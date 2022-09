สหรัฐฯกลายเป็น‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ในการจัดอันดับเรตติ้งระดับโลก

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)19/09/2022สหรัฐอเมริกาอาจจะถือว่าตนเองมีฐานะเป็น “ผู้นำของโลกเสรี” [1] แต่จาก ดัชนีว่าด้วยการพัฒนา ที่เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ประเทศนี้กลับถูกลดอันดับต่ำลงมาอีกในการจัดเรตติ้งเรื่องนี้ในการจัดลำดับประเทศต่างๆ ทั่วโลกคราวนี้ สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Office of Sustainable Development) ลดระดับของสหรัฐฯมาอยู่ที่อันดับ 41 ของทั่วโลก [2] ต่ำลงจากคราวก่อนซึ่งอยู่ที่อันดับ 32 ด้วยการใช้ระเบียบวิธีศึกษาวิจัยซึ่งประกอบด้วย –หลักเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นโมเดลขยายกว้าง หรือก็คือ “เป้าหมาย” ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 17 หลักเกณฑ์ โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้จำนวนมากทีเดียวโฟกัสที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความเสมอภาคเท่าเทียม ปรากฏว่าสหรัฐฯติดอันดับอยู่ที่ระหว่าง คิวบา กับ บัลแกเรีย โดยที่ทั้งสองประเทศนี้ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่ามีฐานะเป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่เพียงเท่านั้น ในอีกด้านหนึ่ง สหรัฐฯเวลานี้ยังถูกมองว่าเป็น ประเทศซี่งอยู่ในกลุ่ม “ประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่อง” อีกด้วย ทั้งนี้ตามดัชนีประชาธิปไตยของนิตยสารดิอีโคโนมิสต์ (The Economist’s democracy index) [3]ในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์การเมืองผู้ศึกษาการพัฒนาเชิงสถาบันของสหรัฐฯ [4] ดิฉันรับรู้รับทราบเรตติ้งอันชวนให้เศร้าใจเหล่านี้ ในสภาพที่มันเป็นผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของปัญหา 2 ปัญหา ประการแรก ลัทธิเหยียดเชื้อชาติสีผิว (Racism) นี่เป็นแนวความคิดความเชื่อที่ส่งผลในทางหลอกลวงบิดเบือน จนทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากต้องหลุดออกจากการได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ, การศึกษา, ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ, และสิ่งแวดล้อม ซึ่งพวกเขาสมควรได้รับ เวลาเดียวกันนั้น ขณะที่ภัยคุกคามต่างๆ ต่อประชาธิปไตยของเรากำลังเพิ่มความสาหัสรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การที่สหรัฐฯยังคงอุทิศตนเทิดทูน “ลัทธิอเมริกันเป็นกรณีพิเศษข้อยกเว้น” (American exceptionalism) ก็กีดกั้นประเทศนี้จนไม่สามารถที่จะดำเนินการประเมินผลต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา และทำการแก้ไขเส้นทางให้เข้าสู่ความถูกต้องการจัดแรงกิ้งของสำนักงานว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น มีความแตกต่างจากมาตรวัดการพัฒนาตามแบบฉบับประเพณีเดิมๆ ที่เคยทำกันมา ในจุดที่ว่าหลักเกณฑ์ซึ่งทางหน่วยงานยูเอ็นแห่งนี้ใช้ มุ่งเน้นหนักไปที่ประสบการณ์ของประชาชนคนธรรมดาสามัญมากกว่า