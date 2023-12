‘นาโต้’ปั่นป่วนเจอปัญหาอาวุธและกำลังพลขาดแคลนร่อยหรอ ขณะ‘รัสเซียกำลังได้เปรียบใน‘สงครามยูเครน’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)20/12/2023สหราชอาณาจักรกำลังจะลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงทางนาวี (Naval Security Pact) ฉบับหนึ่งกับยูเครน [1] เป็นการตอกย้ำความหนักแน่นในการให้ความสนับสนุนของพวกเขาแก่ประเทศที่นำโดยโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ซึ่งจริงๆ แล้วอยู่ในสภาพที่กำลังจมลงทะเลมากขึ้นทุกขณะเวลาเดียวกันนั้น เยอรมนีก็กำลังเพิ่มพูนความผูกพันทางการทหารที่พวกเขามีอยู่กับยูเครน [2] ให้มากขึ้นอีกเช่นกัน ถึงแม้ว่าอาวุธและเครื่องกระสุนซึ่งเก็บอยู่ในคลังแสงของพวกเขากำลังร่อยหรอลงจนถึงระดับวางเปล่าแล้วในทางปฏิบัติ ทั้งสหราชอาณาจักรและเยอรมนีต่างกำลังทำให้กระเป๋าเงินและคลังอาวุธของพวกเขาพร่องลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่สหรัฐฯก็กำลังทำสิ่งเดียวกันนี้เหมือนกันช่วงไล่เลี่ยกันนี้เอง หนังสือพิมพ์วอชิงตันไทมส์ (Washington Times) ได้เผยแพร่บทความชิ้นหนึ่งเขียนโดย บิลล์ เกิร์ตซ์ (Bill Gertz) [3] ซึ่งระบุว่า ไมค์ แกลลาเกอร์ (Mike Gallagher) ส.ส.จากรัฐวิสคอนซิน สังกัดพรรครีพับลิกัน ที่เวลานี้เป็นประธานของคณะกรรมาธิการวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( House Select Committee on the Chinese Communist Party) [4] ได้เสนอไอเดียอันเจิดจรัสออกมาหลายอย่าง เพื่อช่วยเหลือให้ไต้หวันได้ใช้พวกอาวุธซึ่งถูกปล่อยทิ้งเอาไว้ในคลังแสงสหรัฐฯให้ล้าสมัยไปเปล่าๆ ปลี้ๆ เนื่องจากการที่จะได้อาวุธอเมริกันอย่างใหม่ๆ กันในตอนนี้เป็นสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยแกลลาเกอร์กล่าวว่า “การประลองวอร์เกมซึ่งจำลองสภาพการสู้รบขัดแย้งกับจีนสืบเนื่องจากเรื่องไต้หวันในช่วงหลังๆ มานี้ เปิดเผยให้เห็นว่าสหรัฐฯจะเจอปัญหาขาดแคลน มีพวกระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงระยะทำการไกลๆ ตลอดจนพวกขีปนาวุธไม่พอใช้ ภายในระยะเวลาเข้าสู่การสู้รบขัดแย้งดังกล่าวได้ไม่ถึง 1 สัปดาห์”บิลล์ เกิร์ตซ์ ยังรายงานสำทับว่า เพนตากอนยังคงติดค้างไม่ได้จัดส่งอาวุธที่ไทเปสั่งซื้อเอาไว้คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯทีเดียว สืบเนื่องจากการชะลอล่าช้าของอุตสาหกรรมกลาโหมไต้หวันในปัจจุบันกำลังรอคอยขีปนาวุธ “ฮาร์พูน” (Harpoon) จำนวน 400 ลูก และเครื่องยิงฮาร์พูน 100 ชุดที่เพนตากอนประกาศขายให้แล้วตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน โดยพวกมันอาจจะไปไม่ถึงเกาะแห่งนี้จนกว่าจะถึงปี 2029จุดสำคัญที่สุดก็คือการที่จะต้องใช้เวลานานถึง 5 ปี (ถ้าหากรวมเวลาทั้งหมดก็เป็น 8 ปี) ในการจัดส่งขีปนาวุธฮาร์พูนไปให้ไต้หวัน ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของสต็อกเพื่อการสงครามรายการอื่นๆ อย่างเช่น กระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 ม.