่ได้ลงแรงใช้ความพยายามที่จะชุบชีวิตพลิกฟื้นฐานทางอุตสาหกรรมกลาโหมของอเมริกาขึ้นมาใหม่ แต่สหรัฐฯก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วไม่ว่าจะในเรื่องการร่วมมือประสานงานกับเหล่าพันธมิตรในเอเชีย, การเพิ่มพูนความช่วยเหลือทางทหารและการขายอาวุธให้แก่ไต้หวัน, การสร้างฐานทัพใหม่ๆ ขึ้นในฟิลิปปินส์, การกระตุ้นส่งเสริมให้พวกบริษัทอเมริกันถอยห่างออกมาจากจีนและหันไปตั้งฐานในที่อื่นๆ, การออกมาตรฐานควบคุมจำกัดการส่งออกที่มีประสิทธิภาพสูงมากเอากับอุตสาหกรรมชิปของจีน, การเริ่มที่จะสร้างพวกอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศของตัวเองขึ้นมา, และการกระทำอย่างรวดเร็วว่องไวเพื่อสกัดกั้นระลอกคลื่นของสินค้าส่งออกจากจีนที่กำลังไหลบ่าเข้าท่วมท้นอุตสาหกรรมสหรัฐฯเมื่อผมตั้งคำถามขึ้นมาว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนต่อไปจะ “ยืนหยัดต่อสู้กับจีน” หรือไม่นั้น โดยพื้นฐานแล้วผมกำลังถามว่าพวกเขาจะปรับปรุงเพิ่มพูนยกระดับ –หรืออย่างน้อยที่สุดก็ยังคงดำเนิน—นโยบายต่างๆ เหล่านี้หรือไม่โชคร้ายจริงๆ มันไม่มีหลักประกันอย่างสมบูรณ์สุดขีดใดๆ เลยว่าเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างบนนี้จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน เมื่อมาถึงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับจีนแล้ว มีเหตุผลหลายๆ ข้อที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งทั้งสองคนนี้ทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าจะเป็น โดนัลด์ ทรัมป์ หรือ กมลา แฮร์ริส ทว่าในการประมาณการของผมนั้น ทรัมป์คือผู้ที่สร้างความวิตกกังวลให้มากกว่านักหนาสำหรับทรัมป์นั้น อันตรายข้อใหญ่เลยคือการที่เขาไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องพิสูจน์อะไรกันอีกแล้วยังจำวลีที่พูดกันว่า “มีแต่นิกสันเท่านั้นที่สามารถเดินทางไปจีน” ได้ไหมครับ? เมื่อครั้งที่ ริชาร์ด นิกสัน เปิดประตูความสัมพันธ์กับประเทศจีนในยุคเหมา เจ๋อตง ตอนต้นทศวรรษ 1970 นั้น เขาสามารถทำเช่นนั้นได้ก็เนื่องจากเครดิตความน่าเชื่อถือของเขาในเรื่องจุดยืนต่อต้านคอมมิวนิสต์ ชนิดที่ทำให้เขาจะไม่ถูกกล่าวโทษถอดถอนจากตำแหน่งจากการติดต่อกับจีนอย่างแน่นอน นั่นแหละจึงทำให้เขามีคุณสมบัติความน่าเชื่อถือทางการเมืองที่จะเดินหน้าติดต่อทาบทามเปิดสัมพันธ์กับระบอบปกครองคอมมิวนิสต์สักรายหนึ่ง โดยที่จะไม่ถูกมองว่ามันเป็นพฤติการณ์การขายตัวมุ่งต่อต้านอเมริกันความรับรู้ความเข้าใจของผู้คนทั่วไปที่ว่านิกสันคือเหยี่ยวต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างแข็งกร้าว เปิดทางให้เขาสามารถทำตัวเป็นพิราบในทางสาระเนื้อแท้ได้ ในทำนองเดียวกัน ความรับรู้ความเข้าใจของสาธารณชนในปัจจุบันนั้นมีอยู่ว่า ทรัมป์คือเหยี่ยวที่ต่อต้านจีนอย่างสุดๆ เขากระทำอะไรไปแล้วมากมายทีดียวในวาระแรกของการดำรงตำแหน่งของเขา จนกระทั่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจเช่นนี้ขึ้นมาได้เขาโยนทิ้งนโยบายเก่าที่มุ่งเน้น “การมีปฏิสัมพันธ์” กับจีน และเริ่มต้นเปิดสงครามการค้า เขาประกาศบังคับใช้มาตรการควบคุมจำกัดการส่งออกบางอย่างบางรายการ, ใช้ความพยายามในการขุดรากถอนโคนการทำจารกรรมมุ่งล้วงความลับของฝ่ายจีน, พยายามที่จะแบน