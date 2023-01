ทัพยูเครนโวสังหารทหารรัสเซียวันเดียว800นาย ขณะตะวันตกประกาศเร่งจัดส่งยานหุ้มเกราะให้เคียฟ

ในการรายงานสถานการณ์การสู้รบประจำวันเช้าวันพฤหัสฯ กองทัพยูเครนอ้างว่า กองกำลังรัสเซียที่สมรภูมิเมืองบัคมุต ถูกสังหารราว 800 นายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นอกจากนี้การโจมตีของรัสเซียในเมืองอัฟดีอิฟกาและคูเปียนสก์ ซึ่งอยู่ในแคว้นโดเนตสก์ ทางภาคตะวันออกของยูเครนเช่นเดียวกัน ก็ประสบความล้มเหลวก่อนหน้านั้นเมื่อวันพุธ เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเผยว่า ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง บอกกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ ระหว่างหารือทางโทรศัพท์ว่า ฝรั่งเศสจะส่งยานรบหุ้มเกราะเอเอ็มเอ็กซ์-10 อาร์ซี ให้ยูเครน ซึ่งถือเป็นยานยนต์หุ้มเกราะล็อตแรกที่ตะวันตกจัดหาให้เคียฟต่อมาระหว่างการปราศรัยผ่านออนไลน์ที่เขาทำเป็นประจำทุกคืน เมื่อคืนวันพุธ เซเลนสกี้กล่าวขอบคุณมาครง และเสริมว่า การดำเนินการของผู้นำฝรั่งเศสสะท้อนถึงความจำเป็นที่พันธมิตรชาติอื่นๆ ควรจัดหาอาวุธหนักให้ยูเครนวันเดียวกันนั้น ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ แถลงว่า วอชิงตันกำลังพิจารณาจัดส่งยานรบแบรดลีย์ให้ยูเครนที่กำลังต่อสู้ในสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนับจากปี 1945 ซึ่งทำให้เมืองหลายแห่งถูกทำลาย ประชาชนนับล้านต้องทิ้งบ้านเรือน และอีกหลายหมื่นคนเสียชีวิตนับจากรัสเซียเปิดฉากบุกเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมากองทัพอเมริกันใช้ยานยนต์หุ้มเกราะแบรดลีย์ที่ติดปืนทรงอานุภาพ ในการขนกำลังทหารไปยังสนามรบนับจากกลางปี 1980 และยานยนต์นี้จะเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้ของยูเครนทั้งในสนามรบและในสงครามสนามเพลาะความเคลื่อนไหวของไบเดนต่ำกว่าความคาดหวังของยูเครนที่อยากได้รถถังเอบรามส์ โดยก่อนหน้านี้เคียฟเพียรพยายามขอยานเกราะขนาดหนัก เช่น เอบรามส์ และ ลีโอพาร์ดของเยอรมนี จากพันธมิตรตะวันตกกระนั้น อเมริกากำลังเตรียมความช่วยเหลือด้านอาวุธรอบใหม่ให้ยูเครน ซึ่งอาจมีการประกาศในเร็ววันนี้ เพิ่มเติมจากความช่วยเหลือด้านความมั่นคงมูลค่า 21,300 ล้านดอลลาร์ที่มอบให้เคียฟไปแล้ววอชิงตันยังส่งอาวุธที่มีศักยภาพมากขึ้น เช่น ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงสตริงเกอร์ ขีปนาวุธต่อต้านรถถังเจฟลิน ระบบจรวดหลายลำกล้อง HIMARS และขีปนาวุธจากพื้นผิวสู่อากาศ NASAMS ให้เคียฟ และระหว่างการเยือนวอชิงตันของเซเลนสกี้เมื่อเดือนที่แล้ว อเมริกายังรับปากส่งระบบขีปนาวุธแพทริออต ให้ยูเครนรับมือการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อาวุโสในคณะบริหารของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธว่า สถานการณ์ในภูมิภาคโดเนตสก์ทางตะวันออกของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆ เมืองบัคมุต ที่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของยูเครนแต่ตัวเมืองส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายหนักนั้น ยังคงมีการสู้รบหนักหน่วงมากและคาดว่า จะยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือนทั้งนี้ ในคลิปการปราศรัยล่าสุด เซเลนสกี้อ้างว่า กองกำลังยูเครนนอกเมืองบัคมุตได้สร้างความเสียหายให้รัสเซียอย่างมาก และมอสโกกำลังเสริมกำลังในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน พลโทคีรีโล บูดานอฟ ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครน ให้สัมภาษณ์กับเครือข่ายโทรทัศน์อบีซี นิวส์ ของสหรัฐฯว่า โดยคาดว่า จะมีการโจมตีพื้นที่ชั้นในของรัสเซียลึกขึ้น แต่ไม่ได้ระบุว่า เป็นการโจมตีของยูเครนหรือไม่ เขาสำทับว่า ดีใจที่เห็นการโจมตีฐานทัพอากาศเองเกลส์ของรัสเซีย ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนยูเครนหลายร้อยไมล์เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการโจมตีในไครเมียที่รัสเซียเข้าผนวกตั้งแต่ปี 2014 บูดานอฟตอบว่า ไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของยูเครน และยูเครนสามารถใช้อาวุธในดินแดนของตนเองด้าน ฮันนา มัลยาร์ รัฐมนตรีช่วยกลาโหมยูเครน เสริมว่า รัสเซียยังคงระดมกำลังเพิ่มและมุ่งเน้นการยึดเมืองบัคมุตและเมืองอื่นๆ ทางเหนือของโดเนตสก์มัลยาร์โพสต์บนเทเลแกรมโดยอ้างอิงกรมข่าวทหารบกว่า การสูญเสียกำลังพลจำนวนมากทำให้มีแนวโน้มสูงสุดที่มอสโกจะประกาศระดมกำลังสำรองบางส่วนรอบสองในไตรมาสแรกปีนี้นอกจากนี้รัสเซียยังส่งสัญญาณว่า ยังไม่มีแผนรามือจากยูเครน โดยเมื่อวันพุธ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้ส่งเรือฟริเกตชื่อ “Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov” (จอมพลเรือแห่งสหภาพโซเวียตกอร์ชคอฟ หมายถึง จอมพลเรือ เซียร์เก กอร์ชคอฟ ที่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือสหภาพโซเวียตอยู่เกือบๆ 30 ปี) ซึ่งติดตั้งขีปนาวุธ “เซียร์คอน” (Zircon) ขีปนาวุธร่อนรุ่นใหม่ที่มีความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกนั่นคือเร็วเหนือเสียง 5 เท่าขึ้นไป เดินทางไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกขณะที่รัฐมนตรีกลาโหม เซียร์เก ชอยกู เสริมว่า เรือกอร์ชคอฟจะแล่นไปในแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย และเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมกับบอกว่า ขีปนาวุธร่อนไฮเปอร์โซนิก เซียร์คอน สามารถเอาชนะระบบขีปนาวุธเพื่อการป้องกันขีปนาวุธได้ทุกระบบ โดยมีความเร็วขณะบินที่ระดับ 9 เท่าของความเร็วเสียง และมีพิสัยทำการไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร(ที่มา: รอยเตอร์, วิกิพีเดีย)