ม. และ 120 ม.ม. ด้วยแล้ว สถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายกว่านี้อีกกระนั้น จุดอ่อนและปัญหาต่างๆ เช่นนี้ของฐานทางอุตสาหกรรมกลาโหมอเมริกัน จะดูเป็นเรื่องเบาโหวงไร้ความสำคัญไปเลย เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะขาดแคลนกำลังคนที่กำลังส่งผลกระทบกระเทือนพวกรัฐสมาชิกนาโต้ส่วนใหญ่ รวมทั้งสหรัฐฯด้วยกองทัพที่มีขนาดเล็กๆ ของเยอรมนี เวลานี้กำลังประสบปัญหารับสมัครทหารใหม่ๆ เข้ามาได้ไม่เพียงพอ เยอรมนีก็เฉกเช่นเดียวกับสหรัฐฯ กำลังพลในกองทัพไม่ใช่ได้มาจากการบังคับเกณฑ์ทหาร แต่เป็นกำลังอาสาสมัคร ทว่าสิ่งต่างๆ กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ จนกระทั่งรัฐบาลเยอรมนีต้องหันมาขบคิดกันว่าอาจจะต้องนำเอาระบบเกณฑ์ทหารในบางรูปแบบมาใช้ [5]ทว่าจากการที่รัฐบาลผสมของเยอรมนีชุดปัจจุบันกำลังสูญเสียความสนับสนุนทางการเมืองไปอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว [6] หากขืนพยายามให้ บุนเดสตาก (Bundestag รัฐสภาเยอรมนี) ลงมติในเรื่องระบบการเกณฑ์ทหารใดๆ ก็ตามขึ้นมาอีก มันย่อมไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายในทางการเมือง บอริส พิสโทเรียส (Boris Pistorius) รัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนี [7] เข้าอกเข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี ทว่าก็ไร้หนทางแก้ไขซึ่งน่าจะได้รับความสนับสนุนจากประชาชนการเมืองในเยอรมนีเวลานี้กำลังเซถลาไปทางปีกขวา โดยที่พรรคเอเอฟดี (AfD) ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของเยอรมนี กำลังได้รับความสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียงมากขึ้นทุกที [8] พรรคนี้ยังไม่ได้แสดงจุดยืนใดๆ ในเรื่องการเกณฑ์ทหาร ทว่า เอเอฟดีเป็นพรรคชาตินิยมแนวทางประชานิยม ซึ่งปรารถนาที่จะเห็นการยกเลิกมาตรการแซงก์ชั่นที่ประกาศใช้กับรัสเซีย [9] รวมทั้งไม่สนับสนุนแผนการริเริ่มด้านกลาโหมในลักษณะใช้กับทั่วทั้งยุโรปไม่ว่าในรูปแบบใด(พรรคเอเอฟดี AfD ย่อมาจากภาษาเยอรมันว่า Alternative für Deutschland ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Alternative for Germany พรรคทางเลือกสำหรับเยอรมนี ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_for_Germany -ผู้แปล)จำนวนรวมทั้งสิ้นของบุคลากรกองทัพในเยอรมนีได้ลดถอยลงมาเหลือ 181,383 คน ณ สิ้นเดือนตุลาคม [10] โดยที่มีตำแหน่งว่างซึ่งยังหาคนมาบรรจุไม่ได้เป็นพันๆ ตำแหน่ง“บิลด์” (Bild) หนังสือพิมพ์แทบลอยด์ภาษาเยอรมันพูดเอาไว้ว่า กองทัพเยอรมนีนั้นทั้งขาดไร้ความแข็งแกร่งและทั้งขาดไร้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศชาติได้อย่างทรงประสิทธิภาพ กระนั้นก็ตาม ณ เวลาเดียวกับที่ บิลด์ กำลังชี้ให้เห็นถึงวิกฤตทางการทหารนั่นเอง เยอรมนีก็ประกาศว่ากำลังจัดส่งกองทหาร 1 กองพลน้อยซึ่งมีกำลังพลประมาณ 5,000 