เป็นต้นว่า ความสามารถของพวกเขาที่ได้ได้รับอากาศและน้ำที่สะอาด แทนที่จะเพ่งความสนใจไปที่เรื่องการสร้างความมั่งคั่งดังนั้น ขณะที่ขนาดอันใหญ่โตมหึมาของเศรษฐกิจอเมริกันยังคงถูกนับเข้าไปในการคิดคะแนนให้แก่สหรัฐฯ แต่ความไม่เสมอภาคเท่าเทียมของประชาชนในการเข้าถึงความมั่งคั่งที่เศรษฐกิจอเมริกันผลิตขึ้นมาได้ ก็ถูกนำมาคำนวณด้วยเหมือนกัน ทั้งนี้ แม้เมื่อวินิจฉัยตัดสินด้วยหลักเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว อย่างเช่น สัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) [5] ก็พบว่าความไม่เสมอภาคเท่าเทียมในทางรายได้ในสหรัฐฯได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา กระทั่งจากการคิดคำนวณขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) [6] สหรัฐฯจัดเป็นประเทศที่มีช่องว่างด้านความมั่งคั่งถ่างกว้างที่สุดในบรรดากลุ่ม 7 ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (จี7) ด้วยกันผลลัพธ์เหล่านี้คือเครื่องสะท้อนให้เห็นความไม่เสมอภาคเท่าเทียมเชิงโครงสร้างในสหรัฐฯ โดยที่มองเห็นกันได้ชัดเจนที่สุดในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน ความแตกต่างไม่เท่าเทียมดังกล่าวนี้ยังคงดำรงคงอยู่ต่อมาอย่างยืนยาว ถึงแม้ระบบที่ถือว่าทาสเป็นทรัพย์สินจะสิ้นสุดลง ตลอดจนมีการยกเลิกพวกกฎหมายเพื่อการแบ่งแยกกีดกันด้วยเชื้อชาติสีผิว ที่เรียกว่า กฎหมาย จิม โครว์ (Jim Crow laws) กันไปแล้วนักวิชาการชาวอเมริกันคนสำคัญ ดับเบิลยู อี บี ดูบอยส์ (W E B Du Bois) เป็นคนแรกที่เปิดโปงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมเชิงโครงสร้างชนิดนี้เอาไว้ ในงานวิเคราะห์เมื่อปี 1899 ของเขาว่าด้วยชีวิตของคนผิวดำในชุมชนเมืองทางภาคเหนือของสหรัฐฯ โดยใช้ชื่อเรื่องว่า “The Philadelphia Negro” (คนนิโกรเมืองฟิลาเดลเฟีย) [7] ถึงแม้เขาชี้ให้เห็นว่าภายในสังคมคนผิวดำมีการแบ่งแยกมีความแตกต่างผิดแผกกันในเรื่องความมั่งคั่งและในเรื่องสถานะอย่างชัดเจน แต่ ดูบอยส์ ก็พบว่าชีวิตของชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนั้น เหมือนอยู่กับคนละโลกกับชาวเมืองเดียวกันที่เป็นคนผิวขาว มันมีลักษณะเป็น “เมืองที่ซ้อนอยู่ภายในเมืองอีกชั้นหนึ่ง” โดยแท้ดูบอยส์ แกะรอยติดตามจนพบว่าการที่ประชาคมชาวผิวดำในฟิลาเดลเฟีย มีความยากจน, การก่ออาชญากรรม, และการไม่รู้หนังสือ ในอัตราสูงลิ่วนั้น เนื่องมาจากการแบ่งแยกกีดกันด้านต่างๆ , การขาดไร้การลงทุน, และการที่ย่านอยู่อาศัยถูกแบ่งแยกกีดกันออกจากกัน --ไม่ใช่เป็นเพราะระดับความมุ่งมั่นทะเยอทะยานหรือระดับความรู้ความสามารถของคนผิวดำหลังจากเวลาผ่านไปอีกกว่าครึ่งศตวรรษ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ผู้มีบุคลิกภาพในแบบผู้มีคารมคมกล้าและคล่องแคล่ว ก็ได้ออกมาประณามวิพากษ์วิจารณ์ทำนองเดียวกัน [8] เขาพูดเกี่ยวกับการดำรงคงอยู่อย่างไม่ยอมเสื่อมถอยของ “อมริกาอีกอเมริกาหนึ่ง” เป็นอเมริกาซึ่ง “ความร่าเริงแห่งความรู้สึกมีหวัง” ถูกเปลี่ยนไปกลายเป็น “ความเหนื่อยล้าของความรู้สึกหมดหวัง”เพื่อทำให้มองเห็นภาพชัดเจนของสิ่งที่เขาชี้ออกมา คิง