ทั้ง‘เพนตากอน ทั้ง‘นักวิเคราะห์จีน’ เห็นตรงกันว่าสหรัฐฯจะไม่ชนะ เมื่อเกิดการสู้รบใน‘ช่องแคบไต้หวัน’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)06/12/2022ดาวเทียมจีนมีสมรรถนะครอบคลุมพื้นที่ในอาณาบริเวณแปซิฟิกตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าตัวนับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา เพนตากอน (กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ) ระบุเอาไว้เมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในรายงานประจำปีประเมินสภาพทางการทหารของจีนฉบับล่าสุด สมรรถนะดังกล่าวนี้หมายถึงความสามารถของจีนในการเฝ้าติดตามเรือผิวน้ำต่างๆ ของอเมริกัน ด้วยตัวเซนเซอร์จับสัญญาณเรียงรายกันเป็นชุดๆ ซึ่งคอยทำหน้าที่นำทางให้ขีปนาวุธติดตั้งบนภาคพื้นจำนวน 2,000 ลูกของแดนมังกร เคลื่อนเข้าไปสู่เป้าหมายที่จะโจมตี โดยรวมถึงพวกเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯด้วยรายงานที่ใช้ชื่อว่า “พัฒนาการทางการทหารและความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน (Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China) เผยแพร่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2022 ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ฉบับนี้ สะท้อนถึงการขบคิดทบทวนอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงอันขึงขังน่ากลัว เกี่ยวกับศักยภาพทางการทหารของประเทศจีนในยุทธบริเวณบ้านเกิดของพวกเขา(ดูรายงานฉบับนี้ได้ที่ https://media.defense.gov/2022/Nov/29/2003122279/-1/-1/1/2022-MILITARY-AND-SECURhttps:/media.defense.gov/2022/Nov/29/2003122279/-1/-1/1/2022-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDFITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF)พวกสายเหยี่ยวที่ต้องการให้ใช้ไม้แข็งกร้าวกับจีนอย่าง เอลบริดจ์ โคลบี (Elbridge Colby) ผู้เรียกร้องสนับสนุนคนสำคัญคนหนึ่งให้สหรัฐฯเร่งสร้างสมกำลังทหารในแปซิฟิกตะวันตกเพื่อปฏิเสธไม่ให้จีนสามารถเข้าถึงเขตทะเลต่างๆ ที่อยู่ใกล้ๆ แดนมังกรได้ ทวิตเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนว่า “พวกนายทหารผู้รับผิดชอบระดับอาวุโสกำลังพูดกันว่า เราอยู่ในวงโคจรที่จะถูกบดขยี้ในสงครามที่กระทำกับจีน ซึ่งน่าที่จะเป็นสงครามครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ขอพระเจ้าได้โปรดขัดขวางไม่ให้เป็นเช่นนั้นเถิด”ข้อสรุปย่อๆ ในทางยุทธศาสตร์ก็คือว่า สหรัฐฯจะไม่สามารถเป็นผู้ชนะ ในการสู้รบตอบโต้กันที่เกิดขึ้นมาใกล้ๆ กับชายฝั่งของจีน และไม่สามารถที่จะพิทักษ์ป้องกันไต้หวันได้ไม่ว่าสหรัฐฯจะต้องการป้องกันหรือไม่ก็ตามที จากทัศนะเช่นนี้ในกระทรวงกลาโหมของคณะบริหารโจ ไบเดน นั่นเอง ที่โน้มน้าวให้ประธานาธิบดีผู้นี้เปิดการเจรจาหารือเรื่อง “แนวรั้วกั้น” ต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐฯกับจีน ณ การประชุมสุดยอดของเขากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาพวกสายเหยี่ยวที่เป็นชาวพรรครีพับลิกันดูเหมือนจะบรรลุข้อสรุปแบบเดียวกัน โรเบิร์ต โอไบรเอน (Robert O’Brien) อดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติในยุคคณะบริหารโดนัลด์ ทรัมป์ บอกกับการประชุม ณ มูลนิธิริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon Foundation) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ว่า ถ้าหากสาธารณรัฐประชาชนจีนบุกเข้ายึดเกาะแห่งนี้ สหรัฐฯจะต้องใช้นโยบายเผาเรียบทำลายเรียบ (scorched-earth policy) ด้วยการทำลายอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันให้แหลกลาญ เว็บไซต์ army-technology.com รายงานเอาไว้เช่นนี้(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.army-technology.com/features/us-wont-let-china-take-taiwan-chip-makers-intact/)“ถ้าหากจีนยึดไต้หวัน และยึดโรงงานเหล่านี้เอาไว้ในแบบที่ยังใช้การได้ --ซึ่งผมไม่คิดว่าเราจะยินยอมให้เป็นเช่นนั้น – พวกเขาก็จะมีอำนาจผูกขาดเหนือชิป ในหนทางเดียวกับที่ โอเปก มีอำนาจผูกขาดเหนือน้ำมัน หรือกระทั่งยิ่งกว่าหนทางที่ โอเปก มีอำนาจผูกขาดเหนือน้ำมันเสียอีก” โอไบรเอน กล่าวเอาไว้เช่นนี้ก่อนหน้านั้นไปอีก วิทยาลัยสงครามกองทัพบกสหรัฐฯ (Army War College) เผยแพร่รายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งในปีนี้และได้รับความสนใจกันมาก รายงานนี้เขียนโดยอาจารย์ 2 คน (คือ จาเร็ด เอ็ม แมคคินนีย์ และปีเตอร์ แฮร์ริส -ผู้แปล) ซึ่งเสนอแนะว่า “สหรัฐฯและไต้หวันควรวางแผนการต่างๆ สำหรับการใช้ยุทธศาสตร์เผาเรียบทำลายเรียบ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ ไต้หวัน ไร้ความดึงดูดใจไปเลยถ้าหากจะต้องใช้กำลังเข้าไปยึดครอง แต่ยังตะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาอีกด้วย”“เรื่องนี้สามารถกระทำได้อย่างทรงประสิทธิผลที่สุด ด้วยการข่มขู่คุกคามที่จะทำลายพวกโรงงานสถานที่ต่างๆ ของบริษัทไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง คอมพานี (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company หรือ TSMC) ผู้ผลิตชิปรายสำคัญที่สุดในโลก และเป็นซัปพลายเออร์รายสำคัญที่สุดของจีน”(ดูรายงานการศึกษาชิ้นนี้ได้ที่ https://press.armywarcollege.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3089&context=parameters ทั้งนี้ ผู้เขียน 2 คนของรายงานชิ้นนี้คือ จาเร็ด เอ็ม แมคคินนีย์ (Jared M Mckinney) เป็นหัวหน้าภาควิชายุทธศาสตร์และความมั่นคงศึกษา ณ วิทยาเขตออนไลน์สำหรับการศึกษาด้านวิชาชีพการทหารระดับหลังปริญญาตรี (eSchool of Graduate Professional Military Education) มหาวิทยาลัยแอร์ (Air University) ซึ่งเป็นระบบมหาวิทยาลัยสำหรับการศึกษาด้านวิชาชีพการทหารของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ส่วน ปีเตอร์ แฮร์ริส (Peter Harris) เป็นรองศาสตราจารย์วิชารัฐศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโคโลราโดสเตท (Colorado State University) -ผู้แปล)เกี่ยวกับเหยี่ยวเรียกร้องให้ใช้ไม้แข็งกับจีนอย่าง โอไบรเอน คำพูดของเขาย่อมเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่า เขาเห็นพ้องกับการประเมินของเพนตากอนที่ว่าสหรัฐฯไม่สามารถชนะในสงครามในช่องแคบไต้หวันได้ ดังนั้นเขาจึงเห็นเป็นจังหวะเวลาอันเหมาะเหม็ง ที่จะเสนอคำคมเท่ๆ ซึ่งมีชื่อเสียงกระฉ่อนที่สุดในยุคสงครามเวียดนาม นั่นคือ ให้ทำลายเกาะแห่งนี้ เพื่อที่จะได้สามารถรักษามันเอาไว้ได้พวกขีปนาวุธต่อสู้เรือ (Anti-ship missiles) คืออาวุธแห่งยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีคุณค่าเทียบเคียงได้กับตอร์ปิโด และยุทธวิธีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดให้ดำดิ่งลงมาตรงๆ เพื่อปล่อยระเบิดใส่เป้าหมาย (dive bombers) ที่ทำให้กองทัพเรือของประเทศต่างๆ เลิกต่อเรือประจัญบาน (battleship) กันไปเลย หลังจากเมื่อปี 1941 เรือประจัญบาน “บิสมาร์ก” (Bismarck) ของนาวีเยอรมนี ถูกโจมตีจมทะเลโดยสหราชอาณาจักร และเรือ “รีเพลาส์” กับ เรือ “ปรินซ์ออฟเวลส์” (Prince of Wales) ของสหราชอาณาจักร ก็จมด้วยฝีมือของญี่ปุ่น พวกเรือรบผิวน้ำทั้งหลาย รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินด้วย ไม่สามารถป้องกันตัวเองเมื่อต้องเผชิญกับขีปนาวุธสมัยใหม่ที่สามารถดาวน์ลิงก์ข้อมูลชี้นำทางจากดาวเทียมตรวจการณ์รายงานชิ้นนี้ของเพนตากอนระบุว่า กองกำลังอาวุธจรวด (Rocket Force) ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน มีขีปนาวุธต่อสู้เรือ (ASBM) “CSS-5 Mod 5 (DF-21D) ASBM ที่ติดหัวรบธรรมดา เวอร์ชั่นหลายหลาก ซึ่งทำให้กองทัพปลดแอกประชาชนจีนมีสมรรถนะในการโจมตีอย่างแม่นยำจากระยะไกล เพื่อเล่นงานเรือต่างๆ รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินด้วย ที่อยู่ไกลออกไปในแปซิฟิกตะวันตก”มาถึงปัจจุบัน จีนได้ทดสอบอาวุธเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว โดยที่รายงานฉบับนี้ของเพนตากอน แจกแจงเอาไว้ดังนี้:กุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความมีประสิทธิผลของขีปนาวุธต่อสู้เรือ ย่อมได้แก่ ข่าวกรองจากดาวเทียม และเครื่องมือต่างๆ ในด้านการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อย่างที่รายงานของเพนตากอน พูดเอาไว้ดังนี้:“จีนนำเอา สมรรถนะ ISR (intelligence/surveillance/reconnaissance การหาข่าวกรอง/การเฝ้าตรวจ/การลาดตระเวน) อันแข็งแกร่ง ที่ตั้งฐานอยู่ในอวกาศ (หมายถึง ดาวเทียมที่มีสมรรถนะเช่นนี้นั่นเอง -ผู้แปล) ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความตระหนักรับรู้ถึงสถานการณ์ทั่วโลกของตน เข้าประจำการ ระบบดาวเทียม ISR ของจีนเหล่านี้ ที่ถูกนำมาใช้ทั้งทางการทหารและด้านพลเรือน ดำเนินภารกิจทั้งในเรื่องการตรวจจับสัญญาณและการทำแผนที่จากระยะไกล, การลาดตระเวนในอวกาศและทางทะเล, และการเก็บรวบรวมข่าวกรอง มันมีศักยภาพในการให้ผลลัพธ์เป็นภาพแบบ electro-optical และภาพแบบ synthetic aperture radar (SAR) เช่นเดียวกับผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสัญญาณข้อมูลข่าวกรอง”แล้วที่สำคัญที่สุด ก็คือ:สัญญาณดาวเทียม ย่อมเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปรบกวน หรือเข้าไปหลอกลวงได้ (เข้าไปชี้นำอย่างผิดๆ เพื่อให้แสดงพิกัดที่ตั้งที่ไม่ถูกต้อง) แต่ว่าทั้งนี้ รายงานของเพนตากอนบอกว่า การทหารของจีนมีการปรับปรุงยกระดับในด้านคุณภาพเฉกเช่นเดียวกับด้านปริมาณ โดยรายงานบอกว่า:กล่าวโดยรวมแล้ว การประเมินของเพนตากอนเกี่ยวกับสมรรถนะด้านขีปนาวุธและด้านดาวเทียมของจีนเช่นนี้ มีความละม้ายคล้ายคลึงในทางเป็นจริงกับการประเมินของพวกนักวิเคราะห์ชาวจีน เป็นต้นว่า เฉิน