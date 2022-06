In Pic: อังกฤษชื่นมื่นเต็มซีรีส์ 4 วัน แพลตตินัมสมโภช 70 ปี “เอลิซาเบธที่ 2 ไอดอลควีน” ทรงป๊อบปูลาร์สุดๆ

ความสุขสนุกสนานเดินเครื่องเต็มที่ในท่ามกลางประชาชนหลายหมื่นชีวิตที่หลั่งไหลเข้าร่วมมหกรรมบันเทิงจำนวนมหาศาลใน 4 วันโดยจำนวนผู้เข้าร่วมหนาแน่นไม่มีแผ่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์... ปาร์ตี้บนท้องถนนย่านต่างๆ หลายพันจุดทั่วประเทศ คอนเสิร์ตจูบิลีอันมลังเมลืองด้วยศิลปินคนดังคับโลกทั้งปวง โดรนและการแสดงแสงสี ณ พระราชวังบัคกิงแฮมโดยมีสุดยอดสีสันอยู่ที่ภาพยนตร์เซอร์ไพรส นำแสดงโดยสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และคุณหมีแพดดิงตัน ซึ่งทำการเฉลยว่า อะไรอยู่ในพระกระเป๋าของควีนอังกฤษ พร้อมกับเป็นตัวแทนชาวอังกฤษในการถวายพระพรพร้อมกราบบังคมทูลขอบพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่สมเด็จพระราชินีนาถได้ทรงทำให้แก่พสกนิกรอย่างต่อเนื่องตลอด 7 ทศวรรษที่ทรงครองราชย์ควีนเอลิซาเบธผู้ทรงเจริญพระชนมายุ 96 พรรษาและทรงมีอุปสรรคการเดินอยู่บ้าง ทรงเสด็จออกเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีเพียง 3 วาระสั้นๆ กระนั้นก็ตาม พสกนิกรต่างเข้าใจข้อจำกัดด้านพระพลานามัย และต่างกระตือรือร้นหลั่งไหลกันออกมาหลายล้านคนในการจัดปาร์ตี้ บาร์บีคิว ปิกนิกในหมู่บ้านและในเมืองทั้งปวง ซึ่งเป็นไปเพื่อแสดงถึงความรักชาติอย่างพร้อมเพรียงในการนี้ ควีนเอลิซาเบธทรงเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระราชวังบัคกิงแฮม พร้อมด้วยพระราชวงศ์พระองค์ต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน อันเป็นวันแรกแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นที่ปลื้มปิติแก่ประชาชนหลายหมื่นรายที่ออกันแน่นถนนเดอะมอลล์หน้าพระราชวัง เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถทรงโบกพระหัตถ์ทักทาย หลังเสร็จพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ นั้น ฝูงชนพากันเปล่งเสียงถวายพระพรอย่างกึกก้องในค่ำคืนของวันพฤหัสบดีเดียวกัน ณ 21.45 น. ทรงเสด็จออกในพระราชพิธีจุดไฟส่องนำทางอันเป็นพระราชพิธีเชิงสัญลักษณ์อันสำคัญนับแต่โบราณเนิ่นนานหลายศตวรรษ ซึ่งเป็นไปเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียว การสื่อสาร และการนำทางภายในสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพทั้งปวง โดยควีนเอลิซาเบธทรงเป็นองค์ผู้นำการจุดแสงไฟส่องนำทาง ณ ต้นมหาพฤกษ์แห่งต้นไม้ทั้งปวง และแล้วในพื้นที่อีกมากกว่า 3,000 แห่งก็ทำการจุดแสงไฟนำทางบนต้นไม้แห่งเมืองกิจกรรมทั้งสองส่งผลให้คณะแพทย์หลวงกราบบังคมทูลให้ทรงพักพระวรกาย สมเด็จพระราชินีนาถจึงมิได้ทรงเข้าร่วมพระราชอีเวนต์ต่างๆ นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีมิสซาขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงปกปักษ์คุ้มครองสมเด็จพระราชินีนาถตลอด 70 ปี และการแข่งม้าเอปซอม ดาร์บี นอกจากนั้น ทรงไม่สามารถเสด็จประทับชมคอนเสิร์ตจูบิลีที่จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน ณ พื้นที่ข้างพระราชวังบัคกิงแฮมกระนั้นก็ตาม ขณะที่ทรงไม่สามารถเสด็จเป็นองค์ประธานในคอนเสิร์ตจูบิลีด้วยพระองค์เอง สมเด็จพระราชินีนาถทรงเปิดมหกรรมคอนเสิร์ตแห่งชาติผ่านบิ๊กเซอร์ไพรสน่ารัก ที่นำรอยยิ้มอิ่มเอมจุดสว่างดวงใจประชาชน อันได้แก่ ภาพยนตร์สั้นที่ทรงนำแสดงด้วยกันกับตัวการ์ตูนขวัญใจชาวอังกฤษ – คุณหมีแพดดิ้งตัน จอมกระเปิ๊บกระป๊าบผู้สร้างความโกลาหลที่เรียกเสียงหัวเราะเอ็นดูจากท่านผู้ชมได้อย่างง่ายดายคุณหมีแพดดิงตันได้รับเชิญเข้าเฝ้าควีนแห่งอังกฤษ พร้อมร่วมโต๊ะเสวยพระสุธารสยามบ่าย เมื่อควีนตรัสเชิญคุณน้องดื่ม คุณน้องดีใจมากล้น คว้ากาพระสุธารสกรอกปากตนเองเอร็ดอร่อย ขณะที่ควีนทรงมองด้วยความเป็นห่วงว่าจะสำลักไหมล่ะนั่น ด้านมหาดเล็กกระแอมเตือนให้รินพระสุธารสถวายควีนก่อน แพดดิงตันได้สติ จัดแจงรินถวาย แต่พบว่าเหลือพระสุธารสอีกไม่กี่หยด ควีนทรงเมตตา ตรัสว่าไม่เป็นไรจ๊ะ หลังจากนั้น จอมกระเปิ๊บกระป๊าบทำเก้าอี้ของตนเองเลื่อนครูด คุณน้องต้องโกลาหลประคองตนมิให้ตกเก้าอี้ พร้อมกับประคองกาน้ำชามิให้ตกพื้น ลงเอยด้วยการทำขนมเค้กเละกระจุยคุณแพดดิงตันเปิดหมวก หยิบแซนด์วิชแยมผิวส้มที่ติดตัวไว้เสมอในฐานะ “แซนด์วิชเผื่อฉุกเฉิน” กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระราชินีนาถลิ้มลอง สมเด็จพระราชินีนาถจึงทรงเปิดพระกระเป๋าทรง สีดำใบเก่ง แล้วทรงหยิบแซนด์วิชแยมผิวส้มมาอวดบ้างดังนั้น ชาวโลกจึงได้ทราบกันเสียทีว่า ภายในพระกระเป๋าทรงที่แสนจะคุ้นตาของผู้คนในนานาประเทศนั้น บรรจุอะไรกันแน่มหาดเล็กประกาศว่ามหกรรมคอนเสิร์ตจูบิลีใกล้จะเริ่มต้นแล้ว น้องแพดดิงตันจึงกราบทูลลา พร้อมกับทำหน้าที่เป็นตัวแทนพสกนิกรในการถวายพระพร ตลอดจนกล่าวขอบพระทัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่สมเด็จพระราชินีนาถได้ทรงกระทำให้แก่ประชาชนและแล้วสุดยอดไฮไลท์น่าปลื้มปริ่มในควีนเอลิซาเบธ ก็มาถึง ภาพตัดไปยังกองทหารแห่งขบวนพาเหรดซึ่งตีกลองพร้อมกันเป็นจังหวะนำของเพลงของวงควีน ที่ชาวโลกรู้จักและหลงรักกันมายาวนาน We Will Rock You จากนั้น ภาพก็ตัดกลับไปยังห้องทรงเสวยพระสุธารส แล้วควีนอังกฤษ ณ 96 พระกะรัต ทรงใช้ช้อนชาเคาะแก้วชาเป็นจังหวะเพลง We Will Rock You พร้อมไปกับเสียงกลองทหารพาเหรด ภาพยนตร์จบลงท่ามกลางเสียงเฮกระหึ่มบนถนนเดอะมอลล์ เป็นบรรยากาศปลื้มปิติประมาณว่า ไม่รักพระองค์ท่าน แล้วหม่อมฉันจะรักใครเมื่อเสร็จสิ้นภาพยนตร์สั้นแสนน่ารักน่าเอ็นดูที่ฉายขึ้นจอภาพใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ต ตลอดจนตามจอภาพต่างๆ ทั้งปวง ปาร์ตี้ริมรั้ววังบัคกิงแฮม หรือก็คือคอนเสิร์ตจูบิลีก็เริ่มขึ้นเพื่อมอบความบันเทิงอันเลิศล้ำแก่ประชาชน 22,000 คนที่ได้รับบัตรเข้าชมการแสดงจากเวทีอันหรูวิจิตรและมโหฬารสุดเลิศล้ำด้วยเทคโนโลยี 360 องศา ในเวลาเดียวกัน มหกรรมคอนเสิร์ตระดับโลกนี้ยังถูกถ่ายทอดสดไปยังประชาชนอีกหลายหมื่นรายที่เฉลิมฉลองกันในใจกลางกรุงลอนดอน ตลอดจนชาวโลกหลายล้านชีวิตที่ติดตามรับชมรับฟังแบบเกาะติดโดยกองทัพศิลปินนักร้องคนดังคับโลกร้อยกว่าชีวิต