ติ๊กต็อก, และประณามจีนสำหรับเชื้อโรคโควิด เหล่านี้ทำให้ทรัมป์ได้รับเครดิตอย่างมากมายมหาศาลในฐานะที่เป็นบุรุษผู้พร้อมยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อสู้กับจีนทว่าเนื่องจากเขามีเครดิตเช่นนี้นั่นเอง ทรัมป์จึงสามารถที่จะหักเลี้ยวหันกลับ 180 องศาในวาระสมัยสองของเขา โดยที่จะแทบไม่ก่อให้เกิดผลพ่วงทางการเมืองใดๆ ขึ้นมาเลย ถ้าหากเขาโยนทิ้งมาตรการควบคุมการส่งออก, เพิกถอนการให้ความสนับสนุนแก่ไต้หวัน, เชิดใส่พวกพันธมิตรในเอเชีย, ยกเลิกความพยายามในการบีบบังคับให้ ติ๊กต็อก ปิดกิจการ, และล้มเหลวไม่ได้ฟื้นชีพกู้คืนความเข้มแข็งทางทหารของอเมริกาในเอเชีย มันก็มีความเป็นไปได้ที่ประชาชนชาวอเมริกันจะยังคงคิดว่าเขาเป็นเหยี่ยวที่กล้าแข็งกร้าวใส่จีนอยู่นั่นเอง เพราะว่า ... ครับ เพียงเพราะว่าเขาคือโดนัลด์ ทรัมป์ เท่านั้นเอง จนกระทั่งในอีก 10 ปีถัดไป พวกเราจึงอาจจะพบว่าพวกเรากำลังขบคิดพิจารณาอย่างสะใจและเจ็บแสบกับวลีที่ว่า “มีแต่ทรัมป์เท่านั้นที่สามารถสยบให้จีนได้” ถึงขนาดนี้ส่วนสำหรับ แฮร์ริส อันตรายอยู่ตรงที่ว่าเธออาจจะมีมุมมองว่าคณะบริหารของเธอไม่ใช่สิ่งที่ต่อเนื่องจากคณะบริหารไบเดน แต่เธอกำลังเลือกที่จะเดินหน้าต่อจากสิ่งที่ บารัค โอบามา เหลือทิ้งเอาไว้ โอบามานั้นโดยภาพรวมเป็นประธานาธิบดีที่ใช้ได้ทีเดียว ทว่าไม่ใช่ในเรื่องจีน ซึ่งเขากระทำความผิดพลาดอย่างใหญ่โต การประกาศ “ปักหมุดที่เอเชีย” (pivot to Asia) ของเขาโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเพียงถ้อยคำโวหาร และเขายังคงยึดติดแน่นอยู่กับความหวังที่ว่า การใช้นโยบาย “การมีปฏิสัมพันธ์” –ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้จีนกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตของโลก – จะเป็นสาเหตุทำให้ประเทศนั้นหันมาเปิดกว้างนิยมความมีเสรีทัศนคติเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดความอิ่มเอมนิ่งนอนใจอย่างเป็นอันตรายยิ่งมาแล้วในตอนต้นทศวรรษ 2010 และการนำเอานโยบายเช่นนี้กลับมาอีกในตอนนี้จะต้องถือเป็นความบ้าทึ่มไร้สติ ทว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ แฮร์ริส อาจจะไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงในเรื่องนี้ ตรงนี้แหละคือรูปแบบพื้นฐานของความวิตกกังวลของผม หลังจากนี้ขอให้เรามาพิจารณาลงรายละเอียดอย่างเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้นอีกนิด ว่า แฮร์ริส และ ทรัมป์ อาจจะกระทำความผิดพลาดล้มเหลวเกี่ยวกับจีนขึ้นมาได้อย่างไรบ้างในหนังสือเรื่อง “Wireless Wars” ของ โจนาธาน เพลสัน (Jonathan Pelson) ผู้เขียนคนนี้เล่าเรื่องราวของชายชาวสหราอาณาจักรผู้หนึ่งที่มีนามว่า จอห์น ซัฟโฟล์ก (John Suffolk) ซัฟโฟล์กผู้นี้เคยเป็นนายใหญ่ด้านสารสนเทศ (chief information officer) ของสหราชอาณาจักร โดยที่ในระหว่างเวลานั้นเขาได้เคยเตือนประเทศชาติเกี่ยวกับความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากหัวเว่ยทว่าในเวลาต่อมา เขาก็ถูก หัวเว่ย ว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ความมั่นคงทางไซเบอร์ทั่วโลก” (global cybersecurity officer) ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงชนิด 