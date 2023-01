โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐฯสั่งแบน ‘ติ๊กต็อก’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)โรงเรียนรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐในสหรัฐฯจำนวนมากขึ้นทุกที กำลังเคลื่อนไหวเพื่อแบน ติ๊กต็อก –แอปสื่อสังคมยอดนิยมที่มีบริษัทจีนเป็นเจ้าของ ซึ่งเปิดทางให้ยูสเซอร์สามารถแชร์คลิปวิดีโอสั้นพวกเขาเจริญรอยตามการนำของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ [1] และหลายๆ รัฐในสหรัฐฯ [2] ที่กำลังกำจัดขับไล่แอปโซเชียลมีเดียตัวนี้ เพราะพวกผู้มีอำนาจรับผิดชอบเชื่อว่า ทางรัฐบาลต่างประเทศ –โดยแฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจีน— สามารถใช้แอปนี้ [3] ในการสปายสอดแนมชาวอเมริกันแอปตัวนี้สร้างขึ้นโดยบริษัท ไบต์แดนซ์ (ByteDance) ซึ่งตั้งฐานอยู่ในจีน และมีสายสัมพันธ์กับรัฐบาลจีน [4]มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา, มหาวิทยาลัยออเบิร์น ในรัฐแอละแบมา [5], และมหาวิทยาลัยภาครัฐ ตลอดจนวิทยาลัยภาครัฐรวม 26 แห่งในรัฐจอร์เจีย [6] ต่างสั่งแบนแอปตัวนี้ออกจากเครือข่ายไว-ไฟภายในวิทยาเขตของพวกตน ขณะที่ผู้ว่าการรัฐมอนแทนา [7] ขอให้ระบบมหาวิทยาลัยของทางรัฐ แบน ติ๊กต็อก เช่นกันพวกโรงเรียนภาครัฐบางแห่งก็มีความเคลื่อนไหวเพื่อสกัดกั้นแอปนี้เหมือนกัน โรงเรียนรัฐบาลในเทศมณฑลสแตฟฟอร์ด (Stafford), พรินซ์วิลเลียม (Prince William), และ เลาดุน (Loudoun) ของรัฐเวอร์จิเนีย [8] ต่างสั่งห้ามใช้ ติ๊กต็อก ในอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ ตลอดจนในเครือข่ายไว-ไฟ ของโรงเรียน ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของรัฐลุยเซียนา ออกมาเสนอแนะให้โรงเรียนต่างๆ ในรัฐ ลบแอปตัวนี้ออกจากพวกอุปกรณ์สาธารณะ [9] และปิดกั้น [10] ไม่ให้ใช้มันในอุปกรณ์ที่ทางโรงเรียนจัดให้ในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัย [11] ที่มีความชำนาญพิเศษในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ [12] ผมไม่เชื่อว่าโรงเรียนเหล่านี้กำลังแสดงปฏิกิริยากันเกินเลยไปหรอก ติ๊กต็อก นั้นมีการติดตามจัดเก็บข้อมูลของยูสเซอร์ด้วยวิธีการเชิงรุกยิ่งกว่าแอปตัวอื่นๆ [13]เวอร์ชั่นของ ติ๊กต็อก ที่กำลังทำให้เกิดความวิตกกังวลทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นมา ไม่สามารถโหลดมาใช้งานได้ภายในประเทศจีนเอง ในความพยายามที่จะปกป้องพวกนักเรียนจีนไม่ให้ได้รับผลกระทบที่เป็นพิษภัยจากสื่อสังคม พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกกฎข้อหนึ่งซึ่งสั่งจำกัดเวลาที่นักเรียนสามารถเล่น ติ๊กต็อก ได้ ไม่ให้เกินวันละ 40 นาที [14] และพวกเขาสามารถดูได้เฉพาะคลิปวิดีโอที่มีธีมรักชาติหรือมีเนื้อหาทางการศึกษา [15] อย่างเช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์ และสิ่งของที่ตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แพลตฟอร์มสื่อสังคมทุกๆ แพลตฟอร์ม [16] ต่างก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย [17] สำหรับยูสเซอร์กันทั้งนั้นแต่ ติ๊กต็อก มีความเสี่ยงมากกว่าแพลตฟอร์มเจ้าอื่นๆ การตั้งค่าโดยปริยาย (default settings) ในด้านความเป็นส่วนตัวของแอปตัวนี้ เปิดทางให้แอปสามารถรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากมาย ยิ่งกว่าที่แอปจำเป็นต้องได้มาสำหรับการทำงานจริงๆทุกๆ ชั่วโมง แอปนี้สามารถเข้าถึงรายชื่อการติดต่อและปฏิทินของยูสเซอร์ [18] นอกจากนี้ ติ๊กต็อก ยังคอยจัดเก็บสถานที่ตั้ง [19] ของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งใช้เพื่อเข้าถึงบริการนี้ รวมทั้งสามารถสแกนฮาร์ดไดรฟ์ที่ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้อีกด้วยถ้ายูสเซอร์รายใดเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเรื่องความเป็นส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดดังกล่าว แอปก็จะคอยถามขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ เพื่อขออนุญาตกลับไปสู่การตั้งค่าดั้งเดิม [20] พวกแอปเครือข่ายสังคมเจ้าอื่นๆ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก ไม่มีการสอบถามขอให้ยูสเซอร์ทบทวนเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของพวกเขากันหรอก ถ้าพวกเขาตัดสินใจที่จะล็อกดาวน์ข้อมูลข่าวสารของพวกเขาวิธีการที่ ติ๊กต็อก จัดการกับข้อมูลที่มันรวบรวมมาได้จากยูสเซอร์ ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความกังวลเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานคุมกฎที่ทำหน้าที่คอยปกป้องข้อมูลของประเทศไอร์แลนด์ กำลังสอบสวนความเป็นไปได้ที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลของพลเมืองชาวยุโรปไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ของจีนอย่างผิดกฎหมาย [21] ตลอดจนความเป็นไปได้ที่จะมีการละเมิดกฎระเบียบในเรื่องการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กๆเช่นเดียวกับพวกบริการสื่อสังคมเจ้าอื่นๆ [22] พวกนักวิจัยก็ค้นพบจุดอ่อนร้ายแรงหลายๆ อย่างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ [23] ในแอปติ๊กต็อกเป็นต้นว่า เมื่อปี 2020 บริษัทความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ชื่อ “เช็กพอยต์” (Check Point) ค้นพบว่า บริษัทสามารถส่งข้อความต่างๆ ไปถึงยูสเซอร์ซึ่งดูเหมือนว่ามันมาจาก ติ๊กต็อก แต่แท้จริงแล้วบรรจุเอาไว้ด้วยลิงก์ที่มุ่งประสงค์ร้าย เมื่อยูสเซอร์คลิ๊กที่ลิงก์เหล่านี้ พวกนักวิจัยของเช็กพอยต์ก็สามารถยึดการควบคุมบัญชี ติ๊กต็อก ของพวกเขา [24] เอาไว้ได้, สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนตัว, ลบคอนเทนต์ที่มีอยู่แล้ว, และกระทั่งโพสต์วัสดุใหม่ๆ ภายใต้บัญชีของยูสเซอร์รายนั้นๆพวกแฮกเกอร์ยังคอยจ้องหาประโยชน์จาก พวกเทรนด์ (trend) ที่ได้รับความนิยมกลายเป็นไวรัลขึ้นมาใน ติ๊กต็อก เพื่อกระจายเผยแพร่ซอฟต์แวร์มุ่งประสงค์ร้าย [25] ซึ่งสร้างปัญหาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นอีก ตัวอย่างเช่น มีเทรนด์ที่แพร่หลายเทรนด์หนึ่งเรียกกันว่า “Invisible Challenge” ซึ่งส่งเสริมให้พวกยูสเซอร์ใช้ฟิลเตอร์ติ๊กต็อก ที่เรียกกันว่า “Invisible Body” มาถ่ายภาพเปลือยของพวกเขาเอง –โดยยืนยันกับยูสเซอร์ว่าผู้ติดตามของพวกเขาจะมองเห็นแค่ภาพเบลอๆ ไม่ใช่เปิดเผยไปเสียหมดทุกอย่างปรากฏว่าพวกอาชญากรไซเบอร์ได้จัดทำคลิปวิดีโอติ๊กต็อกขึ้นมาหลายคลิป