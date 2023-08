เบื้องลึก ‘จีน’เปลี่ยนตัวนายใหญ่‘กองกำลังจรวด’แห่งกองทัพปลดแอกฯ ท่ามกลางข่าวสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)02/08/2023ปักกิ่งเพิ่งยกเครื่องเปลี่ยนตัวคณะผู้นำของกองกำลังจรวด (rocket force) แห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน [1] หลังจากมีรายงานว่ามีนายทหารอาวุโสหลายคนถูกควบคุมตัวในการสอบสวนเพื่อปราบปรามกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชั่นหวัง โฮ่วปิน (Wang Houbin) ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นรองผู้บัญชาการของกองทัพเรือ และ สีว์ ซีเซิ่ง (Xu Xisheng) นายทหารอาวุโสในกองทัพอากาศที่สังกัดอยู่กับกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้ (Southern Theater Command) ได้รับการอวยยศให้เป็นพลเอกในพิธีซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ (31 ก.ค.) โดยในพิธีนี้ที่มี สี จิ้นผิง ในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง (Central Military Commission หรือ CMC) เป็นประธาน เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองวันกองทัพปลดแอกประชาชนจีนที่เวียนมาถึงในวันอังคาร (1 ส.ค.)(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://news.ifeng.com/c/8RsDtSdHQnw)สื่อมวลชนของรัฐระบุว่า เป็นครั้งแรกที่ หวัง และ สีว์ เข้าร่วมงานในที่สาธารณะด้วยตำแหน่งผู้บัญชาการ (commander) และผู้ชี้นำทางการเมือง (political commissar) ของกองกำลังจรวดตามลำดับ ไฉซิน (Caixin) สื่อภาคเอกชนจีนชื่อดังรายงานว่า การแต่งตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งคนใหม่ๆ เช่นนี้หมายความว่าผู้บัญชาการคนเก่าคือ หลี่ อี้ว์เชา (Li Yuchao) และผู้นำทางการเมืองคนเดิม สีว์ จงโป (Xu Zhongbo) ได้ลงจากเก้าอี้ไปแล้ว(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://china.caixin.com/2023-07-31/102088159.html)เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ (South China Morning Post หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษชื่อดังในฮ่องกง) รายงานเอาไว้ในวันที่ 28 กรกฎาคมว่า เวลานี้ หลี่ กำลังถูกสอบสวนจากคณะกรรมการเพื่อการตรวจสอบวินัย (Commission for Discipline Inspection) ที่เป็นหน่วยงานต่อต้านปราบปรามการทุจริตของ CMC(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scmp.com/news/china/military/article/3229150/chinese-anti-corruption-investigators-target-top-rocket-force-generals-sources-say)อันที่จริงข่าว หลี่ ถูกสอบสวนปรากฏออกมาครั้งแรก จากการทวิตเมื่อวันที่ 26 มิถุนายนของ เหยา เฉิง (Yao Cheng) อดีตนายทหารเรือแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ผู้หลบหนีไปอยู่ที่สหรัฐฯ โดย เหยา อ้างแหล่งข่าวของเขาระบุว่า บุตรชายของ หลี่ ที่เวลานี้พำนักอยู่ในอเมริกา ได้ขายเอกสารบางชิ้นของกองทัพปลดแอกฯให้แก่สหรัฐฯ“ปกติแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการกับปัญหาในทางการเมืองของพวกนายทหาร โดยอ้างว่ากระทำผิดทางด้านเศรษฐกิจ แทนที่จะพูดออกมาอย่างเปิดเผยว่าใครทำให้เอกสารลับรั่วไหลหรือไม่เชื่อฟังคำสั่ง” เหยา เฉิง พูดเอาไว้เช่นนี้ในคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ในวันอาทิตย์ (30 ก.ค.)(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ZW37Zu0Myvg&t=620s)“กองกำลังจรวด, กองทัพเรือ, และกองทัพอากาศ ต่างได้รับงบประมาณก้อนมหึมา มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เงินทองบางส่วนจะสิ้นสุดลง ด้วยการถูกใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่านันทนาการของพวกนายทหาร” เขากล่าว “ถ้าหากพรรคต้องสอบสวนกองกำลังจรวดแล้ว นายทหารจำนวนมากจะต้องได้รับความกระทบกระเทือน”เขาเคยกล่าวในการให้สัมภาษณ์ครั้งก่อนๆ ว่า ปักกิ่งหงุดหงิดผิดหวังที่นายทหารบางคนในกองกำลังจรวดไม่ได้ต้องการเข้าร่วมการทำสงครามในช่องแคบไต้หวัน เขาบอกว่านายทหารเหล่านี้ทราบดีว่าฐานทัพต่างๆ ของพวกเขาจะต้องถูกฝ่ายทหารสหรัฐฯถล่มโจมตีจนยับเยิน(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://tw.news.yahoo.com/%E5%82%B3%E5%90%91%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%87%BA%E8%B3%A3%E6%83%85%E5%A0%B1-%E5%A4%9A%E5%90%8D%E4%B8%AD%E5%85%B1%E7%81%AB%E7%AE%AD%E8%BB%8D%E9%AB%98%E5%AE%98%E8%A2%AB%E5%B8%B6%E8%B5%B0%E8%AA%BF%E6%9F%A5-052856606.html)เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2022 