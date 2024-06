สกัดทุกทาง! สหรัฐฯ ห้ามนำเข้าสินค้าจาก 3 บริษัทจีน-อ้างบังคับใช้แรงงาน ‘อุยกูร์’

ตามประกาศที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ (DHS) เผยแพร่ลงเว็บไซต์เมื่อวันอังคาร (11 มิ.ย.) บริษัทจีนที่ถูกอเมริกาขึ้นบัญชีดำคราวนี้ ได้แก่ Dongguan Oasis Shoes Co. ซึ่งเป็นผู้ผลิตรองเท้า Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co ซึ่งเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์ และ Shandong Meijia Group Co. หรือ Rizhao Meijia Group ซึ่งเป็นบริษัทผลิตอาหาร“ด้วยมาตรการเหล่านี้ DHS ได้เพิ่มการตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารทะเล อะลูมิเนียม และรองเท้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของซินเจียง และเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้มาจากการบังคับใช้แรงงานจะถูกกีดกันออกจากตลาดสหรัฐฯ” คำแถลงของ DHS ระบุปัจจุบัน มีบริษัทจีนจำนวนมากที่ถูกสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำภายใต้กฎหมาย Uyghur Forced Labor Prevention Act ซึ่งมุ่งจำกัดการนำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตที่สหรัฐฯ เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้างเผ่าพันธุ์ (genocide) ชนกลุ่มน้อยอุยกูร์ในภูมิภาคซินเจียงทางตะวันตกของจีนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าทางการจีนสร้างค่ายกักกันบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์และมุสลิมกลุ่มน้อยอื่นๆ ในซินเจียง ในขณะที่รัฐบาลปักกิ่งปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่มีเรื่องเหล่านี้หลิว เผิงอี๋ว์ (Liu Pengyu) โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ออกมาตอบโต้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐฯ โดยชี้ว่าข้อครหาบังคับใช้แรงงานในซินเจียงนั้น “เป็นความพยายามสร้างเรื่องโกหกโดยกลุ่มคนที่ต่อต้านจีน และถูกนักการเมืองสหรัฐฯ ใช้เป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายซินเจียง และขัดขวางการพัฒนาของจีน”สำหรับกฎหมาย Uyghur Forced Labor Prevention Act ของสหรัฐฯ นั้น หลิว วิจารณ์ว่า “ไม่เพียงแต่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวซินเจียง แต่ยังบ่อนทำลายห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมของโลก และระเบียบการค้าสากลด้วย”ที่มา : รอยเตอร์