จีนแบะท่าอาศัย ‘ระบบรวบศูนย์อำนาจ’ ของตนมาต่อสู้กับสหรัฐฯ ระดมสรรพกำลังจากทุกฝ่ายเพื่อ‘ผ่าทางตันไฮเทค’ซึ่งมะกันวางสนุ้กไว้

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)08/09/2022รัฐบาลจีนบอกว่า จะใช้ข้อได้เปรียบต่างๆ ของ “ระบบทั่วทั้งชาติแบบใหม่” (new-type whole-nation system) ของตน มาเป็นตัวสร้างแรงเหวี่ยงเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ดูเหมือนว่าปักกิ่งกำลังพูดถึงการนำเอาความสามารถในเรื่องการรวมศูนย์กำลังของรัฐเผด็จการรวบอำนาจอย่างจีน ซึ่งเป็นสิ่งที่เคยผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้ง ด้วยการเรียกระดมเอาสรรพทรัพยากรที่มีอยู่ในตลาดและตามสถาบันวิชาการต่างๆ มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา และสำหรับในคราวนี้จะนำเอาแนวทางเช่นนี้แหละ มาใช้เพื่อเร่งรัดผลักดันความคืบหน้าทางด้านเทคโนโลยีเมื่อวันอังคาร (6 ก.ย.) ที่ผ่านมา ที่ประชุมของคณะกรรมการส่วนกลางเพื่อทำให้การปฏิรูปต่างๆ ดำเนินไปอย่างหยั่งรากลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น (Central Comprehensively Deepening Reforms Commission) ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมี สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ของพรรคเป็นประธาน มีมติรับรองเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งวางกรอบโครงสำหรับการนำเอา “ระบบทั่วทั้งชาติ” ของจีน มาใช้พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง หรือ ไฮเทคทั้งหลายนอกจากนั้น เพื่อเป็นหนทางในการยกระดัมาตรฐานทางวิชาการ ที่ประชุมแห่งนี้ยังได้รับรองเอกสารอีกฉบับหนึ่งซึ่งว่าด้วยการปฏิรูประบบที่ใช้ในการแต่งตั้งนักวิชาการเข้าไปอยู่ในบัณฑิตยสภาทางวิทยาศาสตร์ของจีน (Chinese Academy of Sciences) และบัณฑิตยสภาทางวิศวกรรมศาสตร์ของจีน (Chinese Academy of Engineering) อันเป็นสองสถาบันชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญมากในการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอนุมัติเอกสารทั้งสองฉบับคราวนี้ ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในบรรดามาตรการเพื่อใช้ตอบโต้สหรัฐฯ ซึ่งตั้งแต่ปี 2018 ได้เริ่มต้นจำกัดกีดกั้นการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์ไฮเทคและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีชั้นสูงมายังประเทศจีน ด้วยเหตุผลข้ออ้างเรื่องความมั่นคงแห่งชาติความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของคณะกรรมการชุดนี้ ยังบังเกิดขึ้นหลังจากเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจับกุมพวกเจ้าหน้าที่คนสำคัญๆ และพวกผู้บริหารบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนรวมแล้วสิบกว่าคน ในข้อหาว่าบกพร่องล้มเหลวไม่อาจทำผลงานออกมาอย่างที่คาดหมายเอาไว้ได้ หลังจากรัฐบาลส่วนกลางได้ทุ่มเทเงินทองรวมแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์เข้าไปในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงประมาณ 1 ทศวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม เซี่ยว ย่าซิ่ง (Xiao Yaqing) รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ถูกจับกุมเนื่องจากต้องสงสัยว่าทำความผิดละเมิดวินัยของพรรคคอมมิวนิต์และผิดกฎหมายบ้านเมือง ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่อื่นๆ อีกหลายคน รวมทั้งพวกผู้บริหารของกองทุนเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมแผงวงจรรวมแห่งชาติ (National