“เมดีซ กรุ๊ป” และ “ไอ.เอ.เอ็ม. เมดิคอล คลินิก” ผนึกกำลังครั้งสำคัญ เพื่อตอกย้ำ BIOLongevity เทคโนโลยีสู่การมีชีวิตยืนยาว และเปิดศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center)”

วันที่ 04 กันยายน 2565สถาบันฝากเก็บเซลล์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบชีวิตที่ยืนยาวด้วยความล้ำหน้าของ BIOLongevity Technology ที่การันตีรางวัลคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เจ้าของรางวัล 2021 BEST PRACTICES AWARD ในระดับ SOUTHEAST ASIA STEM CELL BANKING COMPANY OF THE YEAR AWARD ของสถาบัน Frost & Sullivan จากอันดับหนึ่งในประเทศไทยติดต่อกัน 4 ปีซ้อน และก้าวสำคัญของความสำเร็จในการสร้างวัสดุกระจกตาเทียมนาโนคอลลาเจน (Nano-fabricated Collagen Corneal Stroma Scaffolds) ภายใต้การสร้างสรรค์ห้องปฏิบัติการของเมดีซ (สิงคโปร์) ได้อย่างสวยงาม และขณะนี้เราได้เข้าสู่ระยะการทำวิจัยในสัตว์ทดลองด้วยความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษา Safety and efficacy study of cross-linked nano-fabricated collagen corneal stroma scaffolds in rabbit modelเพื่อสนับสนุนให้การทำงานของ เมดีซ กรุ๊ป แข็งแกร่งด้วยข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ทั่วโลกยอมรับ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่สู่ความเป็นเลิศสูงสุดในอุตสาหกรรมการฝากเก็บเซลล์ในเอเชียภายในอีก 10 ปีข้างหน้ากล่าวถึงความตั้งใจในการจัดงาน “ประเทศไทยและทั่วโลก กำลังเข้าสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เมดีซ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของนวัตกรรม BIOLongevity Technology ที่โดดเด่น ในการเพิ่มศักยภาพเซลล์ของแต่ละบุคคลให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของความเสื่อมตามอายุที่มากขึ้น หรือโรคภัยที่รุนแรง ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่แข็งแรงและมีความพร้อมต่อการดูแลตัวเราเองในทุกช่วงอายุ คำว่ามีชีวิตที่ยืนยาวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับสำหรับสถานการณ์โลกในวันนี้ ด้วยนวัตกรรมที่ดีจะทำให้แผนการมีชีวิตยืนยาวกว่าเดิมของคนเราเป็นจริงได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมด้านสุขภาพที่แตกต่างและโดดเด่น เพื่อรองรับความต้องการของคนในประเทศ รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้มองเห็นการพัฒนาเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ใช้นวัตกรรมและความสามารถทางด้านการแพทย์ได้อย่างชัดเจน”พร้อมร่วมมือกับที่มีความนัยมาจาก Interactive Advanced Medicine ภายใต้การก่อตั้งของแพทย์ผู้บริหารที่มากความสามารถอย่างประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง I.A.M. Medical Clinic ซึ่งท่านเป็นวิสัญญีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการระงับปวด เป็นเวลามากกว่า 25 ปีเป้าหมายสำคัญของ I.A.M. Clinic คือ การผสมผสานการดูแลร่างกาย เพราะเราเชื่อว่าการกินยาเมื่อเกิดโรคเป็นสิ่งจำเป็น แต่ใช้น้อยที่สุดก็จะดี ดั้งนั้นแนวทางการป้องกันคือสิ่งที่จำเป็นที่สุด พญ.จอมใจ อธิบายไว้ว่า “เราวินิจฉัยเชิงชีวะโมเลกุลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สู่การบ่งชี้ personal life คือวางแผนเฉพาะการรักษาส่วนบุคคลในแต่ละโรค การรักษาแบบรายบุคคลจะเป็นการรักษาแบบองค์รวม เน้นสอดคล้องกับรูปแบบชีวิต แต่เราเพิ่มปราการป้องกันเข้าไปนอกจากความรู้แล้วเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดี การที่มีพาร์ทเนอร์เป็นแล็บที่ดีมากระดับโลก มาตรฐานดี การเก็บรักษาเซลล์ที่ดี จะทำให้ผลการรักษาดีที่สุดได้เช่นกันมุ่งเน้นฐานลูกค้ารายได้หรือมีฐานะทางการเงินในระดับ Affluent Mass และ High Net Worth ซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการและมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักจะมองเห็นความสำคัญของการใช้จ่ายไปกับการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง รวมทั้งยังมองหาทางเลือกที่ใช้นวัตกรรมอันก้าวหน้าใหม่ ๆ ในการสร้างชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพให้กับตนเอง ใช้ประโยชน์จากการใช้เซลล์เพื่อฟื้นฟูการเสื่อมสภาพจากวัย หรืออยากให้ตนแลดูอ่อนวัยและมีบุคลิกรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีอยู่เสมอ พร้อมกันนี้ในงานยังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์มากมายนับเป็นก้าวแรกของการสร้างความเข้าใจสู่เป้าหมายการมีชีวิตยืนยาวในแต่ละบุคคล และรอพบกับการสัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้ในโอกาสหน้า เพราะชีวิตที่ยืนยาวแบบสุขภาพแข็งแรงและดูดีของเรามี ส่วนช่วยให้สังคมเข้มแข็งและยั่งยืนเช่นกัน