เฟิง (Chen Feng) คอลัมนิสต์ด้านการทหารที่มีผู้ติดตามอ่านอย่างกว้างขวาง ในเว็บไซต์ภาษาจีนแห่งสำคัญมากที่ใช้ชื่อว่า guancha.cn (guancha เป็นคำภาษาจีนแปลว่า ผู้สังเกตาการณ์” จึงมีผู้ขนานนามเว็บไซต์นี้เป็นภาษาอังกฤษว่า The Observer) ทั้งนี้ในรายงานที่โพสต์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เฉิน อธิบายแจกแจงว่าทำไมพวกดาวเทียมดวงเล็กๆ เรียงรายกันเป็นชุดใหญ่ จึงสามารถทำภารกิจชี้เป้าหมายสถานที่ได้ในแบบเรียลไทม์ ดังนี้:(ดูข้อเขียนภาษาจีนชิ้นนี้ของเฉิน เฟิงได้ที่ https://m.guancha.cn/ChenFeng3/2022_11_27_668701.shtml?s=08)เฉินอธิบายต่อไปว่า การถ่ายภาพในแบบ Synthetic aperture radar (ISR) “ไม่สามารถนำมาใช้กับพวกเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ กระนั้นข่าวกรองส่วนใหญ่ทีเดียวสามารถที่จะตีความโดยอาศัยพวกภาพนิ่ง ทั้งนี้ ข้อแตกต่างระหว่างภาพนิ่งที่ถ่ายก่อนกับที่ถ่ายไว้ทีหลัง ย่อมสามารถใช้บ่งชี้ให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวดาวเทียมดวงที่นำอยู่ข้างหน้า อาจตรวจจับพบวัตถุที่น่าสงสัย และดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ติดตามมา “สามารถที่จะถูกสั่งการให้ปรับเข้าสู่โหมด (mode) การตรวจสอบอย่างละเอียด และดำเนินการส่งต่อผลลัพธ์ของการตรวจสอบอย่างละเอียดดังกล่าวนี้” นอกจากนั้น ดาวเทียมดวงอื่นๆ ที่ติดตั้งตัวจับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic sensors) ไม่ใช่ตัวจับสัญญาณแสง (optical sensors) ยังสามารถดำเนินการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) แบบเรียลไทม์ได้อีกด้วยนอกเหนือจากอาศัยสมรรถนะทางด้าน ISR ของดาวเทียมจีนแล้ว เฉินบอกว่า อีกราวครึ่งหนึ่งของสมรรถนะด้านการตรวจการณ์ลาดตระเวนของจีน มาจากการผสมผสานกันของ “อากาศยานไร้คนขับ, เรือไร้คนขับ, เรือดำน้ำ, และเรดาร์ที่ติดตั้งทางภาคพื้นซึ่งมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย, ตลอดจนการเฝ้าติดตามสังเกตการณ์เสียงในน้ำใต้ทะเล”เฉิน สรุปว่า จีนยังไม่ได้มีสมรรถนะด้าน ISR ในระดับครอบคลุมทั่วโลก “แต่บรรลุความสำเร็จในระดับครอบคลุมเหนือยุทธบริเวณแล้ว”ในอดีต กองทัพเรือสหรัฐฯยืนกรานเรื่อยมาว่า การผสมผสานกันระหว่างเครื่องมือทางการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ กับการป้องกันที่มุ่งต่อสู้ขีปนาวุธ สามารถที่จะพิทักษ์คุ้มครองเรือใหญ่ๆ ของสหรัฐนจากการโจมตีของจีนได้ อย่างที่ พลเรือเอก โจนาธาน กรีเนิร์ต (Jonathan Greenert) ที่เป็นผู้บัญชาการทหารเรือสหรัฐฯ (chief of naval operations) ในเวลานั้น เคยบอกกับพวกผู้สื่อข่าว (เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2012 -ผู้แปล) ว่า จากการใช้วิธีลวง (ป้อนพิกัดตำแหน่งผิดๆ ให้แก่ขีปนาวุธที่กำลังเคลื่อนเข้ามา), การอำพรางไอเสียอิเล็กทรอนิกส์, ผสมผสานกับการใช้ระบบต่อสู้ขีปนาวุธอย่างเช่น ระบบเอจิส (Aegis) ก็จะสามารถพิทักษ์ปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯได้(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wired.com/2012/03/killing-chinas-carrier-killer/)แต่ดังที่ เกเบรียล ฮอนราดา (Gabriel Honrada) รายงานเอาไว้ใน