Integrated Circuit Industry Investment Fund) และกลุ่ม ชิงหัว ยูนิกรุ๊ป (Tsinghua Unigroup) ก็ถูกควบคุมตัวเช่นกันปักกิ่งเคยคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ว่า ซั่งไห่ ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ อีควิปเมนต์ กรุ๊ป (Shanghai Micro Electronics Equipment Group) ที่เป็นกิจการรัฐวิสาหกิจ จะสามารถจัดส่งอุปกรณ์ DUV immersion lithography ซึ่งสามารถทำชิปขนาด 28 นาโนเมตร ออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2022 แต่ปรากฏว่าเครื่องมือไฮเทคตัวนี้ยังคงมีความติดขัดไม่พรักพร้อมการประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าปักกิ่งจะใช้แผนการใหม่นี้มากระตุ้นผลักดันภาคไฮเทคด้านใดบ้าง แต่พวกสื่อจีนรายงานว่า น่าจะเป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศในบทบรรณาธิการที่มีเนื้อหามุ่งปลุกเร้าให้กำลังใจของหนังสือพิมพ์ 21st Century Business Herald ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดี (8 ก.ย.) เขียนเอาไว้ว่า “รัฐบาลสหรัฐฯออกคำสั่งให้บริษัทต่างๆ รวมทั้ง อินวิเดีย (Nvidia) และ เอเอ็มดี (AMD) ยุติการจัดส่ง ชิป GPU ระดับไฮเอนด์บางชนิดให้แก่จีน โดยที่ชิปพวกนี้เป็นรากฐานสำคัญของปัญญาประดิษฐ์, การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า, และ คลาวด์ คอมพิวติ้ง“สหรัฐฯต้องการหยุดยั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ในประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวให้พลังการคำนวณทางคอมพิวเตอร์แก่ผลิตภัณฑ์ด้านอื่นๆ ตามมาอีก อย่างเช่น ยานยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนขับเราต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ที่มุ่งสยบหยุดยั้งการปรับปรุงยกระดับทางอุตสาหกรรมและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีนอย่างรอบด้าน เราต้องมีความสำนึกถึงความเร่งด่วนและความรับผิดชอบที่จะปรับปรุงยกระดับความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราทั้งระบบให้ดีขึ้นมาอย่างมหาศาล และได้ผลลัพธ์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในแวดวงสำคัญๆ จำนวนมาก”พวกนโยบายอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในระดับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ เป็นต้นว่า รัฐบัญญัติ CHIPS ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อันที่จริงแล้วก็มีลักษณะเป็นการใช้ระบบทั่วทั้งชาติชนิดหนึ่ง ทว่านโยบายเหล่านี้กลับอนาคตมืดมนมีแต่จะต้องล้มเหลว เนื่องจากเอาแต่โฟกัสเน้นหนักไปที่เรื่องแรงจูงใจระยะสั้นและการควบคุมการส่งออก โดยปราศจากการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมของประเทศใดๆ ทั้งสิ้น บทความชิ้นเดียวกันนี้ของ 21st Century Business Herald กล่าววิพากษ์ทางด้เน Yicai.com เว็บไซต์ข่าวภาษาจีน ก็ออกบทบรรณาธิการระบุว่า “ระบบทั่วทั้งชาติแบบใหม่ เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้และมีความเหมาะสมเป็นไปได้ เนื่องจากพวกเทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักทั้งหลายซึ่งจีนต้องการนั้น ต่างก็มีหลักหมายอ้างอิงที่ชัดเจนอยู่แล้วทั้งสิ้น”บทบรรณาธิการนี้ระบุถึงความสำเร็จต่างๆ ของโครงการอวกาศของจีน เป็นต้นว่า ภารกิจส่งยาน ฉางเอ๋อ-5 ไปดวงจันทร์ในเดือนมีนาคม 2021, ระบบนำทางด้วยดาวเทียม เป่ยโต่ว, ยานสำรวจ เทียนเวิ่น 1 ซึ่งร่อนลงดาวอังคารสำเร็จในเดือนพฤษภาคม 2021, การส่งดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ เอช-อัลฟา เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบของระบบทั่วทั้งชาติแบบใหม่ของจีนนอกจากนั้น บทบรรณาธิการนี้เสนอแนะว่า จีนควรปรับปรุงเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้ที่สร้างนวัตกรรมมั่นใจว่าจะได้ผลประโยชน์จากผลงานของพวกเขาคำว่า “ระบบทั่วทั้งชาติแบบใหม่” ถูกเสนอออกมาครั้งแรกโดย สี จิ้นผิง ในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 เมื่อเดือนตุลาคม 2019ระบบนี้ได้รับการนิยามอย่างเป็นทางการว่า หมายถึงการที่จีนจะใช้โมเดลใหม่ที่เป็น “ห้าในหนึ่ง” (“five-in-one”) นั่นคือเป็นการร่วมมือประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวของ 5 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล, บริษัทต่างๆ, มหาวิทยาลัยต่างๆ, สถาบันวิจัยต่างๆ, และผู้บริโภค เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงเสิ่น เฉิงเฉิง (Shen Chengcheng) อาจารย์ของวิทยาลัยการเมืองและบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยซูโจว เขียนเอาไว้ในบทความชิ้นหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020 ว่า จีนถูกบังคับให้ใช้ “ระบบทั่วทั้งชาติแบบใหม่” เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทะลุทะลวงผ่าทางตันทางเทคโนโลยีเสิ่น บอกว่า การที่สหรัฐฯสั่งห้ามขายชิปให้แก่บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยีส์ เป็นตัวอย่างแบบฉบับของการที่อเมริกากำลังพยายาม “บีบคอ” จีนให้ตายคามือ ด้วยการขัดขวางปิดกั้นไม่ให้แดนมังกรได้รับเทคโนโลยีแกนหลักด้านต่างๆ เขากล่าวว่าเนื่องจากถูกบีบคอเช่นนี้ จีนจะไม่สามารถปรับปรุงยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆ ของตน และผลักดันเดินหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพสูงอาจารย์เสิ่น ชี้ว่า ที่จริงจีนได้มีการใช้ระบบทั่วทั้งชาติชนิดดั้งเดิมมาสร้างเศรษฐกิจของตนอยู่ก่อนแล้วนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 โดยในตอนนั้นเน้นย้ำไปที่การระดมสรรพทรัพยากรจากกิจการรัฐวิสาหกิจทั้งหลายอย่างไรก็ดี เขาชี้ว่า โมเดลแบบเดิมเช่นนั้นซึ่งมุ่งเน้นให้น้ำหนักแก่ภาครัฐบาลอย่างแข็งขัน ไม่สามารถที่จะดัดแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ทางการเมือง, เศรษฐกิจ, และสังคมใหม่ๆ ในปัจจุบันได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้โมเดลใหม่ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมที่กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมเขาบอกว่า จากโมเดลใหม่ จะทำให้จีนสามารถใช้ความได้เปรียบต่างๆ ของตนในเรื่อง 5จี, บิ๊กดาต้า, และเทคโนโลยีทางด้านคลาวด์ มาบูรณาการเศรษฐกิจดิจิตอลและเศรษฐกิจภาคแท้จริงของตนเข้าด้วยกันในการประชุมเมื่อวันอังคาร (6 ก.ย.) คณะกรรมการส่วนกลางเพื่อทำให้การปฏิรูปต่างๆ ดำเนินไปอย่างหยั่งรากลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น ออกคำแถลงว่า รัฐบาลจะให้คำนิยามในเรื่องเป้าหมายต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความสำคัญลำดับแรกๆ ของตนอีกด้วยคำแถลงบอกอีกว่า รัฐบาลจะนำเอาทรัพยากรของสถาบันวิจันทางวิทยาศาสตร์แห่งต่างๆ มาร่วมมือประสานงาน ขณะที่พวกบริษัทภาคเอกชนก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากในด้านการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานเวลาเดียวกันนั้น การประชุมของคณะกรรมการส่วนกลางชุดนี้บอกว่า นักวิชาการทั้งหลายของบัณฑิตยสภาทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่เพียงจะต้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการอย่างสูงเท่านั้น