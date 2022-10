สหรัฐฯ เงื้อดาบเล็งเขม็งหลังมีข่าว ‘หัวเว่ย’ กำลังจะได้ซัปพลายเออร์ผู้จัดส่ง ‘ชิป’ รายใหม่

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)07/10/2022บริษัทสตาร์ทอัปแห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น ซึ่งจัดตั้งโดยอดีตผู้บริหารของหัวเว่ย กลายเป็นจุดสนใจจับตามองของวอชิงตัน สืบเนื่องจากมีรายงานว่าบริษัทแห่งนี้จะจัดส่งชิปไปให้แก่ หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ ซึ่งถูกสหรัฐฯ แซงก์ชันอยู่เซินเจิ้น เผิงซิน ไมโคร อินทิเกรเต็ด เซอร์กิต แมนูแฟคเจอริ่ง (Shenzhen Pengxin Micro Integrated Circuit Manufacturing Co Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2021 จะได้รับเครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตชิปที่สั่งซื้อไว้ในปีหน้า และเริ่มการผลิตชิปขนาด 28 นาโนเมตรในปี 2025 สื่อมวลชนหลายเจ้ารายงานเอาไว้เช่นนี้บลูมเบิร์ก บอกในวันพฤหัสบดี (6 ต.ค.) [1] ว่า เผิงซิน ไมโคร หรือเผิงซินเวย (Pengxinwei) ในภาษาจีนกลาง ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือหัวเว่ย ข้ามลอดมาตรการแซงก์ชันของสหรัฐฯในรายงานอีกชิ้นหนึ่ง รอยเตอร์บอกในวันอังคาร (4 ต.ค.) [2] ว่า คณะบริหารไบเดนกำลังจะเปิดเผยมาตรการชุดใหม่ซึ่งมุ่งจำกัดบริษัทจีนไม่ให้สามารถเข้าถึงประดาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ระดับก้าวหน้าของสหรัฐฯเมื่อเดือนพฤษภาคม 2019 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในยุคของคณะบริหารโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ใส่ชื่อหัวเว่ย และกิจการในเครืออีก 70 แห่ง เอาไว้ในบัญชีดำที่เรียกว่า "Entity List" ของตนโดยเหตุผลข้ออ้างในด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความเคลื่อนไหวคราวนั้นเป็นการสั่งห้ามจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งมีเทคโนโลยีสหรัฐฯ เกี่ยวข้องอยู่ด้วยไปให้แก่ หัวเว่ย และบริษัทในเครือเหล่านี้ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2020 หัวเว่ย ได้ถอนตัวจากการถือหุ้นทั้งหมดในออเนอร์ (Honor) ที่เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนของตน เพื่อให้กิจการแห่งนี้ยังคงสามารถซื้อหาชิปสหรัฐฯ มาใช้ต่อไปได้ เวลานี้ ออเนอร์ ถูกควบคุมโดยเซินเจิ้น สมาร์์ท ซิตี้ เทคโนโลยี ดีเวลอปเมนต์ กรุ๊ป (Shenzhen Smart City Technology Development Group) บริษัทแห่งหนึ่งของรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว กลุ่มเซินเจิ้น เมเจอร์ อินดัสตรี อินเวสต์เมนต์ กรุ๊ป (Shenzhen Major Industry Investment Group) ซึ่งก็เป็นของรัฐบาลเซินเจิ้นเช่นเดียวกัน ได้จัดตั้ง เผิงซิน ไมโคร ขึ้นมาโดยมีที่ทำการอยู่ในเขตหลงกั่ง (Longgang) และโจว จิน (Zhou Jin) อดีตผู้บริหารคนหนึ่งของหัวเว่ย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนทางกฎหมายของเผิงซิน ไมโครตามข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า เผิงซิน ไมโคร ตั้งจุดมุ่งหมาย [3] ที่จะตอบสนองความต้องการชิปซึ่งกำลังเพิ่มสูงขึ้นทั้งจากภาคยานยนต์ไฟฟ้า ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และสื่อสารโทรคมนาคม ในพื้นที่เกรตเทอร์ เบย์ แอเรีย (Greater Bay Area) ในมณฑลกวางตุ้งบริษัทบอกว่า ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง [4] จากรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นในเดือนเมษายน ให้มีฐานะเป็นหนึ่งในโครงการอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดในเซินเจิ้นสำหรับปี 2022มีบทความเขียนเป็นภาษาจีนชิ้นหนึ่ง [5] เผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ว่า โจว ซึ่งเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ย มารีน เนตเวิร์ก จำกัด (Huawei Marine Networks Co Ltd) ปัจจุบันคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเผิงซิน ไมโครขณะที่หัวเว่ย มารีน เป็นบริษัทซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 โดยที่หัวเว่ย เทคโนโลยีส์ ถือหุ้นอยู่ 51% และอีก 49% เป็นของโกลบอล มารีน กรุ๊ป (Global Marine Group) บริษัทผู้ให้บริการด้านสายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักรในเดือนมิถุนายน 2019 หัวเว่ยขายหุ้น 51% ซึ่งถืออยู่ในหัวเว่ย มารีน [6] ให้เหิงทง กรุ๊ป (Hengtong Group) ผู้ผลิตสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกสัญชาติจีนซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้ สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือ หัวเว่ยกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของเหิงทง ในเดือนมกราคม 2020 ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดระเบียบหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (China Securities Regulatory Commission)ในเดือนมิถุนายน 2020 โกลบอล มารีน กรุ๊ป ก็ขายหุ้น 30% ในหัวเว่ย มารีน ให้แก่เหิงทง กรุ๊ป ทำให้กลุ่มนี้ถือหุ้นในหัวเว่ย มารีน สูงขึ้นเป็น 81%อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเหล่านี้ประสบความล้มเหลวไม่สามารถป้องกันไม่ให้ หัวเว่ย มารีน ถูกเพิ่มชื่อเข้าไปในบัญชีดำ Entity List เมื่อเดือนสิงหาคม 2020 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงสหรัฐฯ (US Bureau of Industry and Security หรือ BIS) [7] หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลบัญชีดำนี้ ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน หัวเว่ย มารีน ได้แปลี่ยนแบรนด์ตัวเองให้กลายเป็นเอชเอ็มเอ็น เทคโนโลยีส์ (HMN Technologies) [8]เวลานี้ เผิงซิน ไมโคร ซึ่งบริหารโดย โจว และมีรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นเป็นเจ้าของ กำลังถูกกวาดมองจากเรดาร์ของ BIS หลังจากมีรายงานในสื่อหลายรายระบุว่า บริษัทแห่งนี้จะซัปพลายชิปให้แก่หัวเว่ย ทางหัวเว่ย เองนั้นไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะเดียวกัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในเร็วๆ นี้คณะบริหารไบเดน จะประกาศมาตรการจำกัดชุดใหม่เพื่อควบคุมกีดกันจีนในการเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ ทำเนียบขาวและกระทรวงพาณิชย์อเมริกันยังไม่ออกความเห็นใดๆ ต่อข่าวนี้(คณะบริหารไบเดนประกาศมาตรการใหม่เพื่อกีดกันจีนเข้าถึงเทคโนโลยีชิปสหรัฐฯ ออกมาแล้ว ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.reuters.com/technology/us-aims-hobble-chinas-chip-industry-with-swe