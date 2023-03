ทำลายโลกได้หลายรอบ! เช็กขุมกำลังนิวเคลียร์รัสเซีย หลังมอสโกจะติดตั้งอาวุธปรมาณูในเบลารุส

ต่อไปนี้คือรายละเอียดคลังแสงนิวเคลียร์ของรัสเซียรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้สืบทอดอาวุธนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียต เป็นชาติที่มีสต๊อกหัวรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลก จนถึงปี 2022 ปูติน มีหัวรบนิวเคลียร์ในควบคุมราวๆ 5,977 หัวรบ ส่วนประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ มีหัวรบนิวเคลียร์ภายใต้การควบคุม 5,428 หัวรบ อ้างอิงจากข้อมูลของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันคาดหมายว่าหัวรบนิวเคลียร์ของรัสเซียเหล่านั้นราว 1,500 หัว ปลดระวางแล้ว (แต่บางทีอาจยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์) ส่วนอีก 2,889 หัวรบอยู่ในคลังแสง และ 1,588 หัวรบ เป็นหัวรบทางยุทธศาสตร์ที่อยู่ในประจำการThe Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) ซึ่งเป็นองค์กรของคณะนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านปรมาณู กล่าวว่า หัวรบนิวเคลียร์ 812 หัวรบ ถูกติดตั้งบนขีปนาวุธยิงจากภาคพื้น 576 หัวรบติดตั้งบนขีปนาวุธยิงจากเรือดำน้ำ และราว 200 หัวรบ ติดตั้งบนเครื่องบินทิ้งระเบิดหนักส่วนสหรัฐฯ มีหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ 1,644 หัว จีนมีหัวรบนิวเคลียร์ทั้งสิ้น 350 หัว ฝรั่งเศสมี 290 หัวรบ และสหราชอาณาจักรมี 225 หัวรบ จากข้อมูลของสหพันธ์นักวิทยาศาสตร์อเมริกันด้วยจำนวนดังกล่าวนั่นหมายความว่าทั้งรัสเซียและสหรัฐฯ จะสามารถทำลายล้างโลกได้หลายต่อหลายรอบระหว่างสงครามเย็น คลังแสงของสหภาพโซเวียตมีหัวรบนิวเคลียร์พีกสุดมากถึงราว 40,000 หัวรบ ส่วนช่วงพีกสุดของสหรัฐฯ มีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 30,000 หัวรบอย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญในการปล่อยอาวุธสู่เป้าหมาย คือขีปนาวุธ เรือดำน้ำ และเครื่องบินทิ้งระเบิด ที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ดูเหมือนว่า รัสเซียจะมีขีปนาวุธข้ามทวีปศักยภาพติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์อยู่ราว 400 ลูก ซึ่งทาง The Bulletin of the Atomic Scientists ประมาณการว่าสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุด 1,185 หัวรบรัสเซียมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่สามารถติดอาวุธนิวเคลียร์ อยู่ 10 ลำ ซึ่งสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้สูงสุด 800 หัวรบ ขณะเดียวกันพวกเขามีเครื่องบินทิ้งระเบิดศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ราว 60 ถึง 70 ลำในรายงานการทบทวนสถานการณ์นิวเคลียร์ปี 2022 (Nuclear Posture Review) สหรัฐฯระบุว่า รัสเซียและจีนกำลังขยาย และปรับปรุงกองกำลังนิวเคลียร์ของตนเองให้มีความทันสมัย แต่วอชิงตันจะใช้หนทางหนึ่ง บนพื้นฐานของการควบคุมอาวุธเพื่อสกัดการแข่งขันสะสมอาวุธอย่างไรก็ตาม ปูติน อ้างว่าเขาได้รับข้อมูลมาว่า สหรัฐฯ กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รูปแบบใหม่นับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี 1991 มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ทำการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ จากข้อมูลของสมาคมควบคุมอาวุธ โดยสหรัฐฯ ทดสอบหนสุดท้ายในปี 1992 จีนและฝรั่งเศส ทดสอบหนสุดท้ายในปี 1996 อินเดียและปากีสถานในปี 1998 และเกาหลีเหนือในปี 2017 ขณะที่สหภาพโซเวียตทำการทดสอบหนสุดท้ายในปี 1990(ที่มา : อัลจาซีราห์/mgronline)