ไบเดนกร้าวเคียฟไม่มีแพ้!หลังปูตินแถลงนโยบายจะบรรลุเป้าในยูเครน-ถอนตัวจากสนธิสัญญาคุมนิวเคลียร์

ความเห็นของไบเดน ซึ่งกล่าว ณ พระราชวังหลวงในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ตามหลังเดินทางเยือนยูเครนโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เป็นการตอบโต้คำแถลงนโยบายของประธานาธิบดีปูติน ก่อนหน้านี้ไม่นาน ซึ่งเขาประกาศว่ามอสโกจะบรรลุเป้าหมายต่างๆนานาในยูเครนและกล่าวหาตะวันตกกำลังวางแผนทำลายรัสเซียหลังกล่าวอ้างว่าสหรัฐฯกำลังเปลี่ยนสหรัฐฯเป็นความขัดแย้งระดับโลก ปูตินบอกว่ารัสเซียกำลังระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญา New START ซึ่งเป็นสนธิสัญญาควบคุมอาวุธที่ทำกับอเมริกา ฉบับหลักฉบับสุดท้ายที่เหลืออยู่ปูติน ซึ่งเสี่ยงเดิมพันในการเผชิญหน้าระหว่างมอสโกกับตะวันตกครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาในปี 1962 แถลงอีกว่าจะใช้ระบบยุทธศาสตร์ใหม่ในภารกิจสู้รบและขู่กลับมาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในวาระใกล้ครบรอบ 1 ปี รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ปีก่อน ไบเดน ประกาศจะเดินหน้าให้การสนับสนุนเคียฟไม่เปลี่ยนแปลงและสัญญาจะเสริมความเข้มแข็งแก่ปีกตะวันออกของนาโต้รับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซีย ขณะเดียวก็ปฏิเสธคำกล่าวหาของมอสโกที่ว่าตะวันตกกำลังวางแผนโจมตีรัสเซีย"เมื่อ 1 ปีก่อน โลกกำลังเผชิญกับการล่มสลายของเคียฟ" ไบเดนกล่าว "ผมสามารถรายงานได้ว่า เคียฟยืนหยัดอย่างแข็งแกร่ง เคียฟยืนหยัดด้วยความภาคภูมิ เคียฟยังคง ตั้งตระหง่าน และสิ่งสำคัญที่สุด เคียฟยังคงมีอิสระเสรีไบเดนกล่าวต่อว่า "เมื่อครั้งประธานาธิบดีปูติน สั่งให้รถถังของเขาเคลื่อนเข้าสู่ยูเครน เขาคงคิดว่าเราะถอยออกไป เขาคิดผิด ความกระหายของพวกเผด็จการไม่อาจประนีประนอมได้ พวกเขาต้องถูกต่อต้าน"เขาไม่ได้พาดพิงสนธิสัญญา New START ที่เพิ่งถูกรัสเซียระงับไป แต่บอกว่าวอชิงตันกับพันธมิตร จะไม่หาทางควบคุมหรือทำลายรัสเซีย ผ่านความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพวกเขากับเคียฟ "ตะวันตกไม่ได้กำลังวางแผนโจมตีรัสเซีย อย่างที่ปูตินพูดในวันนี้ สงครามนี้ไม่เคยมีความจำเป็น มันเป็นเรื่องน่าเศร้า ประธานาธิบดีปูติน เป็นคนเลือกสงคราม"แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เรียกการระงับสนธิสัญญา New START ของปูติน ว่าเป็นเรื่องเคราะห์ร้ายอย่างที่สุดและไร้ความรับผิดชอบ ส่วน เยนส์ สโตลเทนเบิร์ก กล่าวว่ามันจะทำให้โลกเป็นสถานที่ที่อันตรายกว่าเดิมและเรียกร้องปูตินทบทวนใหม่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวในเวลาต่อมา ว่ามอสโกมีความตั้งใจเดินหน้าปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆในสนธิสัญญาดังกล่าว ในแง่ของจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถใช้ได้ ในขณะที่วอชิงตันเปิดทางให้มอสโกสำหรับความเป็นไปได้ในการกลับลำ โดย บลินเคน ระบุว่าสหรัฐฯจะจับตาดูว่าสิ่งที่มอสโกจะทำจริงๆนั้นคืออะไรสนธิสัญญา New START ที่บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ณ ขณะนั้น และ ดมทรี เมดเวเดฟ ประธานาธิบดีรัสเซีย ณ ขณะนั้น ลงนามในปี 2021 ได้จำกัดหับรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่แต่ละประเทศสามารถใช้ได้โดยสนธิสัญญาฉบับนี้ ซึ่งมีกำหนดหมดอายุในปี 2026 อนุญาตให้แต่ละประเทศทำการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมคลังแสงนิวเคลียร์ของอีกฝ่าย อย่างไรก็ตามความตึงเครียดเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนได้ทำให้การตรวจสอบหยุดชะงักลงปูติน กล่าวโดยไม่ได้อ้างอิงหลักฐานใดๆว่า บางคนในวอชิงตันกำลังพิจารณาละเมิดบันทึกความเข้าใจในด้านการทดสอบนิวเคลียร์ และถ้าเป็นเช่นนั้นมอสโกจะดำเนินการแบบเดียวกันตลอดปีที่ผ่านมา ปูติน พูดเป็นนัยซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่ารัสเซียอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์หากถูกคุกคาม ผลจากคำพูดดังกล่าวก็คือเขาอาจถอนตัวจากโครงสร้างการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ จนกว่าตะวันตกจะถอยหลังกลับในยูเครน"พวกเขามีความตั้งใจเปลี่ยนความขัดแย้งระดับท้องถิ่น สู่ขั้นหนึ่งของการเผชิญหย้าระดับโลก" เขากล่าว "นี่คือความจริงที่เราเข้าใจทั้งหมดดี และเราจะตอบโต้ เพราะในกรณีนี้เรากำลังพูดถึงการดำรงอยู่ของประเทศของเรา"ปูตินกล่าวว่าความขัดแย้งปะทุขึ้น สืบเนื่องจากการที่รัสเซียถูกบีบบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีที่นาโต้แผ่ขยายอาณาเขตมาทางทิศตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สงครามเย็น "ประชาชนชาวยูเครนกลายเป็นตัวประกันของรัฐบาลเคียฟและเจ้าเหนือหัวตะวันตกของพวกเขา ซึ่งเทียบเท่ากับการยึดครองประเทศแห่งนี้ ทั้งในด้านการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ"เคียฟและพวกผู้นำตะวันตก ในนั้นรวมถึงไบเดน ปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าว ว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่มีมูลความจริง เพื่อที่รัสเซียจะเข้ายึดครองดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านอดีตสหภาพโซเวียต ที่ ปูติน เคยบอกว่าเป็นรัฐเทียมระหว่างที่ ปูติน แถลงนโยบายประจำปี มีจรวดรัสเซียอย่างน้อย 1 ลูก พุ่งใส่ท้องถนนที่พลุกพล่านในเมืองเคียร์ซอน ทางภาคใต้ของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย ในขณะที่กองทัพยูเครนและเจ้าหน้าที่เมืองเผยว่ามีคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก 12 คนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่าเคียร์ซอนตกอยู่ภายใต้การโจมตีของเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง แม้รัสเซียออกมาเน้นย้ำว่าพวกเขาไม่ได้ทำสงครามกับประชาชนยูเครน ทั้งนี้รัสเซียยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อคำกล่าวหาล่าสุดนี้(ที่มา:รอยเตอร์)