180 องศา และกลับกลายเป็นผู้ออกความเห็นสนับสนุน หัวเว่ย อย่างแข็งขันที่สุด มันเป็นบทเรียนที่น่าตระหนกบทเรียนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าจีนนั้นกระเป๋าหนักขนาดไหน และมันง่ายดายเพียงใดที่พวกเขาจะสามารถซื้อหาผู้ที่คอยวิพากษ์วิจารณ์พวกเขา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถึงแม้สาวกผู้ติดตามเขาจะต้องไม่ยอมรับมัน แต่ในความเป็นจริงนั้น ทรัมป์มีความโน้มเอียงที่จะสนับสนุนใครก็ตามซึ่งมอบเงินทองผลประโยชน์ก้อนโตๆ ให้เขา เรื่องนี้มีหลักฐานอันน่าเจ็บปวดเกิดขึ้นยืนยันเมื่อไม่นานมานี้ หากย้อนหลังไปในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เมื่อตอนที่ ทรัมป์ เกิดพลิกผันจุดยืนของเขาอย่างกลับหน้ามือเป็นหลังตีนในเรื่องของการยุบเลิกกิจการ ติ๊กต็อก การหันหัวเลี้ยวกลับไปอีกทิศทางหนึ่งกันเลยเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากมีอภิมหาเศรษฐีนามว่า เจฟฟ์ ยาสส์ (Jeff Yass) ผู้มีหุ้นจำนวนมากใน ติ๊กต็อก อยู่ในครอบครอง ได้ไปพบปะกับทรัมป์ และให้สัญญากับเขาว่าจะบริจาคเงินรณรงค์หาเสียงก้อนใหญ่ให้เขา ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผมเคยเขียนเอาไว้ในตอนนั้น:ดังนั้น มันจึงมีอันตรายอย่างเห็นชัดเจนว่า เรื่องเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่า รัฐบาลของจีนนั้นมีเงินหนาพร้อมจับจ่ายยิ่งกว่าอภิมหาเศรษฐีใดๆ หรือบริษัทแห่งไหนๆ หรือ ... ครับ ยิ่งกว่าทุกๆ คนทุกๆ บริษัทไม่ว่าใครหน้าไหน ถ้าหากทรัมป์จะขายอเมริกาให้แก่ผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงที่สุดแล้ว ผู้เสนอราคาสูงที่สุดดังกล่าวก็จะต้องเป็นจีนระหว่างสมัยแรกแห่งการเป็นประธานาธิบดีของเขา ทรัมป์ได้ขึ้นภาษีศุลกากรเอากับสินค้าจีนหลายรอบ อีกทั้งใช้มาตรการควบคุมการส่งออกมาเล่นงานพวกบริษัทจีนอย่าง หัวเว่ย และ แซดทีอี (ZTE) ทว่าหลังจากนั้นเขาก็ถอยหลังกลับไปบางส่วนในความพยายามทั้งสองประการนี้ ภายหลังจีนให้คำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่ากลวงใน และใช้แรงบีบคั้นที่ค่อนข้างเล็กน้อยมากในปี 2020 ทรัมป์ตกลงเห็นชอบที่จะยุติการขึ้นภาษีศุลกากรเอากับจีน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จีนจะซื้อหาสินค้าการเกษตรของสหรัฐฯ – อย่างที่เรียกขานกันว่า “ข้อตกลงเฟสที่หนึ่ง” (phase one agreement) ทรัมป์ได้กระทำตามสิ่งที่เขาใช้เพื่อการต่อรองในคราวนั้น พร้อมกับอวดอ้างว่ามันเป็นชัยชนะอันใหญ่โตสำหรับนโยบาย “ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง” (Making America Great Again) ของเขา ทว่าจีนนั้นเพียงแต่หลอกลวงและแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยจากสหรัฐฯ โดยเราสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังนี้:ในที่สุดแล้ว ... จีนก็ยุติปิดฉากโดยที่ในสินค้าออกสหรัฐฯเพิ่มพิเศษมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาให้สัญญาว่าจะซื้อนั้น พวกเขาไม่ได้ซื้อหาอะไรเลย ช่างเป็นศิลปะแห่งการเจรจาทำข้อตกลง (The Art of the deal) ระดับยอดเยี่ยมจริงๆ(หมายเหตุผู้แปล: The Art of the deal เป็นชื่อหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี 1987 