คนไปประจำการที่ลิทัวเนียกองทหารนี้จะประจำอยู่ในบริเวณห่างไม่ถึง 20 กิโลเมตรจากชายแดนของลิทัวเนียที่ติดต่อกับเบลารุส การโยกย้ายกองพลน้อยนี้จะเริ่มต้นในไตรมาสสองของปี 2024 โดยมีกำหนดให้ดำเนินการถึงขั้นมีความพร้อมสู้รบอย่างเต็มที่ภายในปี 2027 ทั้งนี้ตามข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมเยอรมนีแต่ตัวรัฐมนตรีกลาโหม พิสโทเรียส ของเยอรมนีเอง กลับกำลังบอกว่า “เราไม่ได้มีกองทัพที่มีศักยภาพในการป้องกันประเทศชาติจากการถูกบุกโจมตีทางการทหาร จากสงครามรุกรานอันโหดร้าย” ความขัดแย้งกันระหว่างคำพูดของเขากับแผนการที่กระทรวงของเขากำลังจะทำ ย่อมเป็นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนกองทัพของสหราชอาณาจักรก็มีปัญหาที่ใหญ่โตอยู่เช่นกัน บล็อกข่าวกลาโหม “ดีเฟนซ์ แอนด์ ซีเคียวริตี มอนิเตอร์” (Defense and Security Monitor) รายงาน [11]เอาไว้ว่า “กองทัพสหราชอาณาจักรที่ได้รับการพิจารณากันมายาวนานว่าเป็นกิจการทางทหารระดับเวิลด์คลาสกิจการหนึ่ง เวลานี้กลับติดแหง็กอยู่ในร่องแห่งการหากำลังทหารใหม่ๆ เข้ามาในกองทัพ [12] โดยที่ยังจะต้องดำเนินการตัดลดกำลังบุคลากรตามแผนการซึ่งวางไว้ภายใต้เอกสารการบังคับบัญชาด้านกลาโหม (Defense Command Paper) [13] ที่มีการเปิดเผยออกมาในปี 2021 ทั้งนี้มีประเด็นปัญหาที่สำคัญและเรื้อรังอยู่หลายอย่างหลายประการ โดยเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องที่พักอาศัยของทหารที่ชำรุดทรุดโทรมลงไป, เครื่องกระสุนที่ร่อยหรอ, และโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการอย่างย่ำแย่”ตามรายงานของ เดอะ ดีเฟนซ์ โพสต์ (The Defense Post) [14] ทางข่าวทีวี “สกาย นิวส์” (Sky News) “ได้สรุปขนาดขอบเขตของปัญหาที่กองทัพสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญอยู่ โดยระบุว่าในกรณีที่เกิดการสู้รบขัดแย้งขึ้นมา กองทัพนี้จะเจอกับภาวะเครื่องกระสุนหมดเกลี้ยงในเวลาเพียงสองสามวันเท่านั้น นอกจากนั้นสหราชอาณาจักรยังถูกรายงานว่าขาดไร้ความสามารถที่จะป้องกันน่านฟ้าของตนเอง เมื่อพิจารณาจากพลังอำนาจและสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของพวกขีปนาวุธและโดรนของทุกวันนี้“นอกจากนั้นแล้ว พวกรถถังและยานเกราะของสหราชอาณาจักรที่เก่าๆ ใช้งานกันมานาน กว่าที่จะได้รับการเปลี่ยนใหม่ทดแทนอย่างเต็มที่ตามแผนซึ่งวางกันไว้ก็จะต้องใช้เวลาอีกหลายปี ด้วยเหตุนี้จึงกำลังส่งผลกระทบกระเทือนต่อพลังขับดันมุ่งสู่ความทันสมัยของกองทัพ [15] ทั้งนี้แหล่งข่าวหลายรายระบุว่าจะต้องใช้เวลา 5 ถึง 10 ปีทีเดียวกว่าที่กองทัพสหราชอาณาจักรจะสามารถจัดกำลังกองพลเพื่อการสู้รบทำสงครามขึ้นมาสัก 1 กองพล ที่มีกำลังทหารมากกว่า 30,000 คน และหนุนหลังด้วยรถถัง, ระบบอาวุธยิงไกล (artillery systems), และเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีอานุภาพสูง”ทุกวันนี้ กองทัพสหราชอาณาจักรมีขนาดเล็กกว่าที่มันเคยเป็น เมื่อตอนสงครามการปฏิวัติแยกตัวไปเป็นเอกราชของสหรัฐอเมริกา (American Revolution) เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนปี 1775 เสียอีก กล่าวคือปัจจุบันทหารสหราชอาณาจักรรวมทั้งสิ้นประกอบด้วยกำลังพล 142,560 คน [16] ขณะที่เฉพาะกองทัพบกสหราชอาณาจักรเวลานี้มีจำนวนทหารทุกระดับยศชั้น 77,540 คน นี่ย่อมหมายความว่าจำนวนกำลังพลสำหรับสู้รบจะต้องน้อยลงกว่านี้มาก โดยน่าจะอยู่ในราวๆ 30,000 คนในยุโรป สหราชอาณาจักรคือผู้คอยกระตุ้นส่งเสริมรายใหญ่ที่สุดให้ยูเครนทำสงครามกับรัสเซีย และจากการนี้ก็ทำให้คลังแสงอาวุธไฮเทคของตนเองร่อยหรอว่างเปล่าลงเรื่อยๆ นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนกองทัพยูเครน สหราชอาณาจักรยังกำลังจัดหาความสนับสนุนภาคสนามให้แก่ยูเครน รวมทั้งเรื่องข่าวกรองเกี่ยวกับสมรภูมิ ตลอดจนการวางแผนเพื่อการปฏิบัติการพิเศษแบบปิดลับต่างๆ เป็นต้นว่า ความพยายามที่จะเข้าทำลายสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ช (Kerch Strait bridge) มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ของรัสเซีย ซึ่งเชื่อมระหว่างดินแดนรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมียสำหรับกองทัพฝรั่งเศสนั้น ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอะไรมากนัก แต่เราทราบอย่างแน่นอนทีเดียวว่า อาวุธยุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสใช้การไม่ค่อยดีนักในการต่อกรกับฝ่ายรัสเซียในสงครามยูเครน ระบบปืนใหญ่ “ซีซาร์” (CAESAR ย่อมาจาก Camion Équipé d’un Système d’Artillerie) [17] ของฝรั่งเศส กลายเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสร้างความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงในสมรภูมิ เนื่องจากเกิดชำรุดขัดข้องได้ง่าย และมักตกเป็นเป้าหมายโจมตีของโดรนแบบแลนสิต (Lancet drone) ของฝ่ายรัสเซียฝรั่งเศสจัดส่งปืนใหญ่ซีซาร์ให้แก่ยูเครนรวม 18 ชุดด้วยกัน คิดเป็น 25% ของระบบปืนใหญ่เคลื่อนที่ขนาดลำกล้อง 155 ม.ม.ระบบนี้ทั้งหมดซึ่งฝรั่งเศสมีอยู่ ตามรายงานหลายกระแสระบุว่า การผลิตปืนใหญ่รุ่นนี้กระบอกใหม่ๆขึ้นมาจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปีทีเดียว [18]ทำนองเดียวกัน ยานสู้รบทหารราบ (Infantry fighting vehicle) แบบ เอเอ็มเอ็กซ์-10ซี อาร์ซี (AMX-10C RC) ของฝรั่งเศส [19] ก็ถูกพิสูจน์ว่ากลายเป็นกับดักคร่าชีวิตสำหรับผู้ใช้งานชาวยูเครนไปเสียฉิบ ทหารยูเครนเหล่านี้มีความเห็นว่า “เกราะบางๆ” ที่หุ้มรถเหล่านี้ ทำให้มันไม่มีความเหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานในแนวหน้า ถึงแม้มันได้รับการขนานฉายานามว่าเป็น “นักทำลายรถถัง” แต่ความเป็นจริงแล้วบ่อยครั้งมันต่างหากที่กลับกลายเป็นผู้ถูกทำลาย เกี่ยวกับเรื่องรถถังนี้ หลังจากผ่านประสบการณ์เลวร้ายทั้งจากยานสู้รบเอเอ็มเอ็กซ์ และรถถังลีโอพาร์ดของเยอรมนี ฝรั่งเศสจึงตัดสินใจไม่ส่ง [20] รถถังหลัก (Main Battle tank) แบบเลอแคลร์ (Leclerc) ของตนไปให้ยูเครนถ้าพูดกันอย่างยุติธรรม ทั้งยานสู้รบทหารราบแบบ “แบรดลีย์” (Bradley) ของสหรัฐฯ [21] และยานสายพานสู้รบ (tracked combat vehicle) แบบ “มาร์เดอร์” (Marder) ของเยอรมนี (โดยยังไม่ต้องพูดถึงรถถังลีโอพาร์ดที่ประสบชะตากรรมอันเลวร้ายหรอก) ก็ล้วนแล้วแต่ถูกทำลายยับในยูเครนกันทั้งนั้น [22] การศึกษาชิ้นหนึ่งที่ดำเนินการโดยบริษัทแรนด์ (Rand Corporation) [23] บริษัทคู่สัญญารับเหมารับจ้างรายสำคัญของเพนตากอน ระบุว่า กองทัพฝรั่งเศสถือเป็นพันธมิตรที่อ่อนเปราะรายหนึ่ง [24] ในการต่อกรกับรัสเซียทางด้านกองทัพบกสหรัฐฯก็กำลังเผชิญกับวิกฤตด้านการรับสมัครทหารใหม่อยู่เหมือนกัน ไม่เพียงแต่มีปัญหาการหาคนมาเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น แต่กองทัพนี้ยังกำลังมีปัญหายุ่งยากเกี่ยวกับการหาผู้สำเร็จการฝึกอบรมเป็นนายทหารชั้นประทวนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมอีกด้วย โดยที่นายทหารชั้นประทวน (non-commissioned officers หรือ NCOs นายทหารที่มียศต่ำกว่าร้อยตรีลงมา) ถือเป็นชีวิตจิตใจของกองทัพอเมริกัน [25] พวกเขาคือผู้ที่ทำให้กองทัพปฏิบัติหน้าที่ได้ปรากฏว่าเวลานี้กองทัพบกสหรัฐฯสามารถหาผู้สำเร็จการศึกษาอบรมเป็นนายทหารชั้นประทวน ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่ว่างอยู่ เว็บไซต์ Military.com [26] บอกว่า “หลักสูตรอบรมนายทหารชั้นประทวนที่มีระยะเวลา 8 สัปดาห์ของค่ายฟอร์ตน็อกซ์ (Fort Knox) [27] รัฐเคนทักกี สามารถอบรมนักเรียนได้สูงสุด 2,866 คน จากการจัดชั้นเรียนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 53 ชั้น อย่างไรก็ดี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีผู้จบการศึกษาอบรมเพียงแค่ 1,336 คนในปีงบประมาณ 2023 ซึ่งสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา”ไม่เฉพาะระดับนายทหารชั้นประทวน กองทัพบกสหรัฐฯยังกำลังเผชิญปัญหาการรับสมัครพลทหารได้ไม่เพียงพอด้วย ทั้งในปีงบประมาณนี้และปีงบประมาณที่แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2023 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ซึ่งกองทัพบกตั้งเป้าหมายรับสมัครทหารใหม่ 65,000 คน ปรากฏว่าได้มาขาดจำนวนไปถึง 10,000 คน กระนั้นก็ยังดีกว่าปีงบประมาณ 2022 ซึ่งขาดถึง 15,000 คนจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60,000 คนเวลานี้ทางกองทัพบกกำลังพยายามแก้ไขปัญหา [28] ทว่าปัญหาจำนวนมากทีเดียวสืบเนื่องมาจากการที่คณะผู้นำกองทัพใช้วิธีการพินิจพิจารณาปัญหาอย่างประหลาดๆ แบบพวกฝ่ายซ้ายพวกหัวก้าวหน้า (อย่างที่เรียกกันว่า WOKE) ตลอดจนประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดความสลับซับซ้อนเพิ่มเข้ามาอีกร้อยแปด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดใหญ่โควิด เมื่อเพนตากอนออกคำสั่งให้กองทหารต้องเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่เช่นนั้นก็จะถูกไล่ออก ทั้งนี้ในเวลานี้ก็ยังคงมีคดีความอีกเยอะแยะมากมายจากนโยบายที่ล้มเหลวไม่เข้าท่านี้ของเพนตากอน(Woke