สถาบันการบินและอวกาศจีนศึกษา (China Aerospace Studies Institute หรือ CASI) ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยแอร์ (Air University) แห่งกองทัพอากาศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานความยาว 255 หน้า ซึ่งในนั้นมีการเปิดเผยสถานที่ตั้งและภาระหน้าที่ของฐานทัพทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ของกองกำลังจรวดของจีน ซึ่งเมื่อก่อนหน้าปี 2016 เคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า กองกำลังปืนใหญ่ที่ 2 แห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA 2nd Artillery Force หรือ PLASAF)(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Research/PLARF/2022-10-24%20PLARF%20Organization.pdf)แคลเรนซ์ อู่ (Clarence Wu) คอลัมนิสต์เขียนเรื่องการทหาร ซึ่งตั้งฐานอยู่ที่ไต้หวัน ได้เขียนในบทความที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนปีเดียวกันว่า ปกติแล้ววอชิงตันไม่ควรเผยแพร่ข่าวกรองที่ตนได้รับมาให้สาธารณชนได้รับรู้ เนื่องจากมันย่อมทำให้กองทัพจีนเปลี่ยนแปลงแผนการของตนและสอบสวนว่าใครเป็นผู้ปล่อยให้ข้อมูลข่าวสารลับรั่วไหลออกไป อู่ มองว่าการที่สหรัฐฯเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ออกมา ก็ด้วยต้องการได้รับประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์และทางการเมือง(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thenewslens.com/article/175671)การเผยแพร่รายงานของ CASI เกิดขึ้นตามหลังการพบปะหารือแบบเจอะเจอหน้ากันตัวเป็นๆ ระหว่าง สี จิ้นผิง กับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ข้างเคียงการประชุมซัมมิตของกลุ่ม จี20 ในเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน โดยรายงานข่าวระบุว่าผู้นำทั้งสองได้หารือกันในประเด็นไต้หวัน, สงครามยูเครน-รัสเซีย, ตลอดจนเรื่องทางการค้าและเทคโนโลยีเฉิน โพ่คง (Chen Pokong) คอมเมนเตเตอร์ (นักวิจารณ์แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อ) ด้านการเมืองจีนซึ่งตั้งฐานอยู่ในสหรัฐฯ กล่าวเอาไว้เมื่อตอนต้นเดือนกรกฎาคมว่า พวกนายทหารในกองกำลังจรวดของจีนมีความเกรงกลัวเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามระหว่างจีนกับสหรัฐฯขึ้นในช่องแคบไต้หวัน(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://tw.news.yahoo.com/%E5%82%B3%E5%90%91%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%87%BA%E8%B3%A3%E6%83%85%E5%A0%B1-%E5%A4%9A%E5%90%8D%E4%B8%AD%E5%85%B1%E7%81%AB%E7%AE%AD%E8%BB%8D%E9%AB%98%E5%AE%98%E8%A2%AB%E5%B8%B6%E8%B5%B0%E8%AA%BF%E6%9F%A5-052856606.html)เขากล่าวว่า นายทหารเหล่านี้หลายคนมีความเกี่ยวข้องโยงใยเป็นส่วนตัวอยู่กับสหรัฐฯ และแกล้งทำเป็นเคารพเชื่อฟังแนวทางการทูตที่เคร่งครัดเหนียวแน่นของปักกิ่ง เขาบอกอีกว่า สี เกิดความระวังตื่นตัวขึ้นมาสืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าสหรัฐฯรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับฐานทัพจรวดของจีนวันที่ 30 มีนาคมปีนี้ เครือข่ายข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ออาวุธและอุปกรณ์ของทุกกองทัพแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA’s All-Army Weapons and Equipment Procurement Information Network หรือWEAIN) ออกคำแถลงระบุว่า ได้จัดทำที่อยู่อีเมลขึ้นมาเป็นการเฉพาะแล้ว สำหรับให้ผู้ต้องการรายงานกรณีการจัดหาจัดซื้อที่ผิดกฎหมายและไม่ปกติ(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.weain.mil.cn/tzgg/1641240560870748161.shtml?v=20230330085036)ทางด้าน หมิงเป้า (Ming Pao) หนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนในอ่องกง รายงานเอาไว้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมว่า ทั้ง จาง เจิ้นจง (Zhang Zhenzhong) รองผู้บัญชาการกองกำลังจรวดในอดีต และ หลิว กวงปิน (Liu Guangbin) รองผู้บัญชาการคนปัจจุบัน ต่างถูกสอบสวนมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้ว(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mingpaocanada.com/tor/htm/News/20230524/tcah1_r.htm)หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังรายงานเอาไว้ในวันที่ 13 กรกฎาคมว่า จีว์ เฉียนเซิง (Ju Qiansheng) ผู้บัญชาการของกองกำลังสนับสนุนทางยุทธศาสตร์แห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA Strategic Support Force) [2] ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกสอบสวนเช่นกันในวันที่ 26 กรกฎาคม WEAIN ออกคำแถลงฉบับหนึ่งเรียกร้องพวกที่ทราบข้อมูลและปรารถนาที่จะเปิดโปงเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลต่างๆ ในหน่วยงาน ให้รายงานกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดกฎหมายและผิดปกติทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเดือนตุลาคม 2017 คำแถลงบอกว่านายทหารที่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวจากการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อให้ผู้เข้าประมูลชนะได้สัญญาจัดซื้อจัดจ้างไป สมควรที่จะต้องถูกลงโทษ(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://new.qq.com/rain/a/20230726A08AD900)การสอบสวนเหล่านี้เกิดขึ้นมาในจังหวะเวลาเดียวกับที่เกิดกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา 2 รายเมื่อเดือนที่แล้ว และเรื่องที่ ฉิน กัง ถูกถอดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยในวันที่ 25 กรกฎาคมการตายอย่างมีปริศนาดังกล่าวนี้ ได้แก่กรณีของ อู่ กัวหัว (Wu Guohua) อดีตรองผู้บัญชาการกองกำลังจรวด ซึ่งเสียชีวิตที่บ้านพักในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ทั้งนี้ตามรายงานซึ่งเผยแพร่โดยเว็บไซต์ข่าวของจีน ThePaper.cn ในวันที่ 27 กรกฎาคม พวกญาติๆ ของเขาบอกว่า อู่ ถึงแก่กรรมจากอาการเลือดออกในสมองอย่างฉับพลัน ทว่า จาง เสี่ยวหยาง (Zhang Xiaoyang) อดีตคณบดีในมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA University of Foreign Language) บอกว่า นายพลเกษียณอายุแล้วผู้นี้แขวนคอตายเนื่องจากแรงบีบคั้นหนักหน่วงทางด้านการงานและชีวิตครอบครัวที่ไม่มีความสุข(ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mingpaocanada.com/van/htm/News/20230713/tcae1_r.htm)อีกกรณีหนึ่งคือการเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ของ เฝิง หยางเฮ่อ (Feng Yanghe) นายทหารยศพันเอกแห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ที่เป็นผู้ชำนาญการเรื่องการวางแผนด้านข่าวกรอง, ปัญญาประดิษฐ์, และแบบจำลองทางการทหาร ซึ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ นายทหารหนุ่มวัย 38 ปีผู้นี้ตรากตรำทำงานต่อเนื่องยาวนานในโครงการลับโครงการหนึ่ง แล้วหลังจากออกจากที่ทำงานในเวลาตีสองของวันที่เกิดเหตุ รถยนต์ของเขาได้ชนกับรถบรรทุก(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://mil.sohu.com/a/700347628_121749886)ในอีกด้านหนึ่ง หนังสือพิมพ์เจ่ฟ่างจิ้ว์นเป้า ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน รายงานเมื่อวันจันทร์ (31 ก.ค.) ว่า หน่วยงานหน่วยหนึ่งของกองกำลังจรวดได้จัดการฝึกในวันที่อากาศร้อนจัดของฤดูร้อนเมื่อเร็วๆ นี้ รายงานบอกว่าพวกจรวดที่ขนส่งโดยรถบรรทุกของหน่วย ได้แล่นเป็นระยะทางมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรเข้าไปในป่าลึก และทดสอบว่าอุปกรณ์ต่างๆ ของทางหน่วยสามารถทำงานได้หรือไม่ในวันที่มีอุณหภูมิสูงๆ(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.huaxia.com/c/2023/07/31/1748478.shtml)[1] กองกำลังจรวด (PLARF) ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อว่า เหล่าปืนใหญ่ที่สอง (Second Artillery Corps) ถือเป็นกองทัพที่ 4 ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (ถัดจากกองทัพบก, กองทัพเรือ, และกองทัพอากาศ) มีภาระหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาคลังแสงขีปนาวุธทิ้งตัว (ballistic missile) ทั้งแบบนิวเคลียร์และแบบธรรมดา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคพื้นดิน โดยอยู่ใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง (CMC) กองกำลังเหล่านี้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 1966 และปรากฏแก่สาธารณชนครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 1984(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_Rocket_Force)[2] กองกำลังสนับสนุนทางยุทธศาสตร์แห่งกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLASSF) เป็นกองกำลังที่ดูแลบังคับบัญชาด้านสงครามทางอวกาศ, ไซเบอร์, การเมือง, และทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นกองทัพที่ 5 ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2015(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_Strategic_Support_Force)