ที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับเครดิตว่าเขียนร่วมกับนักหนังสือพิม์ โทนี ชวาร์ต Tony Schwartz เนื้อหาบางส่วนเป็นบันทึกความทรงจำ และบางส่วนเป็นคำแนะนำในการทำธุรกิจ ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้ขายดิบขายดี และช่วยให้ ทรัมป์ กลายเป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Trump:_The_Art_of_the_Deal เห็นได้ชัดว่า โนอาห์ สมิธ บอกในที่นี้ว่าเป็น The Art of the deal ก็เพื่อประชดและเยาะหยัน ทรัมป์)ทรัมป์ยังลดหย่อนผ่อนโทษให้ ZTE สำหรับความผิดฐานล่วงละเมิดมาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ แล้วเมื่อรัฐสภาอเมริกันพยายามที่จะเข้าแทรกแซงเพื่อให้การลงโทษนี้ยังคงมีผลต่อไป ก็ปรากฏว่าประสบความล้มเหลว ต่อไปนี้คือสิ่งที่ แอดัม คินซินเจอร์ (Adam Kinzinger) อดีต ส.ส.ของพรรครีพับลิกัน ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทวิตเตอร์ ดังนี้:ประวัติผลงานในสมัยแรกของ ทรัมป์ จริงๆ แล้วจึงไม่ใช่เป็นการแสดงท่าทีแข็งกร้าวเหนียวแน่นเอากับจีนสักเท่าใดหรอก – มันเป็นประวัติผลงานของการใช้นโยบายแข็งกร้าวเหนียวแน่นในตอนแรกๆ จากนั้นก็ตามมาด้วยการยอมจำนนต่างหาก จากเรื่องที่ว่ามานี้ และการพลิกกลับไปกลับมาในกรณีติ๊กต็อก มันทำให้ไม่มีความชัดเจนเอาเลยว่าทำไมเราจึงสมควรคาดหวังว่าวาระสองแห่งการดำรงตำแหน่งของเขาจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปจุดใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ซึ่งอาจเป็นชนวนปะทุนำไปสู่สถานการณ์รุนแรงลุกลามใหญ่โต ก็คือ ไต้หวัน ถ้าจีนรุกรานเกาะแห่งนี้มันก็จะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของพวกพันธมิตรของสหรัฐฯ (ซึ่งที่สำคัญที่สุดคือญี่ปุ่น), เป็นการตัดซัปพลายด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์จำนวนมากที่สหรัฐฯต้องได้มาใช้งาน, และบางทีมันยังอาจเป็นสัญญาณแสดงถึงจุดเริ่มต้นที่จีนจะมีฐานะครอบงำเอเชียโดยรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยไบเดนกำลังนำพาสหรัฐฯก้าวห่างออกมาหน่อย จากการแสดงท่าทีแบบ “ความกำกวมทางยุทธศาสตร์” ที่ประเทศนี้ได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไร โดยเขาให้คำมั่นสัญญาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะเข้าช่วยเหลือไต้หวันในกรณีที่จีนบุกโจมตี สิ่งที่ ไบเดน กระทำนี้ถือเป็นก้าวเดินที่ถูกต้องแล้วใช่หรือไม่ หรือว่าที่จริงแล้วสหรัฐฯยังควรรักษาความกำกวมทางยุทธศาสตร์ในรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมเอาไว้ต่อไป เรื่องนี้คือเรื่องที่มีการถกเถียงอภิปรายกันอย่างเผ็ดร้อนในประชาคมความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เห็นพวกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการต่างประเทศไม่ว่าคนไหนมีการเสนอแนะออกมาเลยก็คือ สหรัฐฯสมควรที่จะบ่งบอกอย่างเปิดเผยต่อสาธารชนว่ากำลังจะทอดทิ้งไต้หวัน แต่ว่านี่แหละจริงๆ แล้วมันคือสิ่งที่ ทรัมป์ ดูเหมือนได้กระทำไปแล้วด้วยซ้ำ ในการพูดจาการแถลงอย่างต่อเนื่องเป็นชุดๆ ในช่วงหลังๆ มานี้ โดยเฉพาะที่เห็นชัดมากๆ ก็คือ เขาแสดงท่าทีเช่นนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์นิตยสารบลูมเบิร์ก