อ้างอิงถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งจำนวนมากทีเดียวเป็นปัจจัยเดียวกันกับที่ ดูบอยส์ เคยศึกษาเอาไว้ เป็นต้นว่า สภาพของที่อยู่อาศัย และความมั่งคั่งของครัวเรือน, การศึกษา, การเปลี่ยนฐานะทางสังคม, และอัตราการรู้หนังสือ, ผลลัพธ์ในด้านสุขภาพ และการจ้างงาน สิ่งที่ปรากฏออกมาจากการใช้เกณฑ์วัดทั้งหมดเหล่านี้เข้าไปศึกษา ก็คือ ชาวอเมริกันผิวดำอยู่ในภาวะที่ย่ำแย่เลวร้ายกว่าชาวอเมริกันผิวขาว [9] แต่ก็อย่างที่ คิง ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยว่า “ผู้คนจำนวนมากซึ่งมีภูมิหลังแตกต่างกันหลายหลาก กำลังใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาอีกอเมริกาหนึ่งแห่งนี้”หลักเกณฑ์เครื่องชี้วัดการพัฒนาซึ่งบุคคลเหล่านี้ก่อกำเนิดขึ้นมา ยังปรากฏให้เห็นอย่างสำคัญมากในหนังสือตีพิมพ์เมื่อปี 1962 เรื่อง “The Other America” [10] ของนักรัฐศาสตร์ ไมเคิล แฮร์ริงตัน (Michael Harrington) [11] ผู้ก่อตั้งกลุ่มซึ่งในท้ายที่สุดจะกลายเป็นองค์การนักสังคมประชาธิปไตยแห่งอเมริกา (Democratic Socialists of America) ผลงานของแฮร์ริงตันสร้างความว้าวุ่นใจให้แก่ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ. เคนเนดี จนกระทั่งมีรายงานว่ามันเป็นตัวกระตุ้น [12] ให้เขาเข้าสู่การลงมือทำ “สงครามต่อสู้กับความยากจน”ประธานาธิบดีผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจาก เคนเนดี ซึ่งก็คือ ลินดอน จอห์นสัน ก็ได้เข้าสู่การต่อสู้ซึ่งถูกเปรียบเทียบว่าเป็นการเข้าทำสงครามนี้เช่นกัน แต่กระนั้นความยากจนยังคงผูกติดแน่นเหนียวอยู่กับบางแห่งบางสถานที่ [13] ทั้งนี้ตามพื้นที่ต่างๆ ในเขตชนบทและตามย่านที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ซึ่งมีการแบ่งแยกกีดกัน เวลานี้ยังคงอยู่ในสภาพยากจนอยู่ดี ถึงแม้รัฐบาลกลางสหรัฐฯได้ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อแก้ไขเมื่อช่วงกลางศตวรรษที่ 20ส่วนใหญ่ส่วนสำคัญของเรื่องนี้เนื่องมาจากว่า ความพยายามต่างๆ ของรัฐบาลกลางในช่วงเวลาอันวิกฤตยิ่งดังกล่าว มุ่งที่จะปรับตัวรอมชอบกับลัทธิเหยียดเชื้อชาติสีผิว มากกว่าที่จะต่อสู้เผชิญหน้ากับลัทธินี้ ทั้งนี้ตามผลการศึกษาวิจัยของดิฉันเอง [14]ในพื้นที่ของนโยบายด้านต่างๆ จำนวนหนึ่ง ความพยายามอย่างไม่ยอมรามือของพวกสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภาสหรัฐฯที่เป็นพวกนักลัทธิแบ่งแยกกีดกันด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติสีผิว ได้ส่งผลทำให้เกิดระบบของนโยบายทางด้านสังคมซึ่งอยู่ในลักษณะทำตรงนั้นนิดทำตรงนี้หน่อยอย่างขาดไร้ความสมบูรณ์และความต่อเนื่อง พวกเดโมแครตจากรัฐจากภาคใต้ยังร่วมมือกับพวกพรรครีพับลิกันเพื่อทำให้ความพยายามในเรื่องการผลักดันระบบดูแลรักษาสุขภาพที่มุ่งครอบคลุมทุกๆ คน [15][16] หรือในเรื่องให้แรงงานทั้งหลายสามารถรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน [17] ต้องหมดอนาคตและประสบความล้มเหลวจากการปฏิเสธไม่ยอมรับข้อเสนอต่างๆ ที่ให้รัฐบาลส่วนกลางสามารถเข้าแทรกแซงได้อย่างเข้มแข็ง พวกเขาก็ได้ทิ้งมรดกอันกระดำกระด่างแก่ชนรุ่นหลัง ในรูปแบบที่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ออกเงินทุนอุดหนุนด้านการศึกษา [18] และการสาธารณสุข [19]มาถึงวันนี้ ซึ่งเวลาผ่านไปแล้วหลายๆ ปีจากตอนนั้น ผลลัพธ์ของระบบรัฐสวัสดิการที่มุ่งออกแบบดัดแปลงให้รอมชอบกับลัทธิเหยียดเชื้อชาติสีผิว ก็แสดงหลักฐานให้ปรากฏ –ถึงแม้อาจจะยังไม่เด่นชัดเตะตาก็ตามที –ในรูปของนโยบายต่างๆ ทางด้านสุขภาพซึ่งไม่เหมาะสมไม่เพียงพอ[20] จนทำให้ความคาดหมายการคงชีพของชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย กำลังลดต่ำลงอย่างน่าตระหนก [21]ยังมีวิธีอื่นๆ อีกสำหรับการวัดระดับการพัฒนาของประเทศหนึ่งๆ และในบางวิธีเหล่านี้อันดับของสหรัฐฯก็ดูดีมากขึ้นสหรัฐฯในปัจจุบันติดที่ 21 ในดัชนีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Development Program) [22] โดยที่ดัชนีนี้วัดปัจจัยด้านต่างๆ น้อยกว่าดัชนีของสำนักงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ด้วยผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องรายได้บุคคลโดยเฉลี่ย –64,765 ดอลลาร์สหรัฐฯ— และในเรื่องจำนวนปีที่เข้าโรงเรียนโดยเฉลี่ย –13.7 ปี— จึงทำให้สหรัฐฯยังคงสามารถติดอยู่ในระดับของพวกประเทศพัฒนาแล้วอย่างไรก็ตาม อันดับของสหรัฐฯกำลังเสียหายเสื่อมโทรม เมื่อเป็นการประเมินผลซึ่งให้น้ำหนักมากขึ้นแก่พวกระบบทางด้านการเมืองดัชนีประชาธิปไตยของนิตยสารดิอีโคโนมิสต์เวลานี้ นำเอาสหรัฐฯมารวมไว้ในกลุ่มประเทศ“ประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่อง” [23] โดยได้คะแนนรวมทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งระหว่าง เอสโตเนีย และ ชิลี ทั้งนี้การที่สหรัฐฯสอบตกไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในกลุ่มที่ได้เรตสูงสุด “ประชาธิปไตยเต็มที่” ที่สำคัญแล้วเนื่องมาจากการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยกกัน การแบ่งแยกออกเป็นเสี่ยงๆ ที่กำลังเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ ดังกล่าวนี้สามารถมองเห็นได้มากที่สุดในเรื่องเส้นทางเดินในด้านต่างๆ ของพวกรัฐ “สีแดง” (รัฐที่โน้มเอียงเลือกพรรครีพับลิกัน) กับพวกรัฐ “สีน้ำเงิน” (รัฐที่โน้มเอียงเลือกพรรคเดโมแครต) ซึ่งกำลังแยกออกไปคนละทิศถึงแม้พวกทีมนักวิเคราะห์จากดิอีโคโนมิสต์ ยกย่องชมเชยการที่สหรัฐฯยังคงสามารถเปลี่ยนผ่านส่งมอบอำนาจกันได้อย่างสันติ (จาก โดนัลด์ ทรัมป์ มาสู่มือ โจ ไบเดน) ทั้ง ๆ ที่ต้องเผชิญกับการก่อกบฏจลาจลที่มุ่งขัดขวางการผ่องถ่ายอำนาจนี้ [24] แต่กระนั้นรายงานของพวกเขาก็ยังคร่ำครวญ [25] ในเรื่องที่ว่า จากผลโพลเมื่อเดือนมกราคม 2022 “มีชาวอเมริกันเพียงแค่ 55% เท่านั้นซึ่งเชื่อว่า ไบเดน ชนะการเลือกตั้งในปี 2020 อย่างถูกต้องชอบธรรม ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีหลักฐานเลยว่ามีการทุจริตฉ้อโกงการออกเสียงอย่างกว้างขวางก็ตามที”ลัทธิปฏิเสธไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง [26] เช่นนี้ มาพร้อมๆ กับภัยคุกคามที่ว่าพวกเจ้าหน้าที่จัดการการเลือกตั้งที่อยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งพรรครีพับลิกันควบคุมอยู่ อาจจะปฏิเสธหรือกระทั่งเปลี่ยนแปลงผลการลงคะแนนเสียเลย