แต่ยังคงต้องเน้นหนักที่การทำงานวิจัย แทนที่จะไปยุ่งกับประเด็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการ ทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยเหลือประเทศชาติในการต่อสู้รับมือกับปัญหาทางวิทยาศาสตร์เนื้อหาฉบับเต็มของเอกสารว่าด้วยแผนการของจีนที่จะใช้ระบบทั่วทั้งชาติชนิดใหม่ของตน ในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงต่างๆ นั้น เวลานี้ยังไม่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเหอ ลี่เฟิง (He Lifeng) ประธานและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ของ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission หรือ NRDC) เขียนเอาไว้ในบทความชิ้นหนึ่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมว่า จีนจะเพิ่มพูนยกระดับภาคการสื่อสารโทรคมนาคม, ชีวเวช (biomedical), การบินพลเรือน และการบินและอวกาศพลเรือน, พลังงานใหม่, และอินเทอร์เน็ต(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://baijiahao.baidu.com/s?id=1689409645946801325&wfr=spider&for=pc)ก่อนหน้านั้น เขาเขียนเอาไว้ในเดือนมกราคมปีที่แล้ววา ด้วยระบบทั่วทั้งชาติแบบใหม่ของตน จีนจะใช้แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบางแผนการของตนเอง มาเป็นพาหะในการดำเนินการกับพวกเทคโนโลยีแกนกลางสำคัญๆ ทั้งหลาย เพื่อให้ตอบสนองความต้องการทั้งทางเศรษฐกิจ, อุตสาหกรรม, และการป้องกันประเทศของแดนมังกรทั้งนี้ อันดับของประเทศจีนในดัชนีนวัตกรรมทั่วโลก (Global Innovation Index หรือ GII) ซึ่งเผยแพร่โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization หรือWIPO) ที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Economic and Social Council) นั้น ได้ขยับขึ้นอยู่มาในอันดับ 12 เมื่อปีที่แล้ว จากอันดับ 32 เมื่อประมาณ 1 ทศวรรษก่อนตามข้อมูลตัวเลขของ NDRC การลงทุนของจีนในเรื่องเทคโนโลยีระดับสูง ก็เพิ่มขึ้นมากว่าเท่าตัวสู่ระดับ 19.91 ล้านล้านหยวน (2.85 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2021 จาก 9.95 ล้านล้านหยวนในปี 2012ขณะที่สัดส่วนของพวกธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตระดับไฮเอนด์ของจีน เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งหมด มีการขยับขึ้นมาเป็น 15.1% จาก 9.4% ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ ส่วนเรื่องตัวเลขความเข้มข้นของการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา (R&D investment intensity) ของจีน ซึ่งหมายถึงสัดส่วนของการใช้จ่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับจีดีพีโดยรวม ก็เติบโตขึ้นจากระดับ 2.67% มาเป็น 1.68%ตามข้อมูลตัวเลขของสถาบันเพื่อสถิติ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO Institute for Statistics) จีนติดอันดับที่ 13 ของบรรดาประเทศทั่วโลก โดยที่ความเข้มข้นในการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาอยู่ที่ 2.4% ในปี 2020 ทั้งนี้ในปีนั้น อิสราเอลคืออันดับ 1 ด้วยตัวเลขความเข้มข้นในการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนาอยู่ที่ 5.44% ส่วนเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 4.81% จากนั้นก็ตามมาด้วย สวีเดน (3.53%), เบลเยียม (3.48%), สหรัฐฯ (3.45%), และญี่ปุ่น (3.26%)(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_research_and_development_spending)