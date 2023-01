เพราะดูลีลาฉากเซ็กซ์ฉ่ำของ ‘ดาราสาวเมแกน’ ปรินซ์แฮร์รีต้องพึ่งช็อกไฟฟ้าจึงรักษาหาย ทรงเล่าไว้ใน ‘SPARE’

“ผมได้เห็นเธอกับเพื่อนนักแสดงขย้ำกันและกันในฉากสำนักงานอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ในห้องประชุม” เจ้าชายแฮร์รี วัย 38 พรรษาทรงบันทึกไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติที่จะวางตลาดในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาวันอังคารหน้า (10 มกราคม 2023)“ผมไม่จำเป็นจะต้องไปเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านั้นด้วยตาตนเองเลย” พระรัชทายาทลำดับที่ 5 แห่งพระราชบัลลังก์อังกฤษ ทรงเขียนอย่างนั้นก่อนที่บุญจะพา วาสนาจะส่ง ให้ได้เป็นดัชเชสเมแกน พระชายาของดยุกแฮร์รีแห่งซัสเซกซ์ เมแกน มาร์เคิล เคยเป็นนักแสดงสาวชาวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในบทบาทของ ราเชล เซน ผู้ช่วยทนายความคนสวยแห่งซีรีส์ทีวีเรื่อง Suits รวม 7 ซีซัน จากปี 2011 – 2018 หลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานเกือบสิบปีเพื่อให้สามารถแจ้งเกิดเป็นดาราชั้นนำในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของสหรัฐฯ ตั้งแต่ที่จบปริญญาตรีสองสาขา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กับการแสดง เมื่อปี 2003ดาราฝ่ายชายที่แสดงเป็น ไมค์ รอสส์ พระเอกของเรื่อง คือ แพทริก เจ. แอดัมส์ช่วงสองปีที่เจ้าชายแฮร์รี กับ เมแกน มาร์เคิล นักแสดงสาวและแม่ม่ายไร้เรือพ่วง เริ่มออกเดท และคบค้าศึกษาดูใจกัน ดยุกวิลเลียมแห่งเคมบริดจ์ ผู้เป็นพระเชษฐา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) กับพระชายา ซึ่งก็คือ ดัชเชสเคท ทรงแสดงความประหลาดใจต่อข่าวสัมพันธ์รักระหว่างดยุกแฮร์รีกับนักแสดงสาวคนดัง เจ้าชายแฮร์รีทรงเขียนพระเชษฐาทรงถูกระบุไว้ใน SPARE ว่า ทรงบอกให้พระอนุชาถอนพระองค์ออกมาโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายกลุ่มคำ F--- เจ้าชายแฮร์รีทรงบันทึกอย่างนั้นในหนังสือของพระองค์“ผมรู้สึกงง จนกระทั่งวิลลีและเคทอธิบายว่าทรงเป็นผู้ชมประจำของซีรีส์เรื่อง Suits – ไม่ใช่สิ ผู้ชมระดับสาวกต่างหาก” เจ้าชายแฮร์รีระลึกความทรงจำอย่างนั้น พร้อมกับยิงมุกว่าทรงกังวลอยู่บ้างแต่มิได้คาดว่าทั้งสองจะ “ระดมยิง” คำถามมากมายใส่พระองค์ เจ้าชายแฮร์รีทรงเขียน“ในช่วงเหล่านี้ ผมคิดว่าวิลลีและเคทอาจจะไม่ต้อนรับเม็กเข้าสู่ครอบครัว แต่ตอนนี้ผมกังวลว่าทั้งสองจะมาตามตอแยขอลายเซ็นเธอ” ทั้งนี้ เจ้าชายทรงเรียกพระชายาวัย 41 กะรัตของพระองค์ว่า “เม็ก” ในประโยคนี้ด้านเดลิเมลออนไลน์ สื่อเจ้าใหญ่สไตล์จี๊ดจ๊าด ก็นำเสนอเรื่องราวดังกล่าวที่เจ้าชายแฮร์รีทรงบอกเล่าถึงความไม่สบายทางจิตหลังได้รับชมฉากเลิฟซีนฉ่ำแซ่บสุดร้อนแรง ดังปรากฏในเมมมัวร์เรื่อง SPARE โดยเดลิเมลออนไลน์ได้นำเสนอภาพชุดผลงานการแสดงฉากเซ็กซ์เอ็กซ์เรตในอดีตของดัชเชสเมแกนรวม 3 เรื่อง