ถ้าหากผลโหวตที่ออกมาไม่เป็นผลดีแก่พรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไปหลังจากนี้ ซึ่งย่อมจะยิ่งเป็นอันตรายต่อคะแนนของสหรัฐฯในดัชนีประชาธิปไตยนี้อเมริกาที่โน้มเอียงเลือกรีพับลิกัน กับอเมริกาที่โน้มเอียงเลือกเดโมแครต ยังแตกต่างกันด้วยในเรื่องการเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้านการสืบพันธุ์สมัยใหม่สำหรับสตรี เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้แก่เรตติ้งทางด้านความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเพศภาวะของสหรัฐฯ อันเป็นตัววัดตัวหนึ่งของดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ [27]ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯได้กลับคำตัดสินในคดีระหว่าง โร กับ เวด (Roe v. Wade) [28] พวกรัฐซึ่งรีพับลิกันควบคุมอยู่ก็ได้ออกหรือเสนอให้ออกกฎหมายที่มีเนื้อหาจำกัดควบคุมการทำแท้งอย่างเลวร้าย [29][30] จนถึงจุดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสตรีรายหนึ่งแล้ว [31]เมื่อนำเอาความไม่เสมอภาคเท่าเทียมในเชิงโครงสร้าง มาเข้าคู่กับพวกนโยบายทางด้านสังคมที่ก่อให้เกิดความแตกแยกกันแล้ว การที่พวกรีพับลิกันมีความมุ่งมั่นผูกพันกับประชาธิปไตยลดน้อยลงเรื่อยๆ ก็เลยกลายเป็นการเพิ่มน้ำหนักสำหรับการจัดชั้นสหรัฐฯให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือแก้ไขเรื่องที่สหรัฐฯกำลังมีลำดับที่ย่ำแย่จากการสำรวจจัดอันดับระดับโลกประเภทต่างๆ เหล่านี้ เรายังจะต้องต่อสู้กับแนวความคิดแบบลัทธิอเมริกันเป็นกรณีพิเศษข้อยกเว้น (American exceptionalism) [32] ซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่าอมริกันมีความเหนือล้ำกว่าใครอื่นทั้งหมดในโลกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างส่งเสริมสนับสนุนความเชื่อเช่นนี้กันมายาวนานแล้วทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่กระนั้นก็กล่าวได้วว่า ลัทธิความเชื่อนี้ได้รับการยอมรับปฏิบัติอย่างเป็นทางการจากชาวพรรครีพับลิกันมากกว่ามันเป็นเนื้อหาในบรรทัดแรกเลยของหลักนโยบายแห่งชาติของพรรครีพับลิกันสำหรับใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีทั้งเมื่อปี 2016 [33] และปี 2020 [34] (“เราเชื่อในลัทธิอเมริกันเป็นกรณีพิเศษข้อยกเว้น”) และความเชื่อนี้ยังถือเป็นหลักการสำหรับการจัดองค์กรดำเนินการ ซึ่งอยู่เบื้องหลังคำมั่นสำคัญของโดนัลด์ ทรัมป์ ในเรื่องการรื้อฟื้น “การศึกษาเพื่อให้เกิดความรักชาติ” [35] ขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ ของอเมริกาในรัฐฟลอริดา ภายหลังการล็อบบี้โดย รอน ดีแซนทิส (Ron DeSantis) ผู้ว่าการรัฐที่เป็นชาวพรรครีพับลิกัน [36] คณะกรรมการการศึกษาของรัฐก็ได้ลงมติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 รับรองมาตรฐานต่างๆ ซึ่งหยั่งรากอยู่ในลัทธิอเมริกันเป็นกรณีพิเศษข้อยกเว้น ขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้สอนทฤษฎีพิจารณาเรื่องเชื้อชาติสีผิวอย่างมีวิจารณญาณ (critical race theory) [37] ซึ่งเป็นการสอนที่มีกรอบโครงทางวิชาการชนิดเดียวกับการเปิดเผยให้เห็นลัทธิเหยียดเชื้อชาติสีผิวเชิงโครงสร้าง อย่างที่ ดูบอยส์ 