ซึ่งอวดอ้างว่าพวกเขาสามารถทำซอฟต์แวร์ที่จะเปิดเผยให้เห็นร่างเปลือยของยูสเซอร์ได้ ด้วยวิธีการย้อนกลับฟิลเตอร์ปกปิดร่างกายดังกล่าว แต่เอาเข้าจริงซอฟต์แวร์ที่พวกเขากระตุ้นให้ยูสเซอร์ดาวน์โหลด กลับเป็นเพียงตัวที่จะขโมยพวกหลักฐานยืนยันสื่อสังคม, บัตรเครดิต, และเงินคริปโต [26] ซึ่งเก็บไว้ในที่ต่างๆ บนโทรศัพท์ของยูสเซอร์ ตลอดจนโจรกรรมไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อพวกสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯจำนวนมาก ต่างออกมาคัดค้านพวกบริการติดตามสถานที่ตั้ง ของแอปตัวนี้ [27] โดยบอกว่ามันอาจเปิดทางให้รัฐบาลจีนสามารถเฝ้าตรวจตราความเคลื่อนไหวและสถานที่ของพลเมืองสหรัฐฯ [28] – ซึ่งรวมไปถึงพวกสมาชิกของกองทัพหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งนี้ถ้ารัฐบาลจีนต้องการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยูสเซอร์ ติ๊กต็อก ในสหรัฐฯที่มีจำนวนมากกว่า 90 ล้านราย [29] พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องแฮกอะไรทั้งสิ้นนั่นเป็นเพราะจีนออกกฎหมายข่าวกรองแห่งชาติปี 2017 [30] ซึ่งกำหนดให้พวกบริษัทจีน [31] ต้องแชร์ข้อมูลใดๆ ที่พวกเขาเก็บรวบรวมมา ถ้าหากรัฐบาลร้องขอ [32]พวกผู้สังเกตการณ์วงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ยังแสดงความเป็นห่วงในเรื่องที่ว่า ไบต์แดนซ์ บริษัทที่สร้าง ติ๊กต็อก ขึ้นมา อาจจะมีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของอยู่ส่วนหนึ่ง [33]ปัญหาเหล่านี้ยิ่งดูมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกเมื่อพิจารณาภายในบริบทที่ว่า รัฐบาลจีนกำลังถูกกล่าวหาว่ามีความพยายามที่จะสร้าง “ทะเลสาบข้อมูล” (data lake) ขนาดมหึมาซึ่งเก็บรวบวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับชาวอเมริกันทั้งหมด [34] โดยที่จีนยังมีความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ขนาดใหญ่ๆ หลายๆ ครั้งที่พุ่งเป้าเล่นงานพวกลูกจ้างรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และพวกผู้บริโภคสหรัฐฯการโจมตีเหล่านี้ มีอาทิเช่น กรณีแฮกสำนักงานบริหารบุคลากรสหรัฐฯปี 2015 [35], กรณีการโจมตีสำนักงานรายงานเครดิตผู้บริโภค “อีควิแฟกซ์” (Equifqx) ปี 2017 [36], และการโจมตีกลุ่มธุรกิจโรงแรม แมร์ริออตต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ปี 2018 [37]บรรดาครูบาอาจารย์และพวกผู้บริหารโรงเรียนในสหรัฐฯ มีการใช้แอป ติ๊กต็อก ในทางที่น่าสนใจและมีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกัน [38] –อย่างเช่น ในการติดต่อเชื่อมโยงกับนักเรียนนักศึกษา, การสร้างความสัมพันธ์, การสอนเกี่ยวกับความเสี่ยงของสื่อสังคม, และการรับส่งบทเรียนขนาดเล็กๆ ด้วยความรวดเร็วแต่มันไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ผลด้านบวกเหล่านี้มีน้ำหนักเหนือว่าภัยอันตรายทั้งที่อาจเกิดขึ้นได้และที่มีแล้วจริงๆ หรือเปล่า นอกเหนือจากความกังวลโดยทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเสพติดโซเชียลมีเดีย [39] ที่อาจเกิดขึ้นได้แล้ว พวกเจ้าหน้าที่โรงเรียนบางรายบอกว่า การใช้ ติ๊กต็อก ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยังทำให้พวกนักเรียนเสียสมาธิไม่ให้ความสนใจครูอาจารย์ผู้สอน [40]นอกจากนั้นแล้ว อัลกอรึทึมของแอปนี้ ที่คอยเสนอแนะคลิปวิดีโอที่ควรจะชมต่อไป ก็ถูกกล่าวหาว่าเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาฆ่าตัวตายและเกิดความผิดปกติในการกินขึ้นมา [41]เทรนด์การชาเลนจ์เทรนด์หนึ่งที่มีชื่อว่า “One Chip Challenge” ซึ่งขอให้ยูสเซอร์ติ๊กต็อกรับประทานชิปเพียงแผ่นเดียวที่มีพริกรสเผ็ดที่สุดในโลก 2 ชนิดใส่ไว้ด้วย [42] ทำให้นักเรียนนักศึกษาบางคนถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล [43] ขณะที่คนอื่นๆ ก็ล้มป่วยวิดีโอหลายๆคลิปทางติ๊กต็อก ยังนำนักเรียนนักศึกษาไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการอาละวาดทำลายทรัพย์สิน [44] เป็นต้นว่า ในการเข้าร่วมเล่น ชาเลนจ์ ที่กลายเป็นไวรัล ชาเลนจ์หนึ่ง นักเรียนนักศึกษาบางคนไปขโมยอ่างล้างหน้าและที่กดสบู่เหลว [45] จากโรงเรียนจากอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเหล่านี้ จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจเลย ที่พวกเจ้าหน้าที่โรงเรียนกำลังพิจารณาที่จะแบน ติ๊กต็อก(อ่านรายงานข่าวพวกนักศึกษาในสหรัฐฯไม่พอใจที่มีการแบนแอปติ๊กต็อก เมื่อเร็วๆ นี้ต่างสั่งแบน ติ๊กต็อก ในบางรูปแบบ –ห้ามใช้บนอุปกรณ์ที่ทางสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าของ, ห้ามใช้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางวิทยาเขต หรือบางแห่งก็ห้ามทั้งสองอย่างนี้เลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มหาวิทยาลัยเทกซัส-ออสติน ได้เข้าร่วมขบวนด้วย สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ซึ่งมีนักศึกษามากกว่า 52,000 คน ได้สกัดกั้น ติ๊กต็อก ให้ออกไปจากอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาเขต และก็คาดหมายได้อยู่แล้ว มันทำให้พวกนักศึกษาไม่พอใจเกรซ เฟเธอร์สตัน (Grace Featherston) วัย 22 ปี นักศึกษาปี 4 วิชาเอกการละคร-ศึกษาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ กล่าวแสดงความเห็นว่า นักศึกษาควรสามารถที่จะเลือกตัดสินใจด้วยตัวเองเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้แอปที่บริษัทจีนเป็นเจ้าของตัวนี้ การสั่งแบนคือการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพวกนักศึกษา เธอกล่าว “มันเป็นสิ่งที่พลเมืองสหรัฐฯจะต้องมีสิทธิเลือก ว่าพวกเขาต้องการบริโภค ติ๊กต็อก หรือไม่” เธอบอก “และพวกเขาต้องการที่จะเสี่ยงหรือเปล่า (ด้วยการใช้แอปนี้ต่อไป)”กระทั่งอาจารย์บางคนของมหาวิทยาลัยก็คัดค้านความเคลื่อนไหวคราวนี้ “ดิฉันใช้ ติ๊กต็อก เป็นเครื่องมือด้านการศึกษา โดยทำให้วิทยาศาสตร์มีความสนุกสนานและเข้าถึงได้” เคต บิเบอร์ดอร์ฟ (Kate Biberdorf) วัย 36 ปี ซึ่งเป็นรองศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยเทกซัส-ออสติน เธอเป็นที่รู้จักของผู้ติดตามเธอทางติ๊กต็อกจำนวน 194,400 ราย ในชื่อว่า เคตนักเคมี (Kate the Chemist) “การที่เครื่องมือดังกล่าวนี้ถูกมหาวิทยาลัยริบไป นี่มันดูไม่ถูกต้องเลยสำหรับดิฉัน เวลานี้ในประชาคมของเรา มันมีความรู้สึกเหมือนกัว่าสิทธิของเรากำลังถูกยึดไป และนี่คือการผลักดันไปในทิศทางที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่ง”แต่สำหรับ ริก แมคเอลรอย (Rick McElroy) หัวหน้านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัย ที่บริษัท วีเอ็มแวร์ อิงค์ (VMware Inc) เขาติงว่า ความวิตกกังวลในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปโดยสิ้นเชิง เขาแจกแจงว่า ปริมาณข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไปโดยแอปอย่างเช่น ติ๊กต็อก อาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทหรือรัฐบาล เพื่อการติดตาม หรือเพื่อการใช้แคมเปญเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือแคมเปญสร้างอิทธิพล ซึ่งมุ่งเล็งเป้าหมายไปที่พวกบุคคลผู้ทรงความสำคัญติ๊กต็อก นั้น ได้ออกมาแถลงว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากยูสเซอร์ในสหรัฐฯ ไม่มีการนำไปแชร์กับรัฐบาลจีน รวมทั้งมีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลยูสเซอร์ที่เข้มงวด โดยใช้กับพวกลูกจ้างของบริษัทในสหรัฐฯและในบริษัทแม่ ซึ่งก็คือ บริษัทไบต์แดนซ์ กระนั้นก็ตาม เมื่อเดือนที่แล้ว ไบต์แดนซ์ได้ออกมาแถลงว่า มีลูกจ้างของตนบางรายเข้าถึงข้อมูลยูสเซอร์ชาวอเมริกันอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม ในความพยายามที่จะติดตามแกะรอยพวกที่เป็นนักข่าวนักหนังสือพิมพ์การตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของ ติ๊กต็อก ถือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษสำหรับพวกนักการเมืองในสหรัฐฯ กลุ่มประชากรหลักของแอปนี้ คือกลุ่มเดียวกันกับผู้คนวัยหนุ่มสาวซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพรรคเดโมแครต ทั้งนี้ผู้ออกเสียงที่อายุต่ำกว่า 30 ปีเป็นเพียงกลุ่มอายุกลุ่มเดียวเท่านั้นในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯเมื่อปลายปี 2022 ที่ส่วนข้างมากนิยมชมชอบพรรคเดโมแครต --และไปใช้สิทธิให้เห็นเช่นนั้นในระดับ +28% ทีเดียว ทั้งนี้ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยทัฟต์ส (Tufts University) ผลก็คือ พวกเขานี่แหละดูเหมือนจะเป็นเขื่อนที่ปิดกั้นยับยั้งพรรครีพับลิกัน หรือที่เรียกกันว่า “คลื่นสีแดง” เอาไว้ ไม่ให้ได้ชัยชนะถล่มทลายอย่างที่หลายฝ่ายคาดหมายกันเฟเธอร์สตัน ซึ่งเรียนวิชาเอกการละคร ใช้แอปติ๊กต็อกเพื่อชมและโพสต์วิดีโอสำหรับผู้ติดตาม 27,000 รายของเธอ โดยมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโชว์ต่างๆ ของบรอดเวย์, เทรนด์ทางสังคม, และเหตุการณ์ปัจจุบัน เธอเป็นเสียงสะท้อนทัศนะความคิดเห็นของผู้สร้างเนื้อหาและยูสเซอร์ติ๊กต็อกมากกว่า 30 คนที่ผู้สื่อข่าวบลูกเบิร์กที่เขียนรายงานชิ้นนี้ ได้สัมภาณ์มาในระยะไม่กี่เดือนหลังๆ นี้ เธอบอกว่าโดยรวมแล้วเธอตระหนักดีถึงเรื่องความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้รู้สึกวิตกมากพอที่จะหยุดใช้แอปตัวนี้คุณค่าที่ เฟเธอร์สตัน ได้รับจากติ๊กต็อก –การเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ต, ความบันเทิง, การได้รับการยืนยันรับรอง – มีน้ำหนักมากกว่าภัยคุกคามตัวเธอจากรัฐบาลต่างชาติ เธอกล่าว และบอกด้วยว่า การทำให้เธอยังคงสามารถเข้าถึงติ๊กต็อกได้ จะเป็นข้อพิจารณาทางด้านนโยบายประการหนึ่งสำหรับเธอ เมื่อถึงการเลือกตั้งในคราวหน้า