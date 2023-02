สื่อสหรัฐฯโดนด่าเละ!แนะประชาชนประหยัดอดอาหารเช้า รับมือกับวิกฤตเงินเฟ้อ

บทความเรื่อง To Save Money, Maybe You Should Skip Breakfast. ตอกย้ำให้เห็นว่าราคาอาหารที่พุ่งทะยาน กำลังส่งผลกระทบอย่างแสนสาหัสต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนของประชาชนในบทความที่เขียนโดยผู้สื่อข่าว กาเบรียล ที.รูเบน ประกอบด้วยเนื้อหา 250 คำ และเบื้องต้นมันถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ในบทความดูเหมือนจะเป็นการแสดงความคิดเห็นแนะนำประชาชนให้ประหยัดเงินด้วยการงดรับประทานอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน แต่ประเด็นที่บทความมุ่งเน้นที่สุดก็คือ ราคาวัตถุประกอบอาหารเช้าที่แพงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นซีเรียล ไข่ น้ำส้มแช่แข็งและกาแฟสำเร็จรูปรายงานบ่งชี้ว่าราคาวัตถุดิบประกอบอาหารเช้า อย่างเช่นขนมปัง เนยและไข่ เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ถึง 30% ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ ซึ่งเป็นอาหารหลักยอดที่นิยมที่สุดของอาหารเช้า ที่พบว่าราคาพุ่งขึ้นราวๆ 49% ถึง 70% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนการดีดตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบประกอบอาหาร เกิดขึ้นในขณะที่อเมริกากำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งทะยาน โดยในบทความที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ทางผู้เขียน กาเบรียล ที.รูเบน ได้ระบุถึงรายการวัตถุดิบสำคัญๆแต่ละชนิดที่ราคาพุ่งสูงขึ้น ก่อนเขียนว่า "สำหรับผู้รักอาหารเช้า มันคงจะดีกว่าหากเพียงแค่ดื่มกาแฟสักแก้ว"ผู้สื่อข่าวรายนี้เน้นด้วยว่าวัตถุดิบประกอบอาหารเช้าหลายชนิด ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก สืบเนื่องจากปัจจัยต่างๆนานา ทั้งสภาพอากาศเลวร้าย การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ(ไข้หวัดนก) และผลกระทบต่อเนื่องจากปฏิบัติการรุกรานยูเครนของรัสเซียอย่างไรก็ตามหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ ชาวเน็ตจำนวนมากวิพากษ์วิจารณ์บทความดังกล่าว ที่แนะนำให้ประชาชนงดรับประทานอาหารเช้า แทนที่จะเรียกร้องบรรดาบริษัททั้งหลายปรับขึ้นเงินเดือนลูกจ้างให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ บางส่วนเหน็บแนมว่าทำไมถึงเสนอวิธีการทำให้ชีวิตคนที่ไม่มีจะกินอยู่แล้วยิ่งยากลำบากเข้าไปใหญ่ ในขณะที่ผู้คนที่มีฐานะร่ำรวยกลับไม่ต้องทนทุกข์หรือประสบภาวะทุกข์ยากเช่นนี้กระนั้นก็ตาม แม้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง แต่จนถึงบัดนี้หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ยังคงเก็บบทความดังกล่าวที่มีผู้คนพูดถึงในวงกว้างนี้เอาไว้(ที่มา:เอเจนซี/วอลล์สตรีท เจอร์นัล)