บิสซิเนสวีก (Bloomberg Businessweek) นำออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2024 โดยที่ในนั้นเขาตีกระหน่ำใส่ไต้หวันสำหรับการที่เกาะแห่งนี้ประสบความสำเร็จมากในการก่อตั้งโรงงานผลิตชิป รวมทั้งดูเหมือนจะเสนอแนะด้วยว่าการที่จะพิทักษ์ปกป้องไต้หวันนั้น เป็นเรื่องที่อเมริกาไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะขอคัดเนื้อหาตอนนี้ของบทความสัมภาษณ์ดังกล่าวมาให้พิจารณา ดังนี้:ทรัมป์ยังตีกระหน่ำใส่ แนนซี เพโลซี จากการที่เธอเดินทางไปเยือนไต้หวันอีกด้วยคำพูดของทรัมป์เกี่ยวกับไต้หวัน ทำให้ชาวรีพับลิกันร่วมพรรคเดียวกันกับเขาถือว่า มันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่กำลังส่งเสียงดังสนั่น ซึ่งนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องทีเดียว ทว่าหากทรัมป์เกิดละทิ้งไต้หวันจริงๆ แล้ว คณะผู้นำพรรครีพับลิกันก็น่าที่จะยังคงเดินเรียงเคียงข้างเขาต่อไปอยู่ดี อันที่จริงในหลักนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงคราวนี้ของพรรครีพับลิกัน ได้มีการลบล้างไม่เอ่ยถึงไต้หวันใดๆ เลยแล้วด้วยซ้ำ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลากว่า 40 ปี ดังที่คอลัมน์ China Watcher ของเว็บไซต์ข่าว โพลิติโค (Politico) เขียนเอาไว้ดังนี้:มันไม่จำเป็นต้องใช้อัจฉริยะด้านนโยบายการต่างประเทศสักคหนึ่งมาอยู่ตรงนี้หรอก สำหรับการดูให้ออกว่า ทรัมป์และคนของเขาอย่างน้อยที่สุดก็บางส่วนแหละ กำลังพิจารณากันอย่างแข็งขันที่จะให้ไต้หวันได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกับยูเครน นี่คือการส่งสัญญาณของความอ่อนแอไปถึงคณะผู้นำจีน และกระทั่งอาจกลายเป็นการเชื้อเชิญให้เกิดสงคราม ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าไม่กระทำแบบนี้แล้ว ก็ยังสามารถที่จะป้องปรามเอาไว้ได้ยังดีที่ยังมีความเป็นไปได้ว่า จะมีจุดที่สดใสอยู่บ้าง นั่นคือ เจดี แวนซ์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในทีมของทรัมป์ กำลังแสดงความสนับสนุนอย่างแข็งขันในเรื่องการพิทักษ์ปกป้องไต้หวัน และ โรเบิร์ต ซี. โอไบรเอน (Robert C. O’Brien) อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์ เป็นผู้ที่ป่าวร้องแนวความคิดในเรื่อง “สันติภาพผ่รความเข้มแข็ง” (peace through strength) อย่างหนักแน่นมั่นคง ทว่ามันยังไม่ชัดเจนหรอกว่าผู้คนเหล่านี้จะมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนต่อตัวทรัมป์ ในประเด็นเรื่องไต้หวันนี้โดยส่วนตัวแล้ว ผมไม่ได้เชื่อมั่นศรัทธาอะไรนักหรอกกับความโน้มเอียงของทรัมป์ที่ชอบพูดแสดงความชื่นชมเกี่ยวกับ สี จิ้นผิง เขากระทำอย่างที่ว่านี้ตลอดวาระแรกแห่งการดำรงตำแหน่งของเขาทีเดียว แม้กระทั่งขณะที่กำลังเบนเข็มนโยบายสหรัฐฯไปในทิศทางต่อต้านจีนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้อยคำโวหารเช่นนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ชวนให้หลงเข้าใจผิดเท่านั้นสิ่งที่น่าวิตกกังวลยิ่งกว่านั้นมากมายนัก กลับเป็นหลักฐานที่ว่า ฐานทางการเมืองของทรัมป์ –หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือส่วนออนไลน์ของฐานทางการเมืองดังกล่าว— กำลังปรับเปลี่ยนไปสู่จุดยืนโปรจีน พอร์โท (Pourteaux) ผู้ใช้ทวิตเตอร์และอดีตบล็อกเกอร์รับเชิญของบล็อก Noahpinion ของผม มีบันทึกการสนทนาทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องยาวเหยียด ที่คอยแกะรอยติดตามคำพูดคำแถลงแบบต่อต้านการต่อต้านจีน (anti-anti-China statements) จากพวกบุคคลที่อยู่ในขบวนการ MAGA และพวกฝ่ายขวาออนไลน์(หมายเหตุผู้แปล -MAGA ย่อมาจาก Make America Great Again ทำให้อเมริกากลับยิ่งใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเป็นคำขวัญทางการเมืองที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ชอบใช้ ขบวนการ MAGA ยังใช้ในความหมายอ้างอิงถึงฐานเสียงทางการเมืองของทรัมป์ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Make_America_Great_Again#:~:text=%22Make%20America%20Great%20Again%22%20(,his%20successful%202016%20presidential%20campaign.)ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างบางอันของบทสนทนาทางออนไลน์ดังกล่าว :ส่วนหนึ่งของเรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงแนวความคิดแบบลัทธินิยมให้สหรัฐฯอยู่อย่างโดดเดี่ยว (isolationism) แต่ส่วนหนึ่งของมันก็มาจากแนวความคิดที่ว่า ศัตรูที่แท้จริงของ MAGA คือพวกนักเสรีนิยมชาวอเมริกัน (American liberals) และในการต่อสู้กับศัตรูตัวนี้ พวกผู้เผด็จการต่างชาติ อย่างเช่น ปูติน และ สี จิ้นผิง ก็ควรที่จะถือว่าเป็นพวก –พันธมิตร –กลุ่มพันธมิตระดับโลกของระบอบอัตตาธิปไตย (autocracy) อะไรทำนองนั้น ทัคเกอร์ คาร์ลสัน (Tucker Carlson) นั้น ดูเหมือนเห็นดีเห็นงามกับแนวความคิดนี้อย่างแน่นอน ทว่าตัว ทรัมป์ เอง และพวกพันธมิตรของเขาบางส่วน – กระทั่งพวกคนอย่าง ไมค์ พอมเพโอ (Mike Pompeo เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการซีไอเอ และต่อมาขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ) ซึ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวเหนียวแน่นเอากับจีนระหว่างสมัยแรกของทรัมป์ –ก็กำลังพูดสิ่งเดียวกันนี้ ดังเห็นได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้:ถ้าหาก ทรัมป์ ตัดสินใจว่าการประจบประแจงจีน แม้กระทั่งด้วยการยอมเสียสละไต้หวัน และการเปิดทางให้จีนครองอำนาจสูงสุดทางเศรษฐกิจ คือเรื่องจำเป็นสำหรับการมุ่งโฟกัสไปที่การต่อสู้กับพวกศัตรูภายในประเทศของ ทรัมป์ แล้ว เราทั้งหมดก็จะตกอยู่ในความลำบากยุ่งยากแบบเหมาเข่งแน่ๆ เวลานี้พวกคอมเมนเตเตอร์เยอะแยะเลยกำลังเริ่มรู้สึกวิตกกังวลกันแล้ว แต่ในเมื่อ ทรัมป์ กลายเป็นตัวเก็งนำหน้าใครเพื่อนอย่างชัดเจน ในตลาดแห่งคำทำนายทายทัก และในการพยากรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสียแล้ว มันก็อาจจะเป็นความแตกตื่นที่น้อยเกินไปแถมยังสายเกินไปเสียแล้วอีกด้วยเมื่อมันเป็นเรื่องนโยบายว่าด้วยจีน ผมมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ กมลา แฮร์ริส น้อยกว่าที่ผมมีกับ โดนัลด์ ทรัมป์ เยอะเลย แฮร์ริสนั้นไม่เหมือนกับทรัมป์ โดยทั่วไปแล้วเธอดูเหมือนกับใครบางคนซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะต่อเนื่องดำเนินนโยบายต่างๆ ของพวกที่อยู่มาก่อนเธอ จอร์แดน ชไนเดอร์ (Jordan Schneider) แห่งพอดแคสต์ และจดหมายข่าว “ไชน่าทอล์ก” (ChinaTalk) มีบทสนทนาที่น่าสนใจทางแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ซึ่งเขาได้เสนอเหตุผลแจกแจงว่านโยบายจีนของ กมลา จะคล้ายคลึงกับของ ไบเดน ทั้งนี้ขอคัดบางตอนมาให้ดู ดังนี้:แล้วก็มีข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะมีคุณค่าควรแก่การพิจารณาหรือเปล่า นั่นคือ พวกนักชาตินิยมชาวจีนนั้นดูเหมือนพึงพอใจกับ ทรัมป์ มากกว่า แฮร์ริสแต่ถึงแม้ว่านี่ดูดีทีเดียว ทว่ามันก็ยังไม่ได้ทำให้ผมเกิดความมั่นอกมั่นใจอย่างเต็มที่หรอกนะ สิ่งหนึ่งก็คือ ถึงแม้ ไบเดน ออกประกาศขึ้นภาษีศุลกากรเอากับสินค้านำเข้าจากจีน ในระดับที่สูงกว่าที่สหรัฐฯเคยประกาศจัดเก็บในสมัยของ ทรัมป์ ด้วยซ้ำ แต่ แฮร์ริส กลับเป็นผู้ที่เคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การขึ้นภาษีศุลกากร ตลอดจนลัทธิกีดกันการค้า อย่างสม่ำเสมอเรื่อยมา ย้อนหลังกลับไปได้ถึงเมื่อตอนที่เธอกำลังหาเสียงเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีช่วงปี 2019 ถึง 2020เธอดูเหมือนยินดีให้ความร่วมมือกับแนวความคิดในการจำกัดการค้าเสรีเมื่อเป็นการอ้างเหตุผลในนามของสิทธิทางแรงงานและความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม ทว่ายังคงดูไม่เหมือนกับว่ายอมรับภาษีศุลกากรในฐานะเป็นเครื่องมือของความมั่นคงแห่งชาติอย่างหนึ่ง –เป็นหนทางหนึ่งในการสงวนรักษาความสามารถผลิตทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องพัวพันกับด้านกลาโหม ที่ต้องเผื่อเอาไว้สำหรับความเป็นไปได้ของการสู้รบขัดแย้งกับจีนนอกจากนั้น ฟิลิป เอช กอร์ดอน (Philip H Gordon) ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของ แฮร์ริส ได้เคยเสนอข้อคิดเห็นเอาไว้ระหว่างสมัยแรกของทรัมป์ว่า การมีปฏิสัมพันธ์กับจีนถือเป็นนโยบายที่ฉลาดอย่างหนึ่ง และองค์ประกอบจำนวนมากเลยของนโยบายดังกล่าวนี้ สมควรที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ ดังนี้:(จากบทความเรื่อง Trump’s Flip-Flops on China Are a Danger to National Security By Philip H. Gordon and James Steinberg ในนิตยสารฟอเรนจ์โพลิซี Foreign Policy 29 กรกฎาคม 2020)ผมไม่ทราบว่า กอร์ดอน ยังคงคิดอย่างนี้อยู่หรือเปล่า หรือว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นเป็นตัวแทนของสิ่งที่ แฮร์ริส จะคิดเมื่อเธอได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่ แต่มันเป็นถ้อยแถลงคำพูดที่น่าวิตกกังวลมาก เมื่อพิจารณาว่ามันเป็นการคัดค้านโดยตรงต่อวิธีการโดยองค์รวมที่ใช้รับมือจีนของคณะบริหารไบเดนไม่มีตรงไหนเลยที่ กอร์ดอน แสดงการรับรู้รับทราบว่าการสงวนรักษาความสามารถผลิตทางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯเอาไว้นั้นมีความสำคัญในทางการทหาร –ซึ่งเป็นสิ่งที่ เจค ซัลลิแวน (Jake Sullivan) ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของ ไบเดน เข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีมากๆ รวมทั้ง กอร์ดอน ก็ไม่ได้แสดงการรับรู้รับทราบว่า จีนกำลังพากเพียรพยายามที่จะดำเนินการหย่าร้างแยกขาดจากสหรัฐฯด้วยตัวของพวกเขาเองอยู่เช่นกัน แถมยังกำลังก้าวไปไกลทีเดียวในเรื่องนี้ อันเป็นการคุกคามที่จะทำให้การพึ่งพาทางเศรษฐกิจแบบสองทางหรือต่างฝ่ายต่างพึ่งพากันในเวลานี้ ให้กลายเป็นการพึ่งพาแบบทางเดียว หรือสหรัฐฯจะต้องพึ่งพาจีนแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้นกอร์ดอน ยังดูเหมือนไม่ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ว่า ทั้งๆ ที่อเมริกาใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเกี้ยวพาจีนให้มาเป็นหุ้นส่วนรายหนึ่งของสหรัฐฯ ทว่าในแบบแผนแห่งนโยบายการต่างประเทศของ สี จิ้นผิง นั้น ยังคงถือว่าการโค่นล้มฐานะความเป็นเจ้าเหนือใครๆ ของสหรัฐฯ และการลดเกรดความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐฯ คือเรื่องแกนกลางสำคัญที่สุดอยู่นั่นเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่างน้อยที่สุดก็มีความเป็นไปได้ที่ แฮร์ริส อาจจะคิดว่าพวกเรายังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกก่อนยุคที่ สี ก้าวขึ้นครองอำนาจในปี 2012 และอาจจะมองดูความพยายามของ ไบเดน ในการยืนหยัดท้าทายจีน เป็นเพียงการสืบต่อรับทอดอย่างไม่จำเป็นของความก้าวร้าวตามแบบฉบับของพวกนิยมชมชอบทรัมป์ แทนที่จะมองให้เห็นว่ามันเป็นก้าวเดินที่สำคัญยิ่งยวดก้าวหนึ่งแม้ว่ายังไม่เพียงพอหรอก ในการมุ่งหน้าไปสู่การพยุงค้ำยันความมั่นคงระดับโลกให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ทว่าเราคงต้องรอจนกว่าจะได้ยินอะไรในหัวข้อนี้จาก แฮร์ริส ให้มากขึ้นกว่านี้ ไม่เช่นนั้นแล้วผมก็จะยังคงต้องรู้สึกกังวลใจต่อไปอีกแล้วก็อย่างที่กล่าวไปแล้วทั้งหมด ความวิตกของผมเกี่ยวกับ ทรัมป์ ในแนวรบด้านนี้ ยังคงสูงกว่าความกังวลที่มีต่อ แฮร์ริส มากมายนักผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯจักได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด ในโลกที่มีสันติภาพ ในโลกที่ซึ่งพวกมหาอำนาจเผด็จการไม่ได้มีความพยายามที่จะพิชิตครอบครองเหล่าประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเล็กกว่าและอ่อนแอกว่าของพวกเขา และในโลกที่การค้าของโลกกระทำกันเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ แทนที่จะอยู่ในรูปแบบการแข่งขันของพวกนักพาณิชยนิยม (mercantilist) ซึ่งมุ่งแต่จะเอาเปรียบเพื่อนบ้านให้ได้มากที่สุดเท่านั้นเป้าหมายดังกล่าวนี้เรียกร้องให้สหรัฐฯต้องยอมรับรู้รับทราบว่า จีนกำลังเคลื่อนตัวห่างออกไปจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างสันติ และมุ่งหน้าสู่ลัทธิชาตินิยมอย่างยืนกรานก้าวร้าว ตลอดจนลัทธิเผด็จการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จภายใต้การนำของ สี จิ้นผิงและมันเรียกร้องให้ต้องใช้ก้าวเดินที่เข้มแข็งทั้งในแนวรบด้านเศรษฐกิจ, การทูต, ตลอดจนการทหาร เพื่อหน่วงเหนี่ยวยับยั้งจีนไม่ให้เปิดฉากทำสงครามอย่างสะเพร่าไร้ความยั้งคิด ซึ่งมีแต่ฉุดลากเอเชียให้จมลงสู่ความรุนแรงและความปั่นป่วนวุ่นวายผมวาดหวังเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯในปีนี้ จะมีคุณสมบัติที่สามารถกระทำภารกิจเช่นนี้ได้ สำหรับในขณะนี้ผมจึงต้องปรารถนาที่จะเลือก แฮร์ริส มากกว่า ทรัมป์ อย่างแน่นอน เพียงเพราะเนื่องจากเหตุผลข้อนี้ประการเดียวเท่านั้น ทว่านั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากผมอย่างเต็มที่แต่ประการใด