ซึ่งเป็นเซ็ตภาพที่ศึกษาและเสาะหาโดยเว็บไซต์ข่าว Femail ได้แก่ Beverly Hills 90210 ปี 2008 และ Random Encounters หนังทุนสร้างต่ำปี 2013 กับ Suits ภาพยนตร์ซีรีส์ ปี 2011-2018 ดังนี้ดาราสาวนาม เมแกน มาร์เคิล ได้รับบท ราเชล เซน ผู้ช่วยทนายความคนสวยผู้เป็นแฟนแสนสวีทของพระเอกในซีรีส์โด่งดังเรื่อง Suits รวม 7 ซีซัน นับจากปี 2011 จนถึงปี 2018 แล้วจึงยุติการแสดงเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะของพระชายาแห่งเจ้าชายแฮร์รี พระราชนัดดาในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2ตลอด 7 ซีซันดังกล่าว นักแสดงสาวผิวสีน้ำผึ้งเลือดผสมคอเคเชียนของคุณพ่อกับแอฟริกันของคุณแม่ ได้แสดงบทเซ็กซ์ฉ่ำร้อนแรงหลายหลากซีนกันเลยทีเดียวโดยซีนแรกอยู่ในซีซันที่ 2 เมื่อเธอจูบอร่อยรื่นรสกับ ไมค์ รอสส์ พระเอกของเรื่องที่แสดงโดยแพทริก เจ. แอดัมส์ ในการนี้ เดลิเมลออนไลน์บรรยายว่าทั้งสองต่างตระหนักดีว่า แอดัมส์ มีคู่รักชื่อ เจนนี กริฟฟิธ อยู่ในชีวิตจริง กระนั้นก็ตาม เมแกน มาร์เคิล ก็อินกับการแสดงอย่างเต็มที่ และทำให้ฉากเลิฟซีนเต็มไปด้วยความเร้าใจ ดังปรากฏในดวงตารักซาบซึ้งและสองแขนที่กอดรัดเต็มอกเต็มใจในซีซันนี้ ความรักระหว่าง ราเชล กับ ไมค์ เดินหน้าอย่างดุเดือด และนำไปสู่ฉากเซ็กซ์เอ็กซ์เรตภายในสำนักงานทนายความ กล่าวคือ ณ ห้องสมุดกฎหมายเพียร์สัน ฮาร์ดแมน ไมค์ รีบเร่งปลดเปลื้องเสื้อผ้าของราเชลจนเหลือเพียงอันเดอร์แวร์ ด้วยอาการกระชากกระชั้นตามแรงปรารถนาอันเร่าร้อนฉากแผดเผาด้วยไฟราคะโชติโชนดังกล่าวที่แสดงโดย เมแกน มาร์เคิล และ แพทริก แอดัมส์ ในเอพพิโซด 16 ของซีซันที่สอง ปี 2012 เป็นที่ประทับใจขั้นสุดสำหรับบรรดาท่านผู้ชม เดลิเมลออนไลน์ระบุอย่างนั้น พร้อมให้ข้อมูลว่าแล้วซีซันสองก็ปิดปีไปแบบที่ท่านผู้ชมใจจะขาดอยากจะดูซีซันสามโดยทันทีในอีกหนึ่งฉากที่ Suits เร้าใจท่านผู้ชมให้คัดเครียดเหลือเกิน คือ ไมค์ชวนราเชลไปสู่ความปรอทแตกกันในห้องนอนนักแสดงหนุ่มเริ่มไต่นิ้วขึ้นไปตามท่อนขาเรียวสวยของเมแกน มาร์เคิล ก่อนจะผลุบกายเข้าใต้ผ้าห่มในอาการชักชวนไปเล่นหวามหวิวแต่แทนที่ราเชลจะตามไปวิ้ดวิ่ว เธอหยุดแฟนหนุ่มของเธอแล้วทั้งสองเพียงแค่แลกจูบและมุ้งมิ้งเพียงงามๆฟุตเทจลือลั่นของ Suits ซีซัน 5 เป็นอะไรที่ผู้คนตามหาตามขุดในอินเทอร์เน็ตให้เจอ เพื่อไปดูไปแชร์กันอย่างครึกโครม โดย เมแกน มาร์เคิล ดาราสาวคนดัง สวมสลิปวาบหวิวสีดำเข้าฉากบนเตียงในบทที่ ราเชล จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับแฟนหนุ่ม ไมค์ รอสส์เดลิเมลออนไลน์บรรยายว่า ในฉากนี้จะได้เห็น เมแกน มาร์เคิล ในบท ราเชล นอนบนเตียง แนบชิดสบายกายสบายใจเป็นเนื้อเดียวกับ ไมค์ รอสส์ มีช็อตเจ๊าะแจ๊ะกับคู่รักก่อนที่ทั้งสองจะเกี่ยวกระหวัดกายกอดรัดกันอย่างเร่าร้อนหลายๆปี ก่อนที่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งมีอยู่กับเจ้าชายแฮร์รีจะพาเธอพุ่งเข้าสู่แสงสปอตไลท์เจิดจ้าระดับโลก เมแกน มาร์เคิล ดาราสาวเกรดบีผู้แสนจะโนเนม ได้รับงานชิ้นหนึ่งในปี 2013 เป็นบทแม่สาวก้นไวสายปาร์ตี