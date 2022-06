ควีนเอลิซาเบธ ประชัน วงควีน โชว์ตำนาน soft power

รายการเผยแพร่ทางแอปพลิเคชั่น SONDHI APP และสถานีโทรทัศน์ NEWS1 โดย นพรัฐ พรวนสุข บก.ข่าวการเมืองและกระบวนการยุติธรรม เครือผู้จัดการ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 นำเสนอรายงานพิเศษกลายเป็นไวรัลระดับโลกเลยทีเดียว สำหรับคอนเสิร์ตวง Queen วงร็อกระดับตำนานของอังกฤษ ในงานเฉลิมฉลอง 4 วันรวด ถวายแด่ Queen สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ที่ 2 ที่ทรงครองราชสมบัตินานถึง 70 ปีเพราะควีนเอลิซาเบธ ทรงร่วมแสดงในหนังสั้น เพื่อโยงไปสู่เพลง We will rock you บนเวทีแสดงสดจริง บริเวณหน้าพระราชวังบิกกิงแฮมไม่แค่เข้าฉากกับหมีแพดดิงตัน แต่ราชินีอังกฤษยังทรงเคาะถ้วยน้ำชาตามจังหวะอินโทรของเพลง We will rock youเป็นอารมณ์ขันสไตล์เมืองผู้ดี ซ้ำรอยกับเมื่อปี 2012 ซึ่งปีนั้น สหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้น ควีนอังกฤษทรงร่วมแสดงในหนังสั้นพิธีเปิดโอลิมปิก เข้าฉากกับเจมส์บอนด์ รับบทโดย “แดเนียล เคร็ก” แล้วมีการปล่อยมุข ควีนทรงโดดร่มจาก ฮ. พร้อมกับเจมส์บอนด์ ร่อนลงมายังสนามกีฬาที่กำลังมีพิธีเปิดในพระราชพิธีครองราชย์ครบ70 ปี สองควีนที่โคจรมาเจอกัน คือควีนเอลิซาเบธ และวงควีน ในเพลง We will rock you ชาวเนตฝรั่งจำนวนมาก ให้คอมเมนต์ว่าเป็นการแสดงที่ดีที่สุด เท่าที่เคยชมมางานเฉลิมฉลองดังกล่าว เรียกว่า Platinum Jubilee โดยสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ได้ชื่อว่าเป็นพระประมุขที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกที่ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ทั้งนี้ ราชินีเอลิซาเบธ ขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ.1952 และอยู่ในพระราชบัลลังก์นานถึง 7 ทศวรรษ ได้เป็นพระองค์แรกของสหราชอาณาจักรรัฐบาลอังกฤษจึงจัดงานเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการให้ประชาชนหยุดงาน เพื่อเฉลิมฉลองกันนานถึง 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 มิ.ย.แล้วอะไรจะมันสะเด่าถูกใจคนอังกฤษ เท่ากับศิลปินเพลงร็อคที่ชนชาวผู้ดีภาคภูมิใจ นักร้องนักดนตรีร็อคหลายคน จึงได้รับเชิญมาขึ้นเวทีนี้กันอย่างคึกคักว่ากันว่า ดนตรีร็อกของอังกฤษถือเป็นซอฟต์เพาเวอร์ ที่ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกมานานแล้ว นับจากยุคของสี่เต่าทอง The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Rolling Stone, Pink Floyd, Genesis, The Who, Oasis, Rod Stewartรวมถึงวง Queen ผู้มีฉายามันๆ ในหมู่คอร็อกไทยว่า “ราชา ในนามของราชินี”เนื่องจากนักร้องผู้เป็นไอคอนของวงควีน คือ Freddie Mercury ได้จากโลกไปนานแล้ว การนำนักร้องอเมริกันอย่าง Adam Lambert มาร้องแทนเฟรดดี้ ก็ยังสร้างความประทับใจให้ผู้ชมได้อยู่ดีที่ผ่านมา ควีนแห่งอังกฤษ ทรงสนับสนุนนักร้องนักดนตรีอังกฤษ ด้วยการพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นท่านเซอร์กันหลายคน ไม่ว่าจะเซอร์ เอลตัน จอห์น, เซอร์ พอล แมคคาร์ทนีย์, เซอร์ ร็อด สจ๊วตบรรยากาศคอนเสิร์ตหน้าพระราชวังบักกิงแฮม นับเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ เต็มไปด้วยความอลังการ บนเวทีที่ชมได้รอบทิศ 360 องศานอกจากคนที่ตีตั๋วไปชมสดๆ หน้าเวทีกว่า 2 หมื่นคน ยังมีบุคคลชั้นสูง ยังมีผู้ชมอีกหลายล้านคนที่ได้ชมผ่านจอไปพร้อมกันขณะที่ราชินีเอลิซาเบธเอง ทอดพระเนตรการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตนี้ ที่พระราชวังวินด์เซอร์ เนื่องจากพระองค์ ซึ่งมีพระชนมายุ 96 พรรษา มีปัญหาด้านสุขภาพ จนไม่สามารถเสด็จไปร่วมชมถึงที่การแสดงแต่แค่หนังสั้นที่พระองค์ร่วมแสดง และเคาะถ้วยเพลง We will rock you ก็ได้ใจพสกนิกรเป็นการผสมผสานระหว่างประมุขระดับซูเปอร์เพาเวอร์ และดนตรีร็อค ที่เป็นซอฟต์เพาเวอร์ ที่สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างลงตัว ไม่มีชาติไหนในโลกจะลอกเลียนความเป็นอังกฤษได้--------------------------------ดาวโหลดแอป Sondhi App ได้แล้วระบบ iOS ไปที่ AppStore : https://apps.apple.com/th/app/sondhi-app/id1588046647 ระบบ android ไปที่ Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sondhitalk.asia.android สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้รายเดือนเพียง เดือนละ 99 บาทรายปี 990 บาท (10 เดือน แถม 2เดือน )ถ้ามีปัญหาการใช้งาน app หรือการสมัครสมาชิกใน app ติดต่อสอบถามได้ที่ Line id : @sondhitalk หรือ https://lin.ee/Skns1k1