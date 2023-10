HRW กล่าวหาอิสราเอลมีการใช้ ‘ระเบิดฟอสฟอรัสขาว’ ในฉนวนกาซา-เลบานอน

HRW รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี (12 ต.ค.) ว่า ทางองค์กรได้ตรวจสอบยืนยันคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ในเลบานอนเมื่อวันที่ 10 ต.ค. และในฉนวนกาซาเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ซึ่งแสดงให้เห็น

HRW ยังได้โพสต์ลิงค์คลิปวิดี 2 คลิปลงในโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุว่ามันคือภาพการใช้

โดยคลิปทั้งสองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนอิสราเอล-เลบานอน

ฟอสฟอรัสขาวถูกจัดเป็นอาวุธเพลิง (incendiary weapon) ชนิดหนึ่งภายใต้พิธีสารฉบับที่ 3 (Protocol III) ของอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (Convention on the Prohibition of Use of Certain Conventional Weapons) ซึ่งพิธีสารนี้ห้ามการใช้อาวุธเพลิงต่อเป้าหมายด้านการทหารที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนพลเรือน



อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอิสราเอลไม่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญานี้ จึงไม่มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

ด้านกองทัพอิสราเอลได้ออกมาแถลงตอบโต้ทันควัน โดยระบุว่ากองทัพอิสราเอลย้ำ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าคำปฏิเสธนี้ครอบคลุมถึงปฏิบัติการในเลบานอนด้วยหรือไม่อิสราเอลได้ยิงถล่มฉนวนกาซาอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องมาหลายวัน เพื่อแก้แค้นที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสเปิดปฏิบัติการโจมตีแบบสายฟ้าแลบเข้าสู่ตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค. จนส่งผลให้มีชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 1,300 คนขณะเดียวกัน ปฏิบัติการตอบโต้ของอิสราเอลก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาล้มตายไปอย่างน้อย 1,500 คน และเทลอาวีฟยังต้องเผชิญศึกทางด้านเหนือจากกลุ่ม “ฮิซบอลเลาะห์” ในเลบานอนด้วยHRW ไม่ได้เผยคลิปเหตุการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นในฉนวนกาซา ทว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้ สถานีโทรทัศน์ของปาเลสไตน์ได้เผยแพร่ภาพควันสีขาวบางๆ ลอยเหนือท้องฟ้าฉนวนกาซา ซึ่งพวกเขาอ้างว่าเกิดจากการใช้ฟอสฟอรัสขาวโดยฝ่ายอิสราเอลกองทัพอิสราเอลแถลงไว้เมื่อปี 2013 ว่า พวกเขากำลังทยอย “ปลดระวาง” กระสุนฟอสฟอรัสขาวสำหรับสร้างม่านควัน ซึ่งเคยนำไปใช้ในฉนวนกาซาเมื่อช่วงปี 2008-2009 จนถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งประณามว่าเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามอย่างไรก็ดี กองทัพอิสราเอลไม่ได้ระบุในตอนนั้นว่าจะทบทวนการใช้ฟอสฟอรัสขาวในฐานะ “อาวุธ” เพื่อทำลายเป้าหมายศัตรูด้วยหรือไม่ทั้งนี้ กระสุนฟอสฟอรัสขาวสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกกฎหมายในสนามรบเพื่อสร้างม่านควัน ทำให้เกิดแสงสว่าง กำหนดเป้าหมาย หรือเผาทำลายบังเกอร์และอาคารต่างๆเนื่องจากมีกฎหมายที่อนุญาตการใช้งาน ฟอสฟอรัสขาวจึงไม่ถูกจัดเป็นอาวุธเคมีที่ห้ามนำมาใช้ในสงครามตามสนธิสัญญานานาชาติ ทว่ามันก็สามารถทำให้เกิดแผลไฟไหม้รุนแรง และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ที่มา : รอยเตอร์