เอเชียไทมส์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ระบบต่อสู้ขีปนาวุธของสหรัฐฯ อย่าง เอจิส หรือ แพทริออต (Patriot) ไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเผชิญกับพวกขีปนาวุธที่เคลื่อนที่เข้ามาจากวงโคจรที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ DF-21 ของจีนและพวกขีปนาวะต่อสู้เรือชนิดอื่นๆ ต่างถูกออกแบบมาให้พุ่งทะยานขึ้นสู่บรรยากาศระดับสูงมากชั้นสตราโตสเฟียร์ (stratosphere) ก่อนที่จะดำลงเข้าโจมตีเป้าหมายในแนวดิ่ง(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2022/08/taiwans-patriot-missiles-to-get-massive-us-upgrade/)ยิ่งไปกว่านั้น พวกเครื่องมือตอบโต้ทางอิเล็กทรอนิกส์ จะกลายเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพด้อยลง เมื่อต้องต่อสู้กับระบบที่มีการใช้ตัวเซนเซอร์หลายหลาก และระบบของจีนนั้นก็มีลักษณะเป็นระบบหลายๆ ชั้นซ้อนๆ กันอยู่ โดยมีทั้งดาวเทียมลาดตระเวนที่ติดตั้งตัวเซนเซอร์ optical ปะปนไปกับดาวเทียมที่ติดตั้งตัวเซนเซอร์แม่เหล็กไฟฟ้า แล้วยังผสมผสานด้วยโดรนทางอากาศ และโดรนทางทะเลเข้าไปอีก ดังนั้นจึงทำให้มีความยากลำบากเพิ่มขึ้นมาก ถ้าหากไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะลวงดาวเทียมด้วยการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกันกองกำลังขีปนาวุธของจีนยังมีขนาดใหญ่มาก จนกระทั่งยังคงสามารถสร้างความเสียหายในระดับหายนะได้อยู่ดี แม้กระทั่งเมื่อมันมีอัตราความผิดพลาดสูงมากก็ตามนอกเหนือจากมีขีปนาวุธชนิดธรรมดาจำนวนน่าเกรงขามอยู่ในคลังแสงแล้ว จีนยังเพิ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนายานร่อนที่สามารถประกอบติดตั้งขีปนาวุธ ซึ่งมีความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิก (เร็วกว่าความเร็วเสียง 5 เท่าขึ้นไป) โดยที่เวลานี้ยังไม่มีระบบป้องกันขีปนาวุธตามแบบแผนชนิดใดๆ สามารถหยุดยั้ง ยานร่อนความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกเช่นนี้ได้นอกจากกองกำลังขีปนาวุธแล้ว จีนยังมีเครื่องบินขับไล่รุ่นเจเนอเรชั่นที่ 4 อีกราวๆ 800 ลำ ประจำการอยู่ตามแนวชายฝั่งของตน และเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชั่นที่ 5 (มีเทคโนโลยีสเตทธ์) อีกเกือบๆ 200 ลำ ไม่เพียงเท่านั้น ก็อย่างที่รายงานของเพนตากอนฉบับนี้ชี้เอาไว้ จีนเพิ่งประสบความสำเร็จในการแก้ไขจุดบกพร่องสำคัญที่สุดในการผลิตเครื่องบินรบภายในประเทศของตน ซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์ไอพ่น โดยรายงานของเพนตากอนพูดเอาไว้ดังนี้:มีจุดหนึ่งที่มีคุณค่าควรแก่การสังเกตใส่ใจในรายงานของเพนตากอนฉบับใหม่นี้ นั่นก็คือว่า เวลานี้จีนมีกำลังทหารนาวิกโยธินเพียงแค่ 30,000 คน เปรียบเทียบกับกำลังทหารเหล่านาวิกโยธินสหรัฐฯที่มีประมาณ 200,000 คนเมื่อรวมเอากำลังทหารสำรองเข้าไปด้วย แล้วก็มีทหารนาวิกโยธินจีนเพียงแค่ 200 คนเท่านั้นซึ่งถูกส่งไปประจำการนอกประเทศ นั่นคือที่ฐานทัพในต่างแดนเพียงแห่งเดียวของจีนที่ประเทศจีบูติ ขณะเดียวกันจีนมีกำลังทหารหน่วยรบพิเศษอยู่ราว 14,000 คน เปรียบเทียบกับของอเมริกันซึ่งมีประมาณ 75,000 คน สภาพเช่นนี้จึงไม่สอดคล้องกันเลยกับที่รายงานฉบับนี้อ้างว่า จีนต้องการที่จะ “สำแดงอำนาจในระดับทั่วโลก”