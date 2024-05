อื้ออึง! ปูตินส่ง FSB พังประตูบ้านบุกจับ “เจ้ากรมกำลังพลหลักกลาโหมรัสเซีย” คนสนิทชอยกูตั้งแต่เช้ามืดระหว่างหลับคดีคอร์รัปชัน

เอพีรายงานวานนี้(14 พ.ค)ว่า เจ้าหน้าที่รัสเซียให้สัมภาษณ์วันอังคาร(14)ยืนยันว่า เจ้ากรมกำลังพลหลัก( Main Personnel Directorate)สังกัดกระทรวงกลาโหรัสเซีย พล.ท. ยูริ คุซเนตซอฟ (Yury Kuznetsov) วัย 55 ปีคนสนิทของชอยกูถูกจับกุมในคดีคอร์รัปชันเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน วันอาทิตย์(12)สั่งปลดรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย เซอร์เก ชอยกู ออกจากตำแหน่งและตั้ง อันเดร เบลูซอฟ (Andrei Belousov) เข้ารับตำแหน่งแทนชอยกูถูกโยกไปนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงรัสเซีย ซึ่งเอพีชี้ว่าเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าตำแหน่งที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯการปลดชอยกูนี้เอพีวิเคราะห์ว่า เป็นความพยายามที่จะให้กลาโหมรัสเซียนั้นสอดคล้องกับเศรษฐกิจและเพิ่มการควบคุมให้รัดกุมต่อการใช้จ่ายทางการทหารรัสเซียที่พุ่งสูงคุซเนตซอฟถูกกล่าวหาว่า “รับสินบนจำนวนมหาศาล” ซึ่งหากว่าเขามีความผิดจริงต้องถูกจำคุกในเรือนจำสูงสุด 15 ปี ซึ่งมีรายงานว่า เขารับสินบนในตำแหน่งก่อนหน้าที่คือ หัวหน้ากองที่ 8 ของกรมเสนาธิการทหารกองทัพรัสเซีย(the 8th Directorate of the General Staff of the Russian Armed Forces)ที่มีหน้าที่รักษาความลับของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งคุซเนตซอฟอยู่ในตำแหน่งนี้มานานร่วม 13 ปีก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมกำลังพลหลักสังกัดกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้ว อ้างอิงจากเรดิโอฟรียุโรปเอพีรายงานว่า การบุกจับคุซเนตซอฟมีสีสันเป็นอย่างมากเพราะหน่วย FSB บุกเข้าไปที่วิลลาของเขาที่ตั้งอยู่ย่านกรุงมอสโกตั้งแต่เช้ามืดในวันจันทร์(13) หรือ 1 วันหลังจากชอยกูโดนสั่งย้าย เอเจนต์ FSB พังประตูและหน้าต่างเข้าไประหว่างที่เจ้าตัวกำลังหลับโดยที่ไม่ให้รู้ตัวหรือมีโอกาสหนีตามการรายงานกล่าวว่าสามารถยึดของกลางเป็นเหรียญทองคำ ทรัพย์สินหรูหรา และเงินสดอีกกว่า 100 ล้านรูเบิล( 1 ล้านดอลลาร์)เรดิโอฟรียุโรปของสหรัฐฯรายงานในรายละเอียดว่า FSB ยึดทรัพย์สินหรูหราเป็นนาฬิกาแบรนด์หรูสะสมและของมีค่าอื่นๆโฆษกคณะกรรมการสอบสวนแห่งรัสเซีย (Investigative Committee of Russia) สเวตลานา เปเตรนโก (Svetlana Petrenko) แถลงว่า “ศาลรัสเซียสั่งควบคุมตัวคุซเนตซอฟในเรือนจำตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่สอบสวน”เอพีรายงานว่า ภรรยาของพล.ท. ยูริ คุซเนตซอฟ เคยทำงานไม่กี่ตำแหน่งภายในกระทรวงกลาโหมรัสเซียมีรายงานว่าโดนสอบสวนเช่นกันเรดิโอฟรียุโรปชี้ว่า การจับกุมคุตเนตซอฟเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเครมลินกำลังต่อสู้เพทื่อควบคุมการคอร์รัปชันในขณะที่สงครามยูเครนที่เครมลินเป็นผู้ก่อนั้นลากยาวออกไปทั้งนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมา ตำรวจรัสเซียได้เข้าจัยกุมผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซีย ติมูร์ อิวานอฟ (Timur Ivanov) ในข้อหาคอร์รัปชัน