ทั้งเอ๊ด เชอริแดน เอลตัน จอห์น อลิเซีย คีส์ ดูแรน ดูแรน ร้อด สจ๊วต ไดอาน่า รอสส ไปจนถึงวงร็อกเจ้าเก่าแก่ ควีน ฯลฯแล้วจึงเป็นช่วงแห่งพระดำรัสของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ รัชทายาทลำดับที่ 1 บนเวทีคอนเสิร์ต โดยทรงตรัสถวายพระพร พร้อมทรงกล่าวเชิดชูพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระราชินีนาถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมั่นคงเปี่ยมด้วยเสถียรภาพตลอด 7 ทศวรรษแห่งการครองราชย์“สมเด็จพระราชินีนาถทรงออกมาพบปะพวกเรา ทรงสนทนากับพวกเรา ทรงแย้มพระสรวลและทรงกรรแสงด้วยกันกับพวกเรา และเหนืออื่นใด พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมาตลอด 70 ปีเพื่อพวกเรา” มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรมีพระดำรัสอย่างนั้นพร้อมนี้ ทรงเชิญชวนประชาชนส่งเสียงถวายพระพรให้กึกก้องไปให้ถึงพระราชวังวินด์เซอร์ ซึ่งตั้งในอีกฟากหนึ่งของกรุงลอนดอน และโบกพระหัตถ์เรียกให้แสงสีเสียงแสดงลีลาประกอบจนพรึ่บพรั่บทั่วลานคอนเสิร์ตในท่ามกลางอากาศแจ่มใสของวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน คลื่นมหาชนหลายหมื่นชีวิตหลั่งไหลลงถนนเดอะมอลล์ อัดแน่นเต็มพื้นที่ด้านหน้าพระราชวังบัคกิงแฮม เข้าร่วมการเฉลิมฉลองวันสุดท้าย อันมลังเมลืองอย่างที่สุด ด้วยขบวนแห่ใหญ่โตและงดงามวิจิตรตระการตาซึ่งเคลื่อนไปทั่วย่านลอนดอนส่วนกลางทั้งนี้ ส่วนนำหน้าขบวนแห่เป็นกองทหารอารักขาพระองค์ เคลื่อนกำลังเคียงไปกับพระราชรถทองคำเทียมม้า โกลด์ สเตท โค้ช ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถประทับนั่งในพิธีราชาภิเษกในปี 1953 พร้อมนี้ บนบานกระจกของประตูพระราชรถ มีการฉายฮอโลแกรมสามมิติของพระองค์ท่านเมื่อพระชนมายุ 27 พรรษาขณะเดียวกัน ขบวนแห่ในส่วนของการติดตามพระราชรถทองคำเป็นการแสดงของศิลปินสาขาต่างๆ จำนวนมากกว่า 6,000 ราย ซึ่งอย่บนรถยนต์ตกแต่งแบบย้อนยุคบ้าง อยู่บนรถโค้ชสองชั้นบ้าง ตลอดจนบรรดาหุ่นตัวบิ๊กเบิ้มมากมาย และขนมเค้กแต่งงานขนาดยักษ์อีกต่างหากนอกจากนั้น ยังมีอีเวนต์สำคัญอีกหมวดหนึ่งคือ บิ๊กจูบิลีลันช์ โดยประชาชนในย่านต่างๆ ทั่วประเทศตั้งโต๊ะยาวต่อเนื่องเป็นหลายสิบเมตร เพื่อให้เป็นปิกนิกกลางแจ้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยที่หน้าปราสาทวินด์เซอร์ ประชาชนหลายพันชีวิตรวมตัวกันจัดบิ๊กจูบิลีลันช์บนความมุ่งหมายพิเศษคือ จะสร้างสถิติโลกด้านการมีปิกนิกกลางแจ้งที่ยาวที่สุดของโลกทั้งนี้ ประชาชนนำโต๊ะยาว 500 ตัวมาตั้งเรียงกันเป็นแนวไปยังปราสาทวินด์เซอร์ โดยมีผู้คนทุกเพศทุกวัยนำอาหาร ตลอดจนขนมเค้กและแซนด์วิชตำรับเฉพาะของครัวพระราชวัง มารับประทานร่วมกันอย่างสนุกสนานครื้นเครง ผู้เข้าร่วมจำนวนมากแต่งกายด้วยสีแห่งความรักชาติ แดง ขาว น้ำเงินเป็นที่รับทราบกันแล้วว่าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงไม่สามารถเสด็จออกเพื่อให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าและแล้วซูเปอร์เซอร์ไพรสก็มาถึง ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม หลังจบกิจกรรมปาร์ตี้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับบนท้องถนน คือ บิ๊กจูบิลีลันช์ ตลอดจนกิจกรรมขบวนแห่แพลตตินัมจูบิลีเป็นที่เรียบร้อย นั้นประตูสีหบัญชรแห่งพระราชวังบัคกิงแฮมถูกเปิดออก สมเด็จพระราชินีนาถ ซึ่งโดยเสด็จพร้อมครอบครัวแห่งรัชทายาทรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ทรงก้าวออกมาในท่ามกลางเสียงร้องสรรเสริญพระบารมีดังกึกก้อง โดยทางด้านขวาของพระองค์เป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ ส่วนด้านซ้ายของพระองค์เป็นเจ้าชายวิลเลียมกับดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พร้อมด้วยเจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ และเจ้าชายหลุยส์เดอะซันรายงานถ้อยคำของนักอ่านริมฝีปากว่า พระองค์ทรงกล่าวประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นประชาชนรอเฝ้าถวายพระพรกันอย่างล้นหลามควีนเอลิซาเบธทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน ขณะที่พระองค์อื่นๆ ก็โดยเสด็จด้วย รวมถึงเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ซึ่งเจริญพระชันษา 7 ปี ทรงมีพระออร่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้โบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนเช่นกัน แต่ในตอนหนึ่งทรงเอื้อมพระหัตถ์ขวาเกาต้นแขนข้างซ้ายอย่างน่าเอ็นดู ด้านเจ้าชายหลุยส์ซึ่งทรงอารมณ์ดีนั้น เมื่อพระมารดากระซิบบางอย่าง เจ้าชายหลุยส์ก็ร่วมโบกสองพระหัตถ์ทักทายประชาชนด้วยเสียงดนตรีถวายพระพรดังขึ้น ประชาชนเรือนหมื่นร่วมกันขับขานบทเพลงอันไพเราะ ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงปกปักษ์คุ้มครองสมเด็จพระราชินีนาถ หรือก็คือ God Save The Queen หลายนาทีแห่งการเสด็จออกสีหบัญชรเป็นความชื่นใจของพสกนิกรที่ได้เฝ้าชมพระบารมี อีกทั้งเป็นความปิติที่ได้ถวายพระพรต่อหน้าพระพักตร์จากนั้น ทรงเสด็จกลับออกจากสีหบัญชร ดนตรีอันไพเราะของวงแอ็บบา คือ Dancing Queen หรือ ราชินีผู้ทรงเริงระบำ ดังขึ้นอย่างคึกคักและไพเราะนับเป็นพิธีปิดมหกรรมเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบรอบ 70 ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งหนุนเนื่องความรู้สึกรักและผูกพันในพระราชวงศ์ได้อย่างท่วมท้น พร้อมกับเป็นไคลแมกซ์แห่งขบวนพาเหรดที่ไฮไลต์พระราชประวัติส่วนพระองค์ ตลอดจนความหลากหลายแห่งสหราชอาณาจักรได้อย่างลงตัวหลังการเสด็จออกสีหบัญชรราวสองชั่วโมง สมเด็จพระราชินีนาถทรงมีถ้อยแถลงความรู้สึกประทับใจโดยทรงรจนาอย่างนุ่มนวลว่า ทรงรู้สึกได้รับเกียรติอย่างใหญ่หลวงจากประชาชน และทรงประทับใจเป็นที่สุดที่ประชาชนมากมายเหลือเกินได้ออกมาร่วมกิจกรรมในท้องถนนต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองแพลตตินจูบิลีสมโภช“ขณะที่ข้าพเจ้าอาจจะไม่ได้เข้าร่วมในทุกอีเวนต์ด้วนตนเอง ดวงใจของข้าพเจ้าอยู่กับทุกท่าน และข้าพเจ้ายังยึดมั่นไว้เสมอว่าจะรับใช้ทุกท่านอย่างสุดความสามารถ โดยมีพระราชวงศ์คอยสนับสนุน”ควีนเอลิซาเบธทรงเขียนตั้งหวังด้วยว่าความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันนี้จะดำรงอยู่ตลอดหลายปีในอนาคต