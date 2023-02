เชื่อเถอะ! CIA มั่นใจมาก จีนกำลังจัดหาอาวุธร้ายแรงแก่รัสเซีย

ผู้อำนวยการซีไอเอกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ "Face the Nation." ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ (26 ก.พ.) ระบุก้าวย่างดังกล่าวของจีนจะก่อความเสี่ยงสูงลิ่วและเป็นการเดิมพันที่ไม่ฉลาดเลย "ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะไม่ทำเช่นนั้น"ความคิดเห็นของเขา เช่นเดียวกับคำพูดของ เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ ในวันเดียวกัน ถือเป็นการเตือนอย่างตรงไปตรงมาล่าสุดของอเมริกาที่ฝากจีน ต่อกรณีการมอบอาวุธร้ายแรงแก่รัสเซียอย่างไรก็ตาม ทั้งเบิร์นส์ และซัลลิแวน พูดอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ ยังไม่ตรวจพบสัญญาณใดๆ ว่าจีนจัดหาอาวุธร้ายแรงแก่รัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"เรายังไม่เห็นว่าพวกเขาได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายไปแล้ว และเรายังไม่เห็นการส่งมอบความช่วยเหลือใดๆ ไปยังรัสเซีย" ซัลลิแวนให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล อ้างคำสัมภาษณ์บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าจีนกำลังพิจารณาส่งมอบโดรนและกระสุนให้แก่รัสเซีย แต่ทางจีนปฏิเสธว่าไม่ได้มีความเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยความขัดแย้งเข้าสู่ปีที่ 2 เบิร์นส์ บ่งชี้ว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ไม่ได้เข้าใกล้การมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพอย่างจริงๆ จังๆเขาพูดซ้ำๆ ใช้คำว่า "โอหัง" บรรยายสติอารมณ์ของผู้นำรัสเซีย "ผมคิดว่า ปูติน ในตอนนี้มั่นใจในความสามารถของตนเองมากเกินไปในการทำให้ยูเครนยอมจำนน บดขยี้ยูเครน" เบิร์นส์กล่าวอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บอกต่อว่า "วันนี้ ปูตินเชื่อว่าเขาไม่อาจชนะเพียงชั่วประเดี๋ยว แต่เขาก็ไม่อาจพ่ายแพ้เช่นกัน" เบิร์นส์ระบุ พร้อมกล่าวว่าแต่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้นำรัสเซีย "จะต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องชดใช้หนักหนาสาหัสมากขึ้นเช่นกัน ในแง่ของโลงศพที่ถูกส่งกลับบ้านและความเสียหายสะสมทางเศรษฐกิจ"ท่ามกลางสงครามที่ลากยาว บรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยกระดับส่งเสียงเตือนปักกิ่งต่อการมอบอาวุธร้ายแรงแก่ยูเครน ว่าอาจก่อผลลัพธ์อันหนักหน่วงเมื่อวันศุกร์ (24 ก.พ.) ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ระบุไม่คาดหมายว่าจีนจะส่งอาวุธสนับสนุนรัสเซียสำหรับการทำสงครามในยูเครน แต่สหรัฐฯ จะดำเนินการตอบโต้หากพบว่าปักกิ่งส่งอาวุธให้ไบเดนให้สัมภาษณ์แก่สถานีโทรทัศน์เอบีซี นิวส์ ว่า "เรายังไม่พบหลักฐานใดๆ แต่ผมไม่คาดว่าจีนจะส่งอาวุธให้แก่รัสเซีย" และบอกว่า "เราจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงต่อใครก็ตามที่จัดหาอาวุธให้แก่รัสเซีย"อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นของเขามีขึ้นไม่กี่วันหลังจาก แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่าจีนกำลังพิจารณามอบการสนับสนุนด้านอาวุธร้ายแรงแก่รัสเซีย ซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างที่รัฐบาลจีนปฏิเสธไบเดนเปิดเผยว่าเขาเคยบอกกับประธานาธิบดีสี จี้ผิง ของจีน เมื่อฤดูร้อนปีก่อน ว่าความเคลื่อนไหวมอบอาวุธแก่รัสเซีย จะก่อผลกระทบเลวร้ายทางเศรษฐกิจ "โดยไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลกระตุ้นใดๆ บริษัทต่างๆ ของอเมริกา 600 แห่ง ได้ออกจากรัสเซีย ไล่ตั้งแต่แม็คโดนัลด์ ไปจนถึงเอ็กซอน" ไบเดน กล่าวเตือนสี(ที่มา : เอเอฟพี)