เป็นคำสะแลงที่ส่วนใหญ่แล้วใช้กันอยู่ในสหรัฐฯ หมายถึงความตระหนักและความใส่ใจอย่างกระตือรือล้นกับข้อเท็จจริงทางสังคมและประเด็นปัญหาทางสังคมที่สำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาด้านการเหยียดเชื้อชาติผิวพรรณและความยุติธรรมทางสังคม อย่างไรก็ดี สำหรับพวกไม่เห็นด้วยกับเรื่องเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกฝ่ายขวา พวกเขาชอบเย้ยหยันว่ามันเป็นแนวคิดประหลาดๆ ของพวกฝ่ายซ้ายและพวกก้าวหน้า ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.merriam-webster.com/dictionary/woke และ https://en.wikipedia.org/wiki/Woke#:~:text=Woke%20is%20an%20adjective%20derived,to%20racial%20prejudice%20and%20discrimination%22.)นอกเหนือจากภาวะขาดแคลนในด้านกำลังคนและยุทธสัมภาระแล้ว กองทัพของชาตินาโต้ทั้งหลายยังขาดไร้ประสบการณ์ในการสู้รบ ถึงแม้พวกเขามี “ที่ปรึกษา” เป็นจำนวนมากเข้าไปอยู่ในยูเครนเวลานี้เพื่อสนับสนุนฝ่ายทหารของยูเครน แต่ที่ปรึกษานั้นย่อมไม่สามารถลอกเลียนแบบบรรดาประสบการณ์ที่พวกทหารในแนวหน้าเผชิญอยู่ ดังนั้นการให้พวกเขาได้เรียนรู้ก็อาจมีประโยชน์ในทางเพิ่มพูนยกระดับความรู้ทางยุทธวิธีและความรู้ในการปฏิบัติการ ทว่าไม่ใช่ในตัวการสู้รบทำสงครามเองสำหรับยูเครนนั้นก็กำลังเผชิญกับการขาดแคลนอย่างมโหฬารในเรื่องกำลังคน [29] ขณะที่การใช้ความพยายามแบบโหดๆ เพื่อเกณฑ์คนเข้าเป็นทหาร ซึ่งมีการนำออกมาใช้ในเวลานี้ กำลังเป็นเรื่องที่ถูกต่อต้านอย่างมาก และอาจถึงขนาดบีบบังคับให้เซเลนสกีต้องลาออกได้ทีเดียว การถูกประทับตราฝังรอยเอาไว้ในอารมณ์ความรู้สึกและการถูกบีบบังคับให้ต้องเป็นทหารนั้นย่อมไม่ทำให้ทหารคนนั้นๆ ทำการสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างเก่งที่สุดก็กลายเป็นแค่ผู้ที่ถูกส่งให้ไปเผชิญความตายเท่านั้นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือ พวกที่ต่อต้านไม่ยอมเข้าระบบการเกณฑ์ทหารของยูเครน (บางคนในหมู่คนเหล่านี้มีรายงานว่าได้ยอมจ่ายเงินสินบนให้แก่พวกเจ้าหน้าที่เกณฑ์ทหาร โดยปกติแล้วตกรายละ 1,000 ดอลลาร์) จำนวนมากมาจากชนชั้นที่เรียกกันว่า พวกโนเมนคลาตูรา (nomenklatura) ของยูเครน [30] ซึ่งหมายถึงพวกชนชั้นสูง หรือพวกที่มีทักษะความชำนาญพิเศษในระดับสูง หรือพวกที่มาจากครอบครัวซึ่งมีเส้นสายทางการเมืองแน่นปึ๊ก ตลอดจนครอบครัวอภิสิทธิชนคณะบริหารไบเดนเสนอเหตุผลข้อโต้แย้งว่า การทำให้รัสเซียประสบความพ่ายแพ้ในยูเครน จะเป็นการพิทักษ์ปกป้องยุโรปไม่ให้ถูกรัสเซียโจมตีในอนาคตข้างหน้าขณะที่เหตุผลข้อโต้แย้งที่ถูกนำมาหักล้างก็คือว่า การขืนสนับสนับยูเครนต่อไปอีกต่างหาก ที่อาจทำให้สงครามเกิดการขยายตัวเข้าไปในยุโรป ทั้งนี้ เป็นเวลานานแล้วที่สหรัฐฯและพวกชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ ได้นำเอาความมั่นคงปลอดภัยของยุโรปมาเดิมพันเล่นเกมเสี่ยงๆ แบบว่าใครจะเป็นไก่อ่อนใจเสาะก่อนกัน