นามมินดี้ ในลอสแอนเจลิส ผู้ช่วยนางเอกของภาพยนตร์ฟอร์มเล็ก ทุนสร้างต่ำ และแทบจะไม่มีใครรู้จัก คือ ภาพยนตร์เรื่อง Random Encountersบทบาทหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย คือฉากเซ็กซ์เอ็กซ์เรตซึ่งเมแกนนุ่งน้อยห่มน้อยในชุดอันเดอร์แวร์ และยั่วสวาทหนุ่มเควิน พระเอกของเรื่อง ซึ่งแสดงโดยไมเคิล แรดี้ โดยเป็นฉากแซ่บเร่าร้อนจูบกอดปรอทแตก และเมแกนเปลื้องผ้าเควินในห้องอพาร์ตเมนต์แสงสลัวเพื่อให้ร่วมรักกันภาพยนตร์อันไม่ได้มีเรตติ้งอะไรในตอนออกฉายที่สหรัฐฯ ปี 2013 ถูกนำมาผลิตในรูปแบบดีวีดีขายกระหึ่มในอังกฤษเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2018 หรือก็คือไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนหน้าพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเธอกับเจ้าชายแฮร์รีเมแกน มาร์เคิล นักแสดงอเมริกันผิวสีน้ำผึ้งสวยด้วยเชื้อสายคอเคเชียนของคุณพ่อ ซึ่งมาลงตัวกำลังดีกับเชื้อสายแอฟริกันของคุณแม่ มีชีวิตการงานในฮอลลีวู้ดที่เธอรู้สึกย่ำแย่เนิ่นนานกว่า 8 ปี (2003-2010) ก่อนจะชะตากรรมจะพลิกให้ได้เซ็นสัญญาเล่นซีรีส์เรื่อง Suits โปรดักชั่นสูง ด้วยค่าตอบแทนเอพพิโซดละ 50,000 ดอลลาร์ ซีซันแรกอยู่ที่ 12 เอพพิโซดกับการถ่ายทำ 9 เดือน ซึ่งหมายถึงรายได้ 600,000 ดอลลาร์กันเลยทีเดียว หนังสือชีวประวัติของเธอที่เขียนโดย ทอม บาวเออร์ เล่าไว้อย่างนั้นหนึ่งในห้วงแห่งความทุกข์ขมตรมใจของนักแสดงเกรดบีคนนี้ คือ บทที่ได้รับในซีรีส์ปี 2008 ชุด Beverly Hills, 90210 ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเอพพิโซดปฐมทัศน์ของ Beverly Hills, 90210 เมแกน มาร์เคิล ซึ่งได้รับบทตัวประกอบชื่อ เวนดี้ นั่งในรถเก๋งที่เก้าอี้ข้างคนขับ คือ หนุ่มอีธาน พระเอกของเรื่อง แสดงโดย ดัสติน มิลลิแกน ในฉากตรงนั้น เมแกนที่เล่นเป็น เวนดี้ ได้แสดงฉากเด็ดเซ็กซ์ตลกโหด โดยเมแกนก้มศีรษะหายไปยังบริเวณที่เป็นหน้าตักของ อีธาน เพื่อทำออรัลเซ็กซ์ให้แก่พระเอก ภายในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแจ้ง ณ เวลากลางวันแสกๆสีหน้าสยิวเสียวซ่านของหนุ่มอีธานเปลี่ยนเป็นตกใจ เพราะแอนนี่เพื่อนของ นาโอมี ผู้เป็นแฟนสาวของอีธานเดินเข้าไปทักทายเขา และจึงจับได้ว่าอีธานนอกใจ นาโอมีซีรีส์ Beverly Hills, 90210 เป็นละครทีวีชุดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ เมแกน มาร์เคิลร่วมแสดงเพียง 2 เอพพิโซด แล้วไม่กลับไปกองถ่ายอีกเลยโดยไม่มีผู้ใดทราบเหตุผล ทอม บาวเออร์ เล่าไว้ในหนังสือเรื่อง Revenge: Meghan, Harry, and the War between the Windsors หนังสือปลายปี 2022เพราะมีลีลาการแสดงบทเซ็กซ์ซีนอย่างดารายอดฝีมือเยี่ยงนี้นี่เอง เจ้าชายแฮร์รีจึงทรงหลงรัก เมแกน มาร์เคิล อย่างคลั่งไคล้ จนกระทั่งเกิดอาการหึงหวงคับข้องใจหนักหนา ชนิดที่จะต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับการบำบัดให้สลัดภาพบทรักชุ่มฉ่ำเร่าร้อนที่แฟนสาวของพระองค์แสดงอย่างระเริงสมจริงเหลือเกินกับเพื่อนดาราอย่างถึงพริกถึงขิง