ด้วยการทุ่มเทจัดส่งทั้งอาวุธ, ที่ปรึกษา, ความสนับสนุนทางการทหารและทางด้านข่ราวกรอง, ตลอดจนเงินสดจำนวนมหาศาลไปให้แก่ยูเครนฝ่ายรัสเซียนั้น อย่างน้อยที่สุดก็จวบจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการตอบโต้เอาคืน เช่น ด้วยการเข้าโจมตีเส้นทางลำเลียงขนส่งความช่วยเหลือที่อยู่นอกประเทศยูเครน ตลอดจนยังไม่ได้ระงับการส่งออกก๊าซธรรมชาติหรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ (รวมทั้งยูเรเนียม) จากรัสเซียไปยังยุโรปและสหรัฐฯ เพื่อเป็นมาตรการตอบโต้สำหรับการที่ฝ่ายตะวันตกให้ความสนับสนุนยูเครนรายงานต่างๆ ที่ปรากฏออกมาในเวลานี้ ส่วนใหญ่ที่สุดแสดงให้เห็นว่า รัสเซียกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบในยูเครน และกำลังเริ่มต้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการรุกในขอบเขตจำกัด ซึ่งดูจะมีจุดมุ่งหมาย (อย่างน้อยที่สุดก็เท่าที่มองเห็นกันจวบจนถึงเวลานี้) เพียงแค่การรักษาพื้นที่ภูมิภาคดอนบาส (Donbas หมายถึงแคว้นโดเนตสก์ และแคว้นลูฮันสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครน) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่ากองทัพทั้งหลายย่อมสามารถที่จะพังครืนลงมาได้อย่างรวดเร็วยิ่ง ในทันทีที่ทั้งพวกผู้นำทางทหารและทั้งเหล่าทหารคิดเหมือนกันว่าพวกเขากำลังใกล้จะถอยร่นพ่ายแพ้ในเวียดนามเมื่อปี 1975 พวกผู้นำทางทหารสหรัฐฯคิดว่ากองทัพของเวียดนามใต้จะสามารถรักษาพื้นที่ I-Corps ซึ่งก็คือส่วนตอนเหนือของเวียดนามใต้เอาไว้ได้ ในการรับมือกับการโจมตีที่กระทำโดยทหารประจำการของกองทัพเวียดนามเหนือ ทว่ามันกลายเป็นเพียงฝันกลางวัน โดย I-Corps ถูกตีแตกยับเยินภายในเวลาไม่กี่วัน และกองทัพเวียดนามเหนือก็เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วลงใต้มุ่งหน้าสู่กรุงไซ่ง่อน ความพ่ายแพ้อย่างราบคาบบังเกิดขึ้นแล้วการแก้ไขซ่อมแซมจุดอ่อนข้อบกพร่องของนาโต้เป็นปัญหาที่ยากลำบากมาก เนื่องจากนาโต้กำลังเสแสร้างทำเป็นว่าตนเองเป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการรุก และไม่ใช่ระบบเพื่อการป้องกันตั้งรับ จากการที่ภารกิจขององค์การได้ถูกบิดเบือนผิดเพี้ยนไปเสียแล้ว ขณะแนวพรมแดนของนาโต้ซึ่งติดกับรัสเซียก็ถูกขยายให้ยาวเหยียดยิ่งขึ้นอย่างมหาศาล (เกือบทั้งหมดของยุโรปตะวันออก แล้วยังบวกด้วยฟินแลนด์) ความทะเยอทะยานของนาโต้ที่จะรวมเอายูเครนเข้ามาอีก ก็กลายเป็นการฮุบเอาประเทศซึ่งอยู่ไกลเกินไป เข้ามาอีกประเทศหนึ่ง แต่ในคราวนี้ฝ่ายรัสเซียไม่ยอมรับเป้าหมายของลัทธิมุ่งเอาแต่ขยายตัว (expansionism) ของนาโต้เสียแล้วถ้าหากยูเครนประกาศยอมแพ้ ซึ่งเวลานี้เป็นสิ่งที่รัสเซียบอกว่านี่แหละที่ตนเองต้องการ [31] นาโต้ก็จะอยู่ในอาการประสบความเพลี่ยงพล้ำปราชัยครั้งใหญ่ และถือเป็นความปราชัยครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรนี้ขึ้นมาในเดือนเมษายน 1949 ทีเดียว[1] https://substack.com/redirect/0a9e873e-aa45-4f83-852b-ba6855b3bd9e?j=eyJ1IjoiMWVheGh6In0.9MCTS7P4KiNQFBm7jpFytF7WH4c8zewXFFBfdH3fa-E[2] 