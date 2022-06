อังกฤษฉลองแพลตตินั่มจูบิลีสุดเอิกเกริก ศิลปินดังคับคั่งโชว์คอนเสิร์ตที่บัคกิ้งแฮม

“ปาร์ตี้ในวัง” หรืองานคอนเสิร์ตเทอดพระเกียรติถือเป็นไคลแม็กซ์ของการเฉลิมฉลองวันที่ 3 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 96 พรรษา ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ที่ถือว่า ยาวนานที่สุดในอังกฤษผู้ถือบัตรคอนเสิร์ต 22,000 คนร่วมชมการแสดงจากเวที 360 องศาที่สร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะที่ด้านนอกพระราชวังบัคกิ้งแฮม ขณะเดียวกัน ฝูงชนนับหมื่นเฉลิมฉลองในใจกลางลอนดอน และผู้คนอีกหลายล้านชมถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตจากทีวีเมื่อจบคอนเสิร์ต เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นเวทีและทรงมีพระราชดำรัสว่า “พระองค์ทรงออกมาพบเรา ทรงคุยกับเรา ทรงหัวเราะและร้องไห้กับพวกเรา และที่สำคัญที่สุดพระองค์อยู่เพื่อพวกเรามา 70 ปีแล้ว“พระองค์ให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนชั่วชีวิต พระองค์ยังคงทำตามที่ตรัสไว้ และนั่นคือเหตุผลที่พวกเรามาอยู่ที่นี่และร่วมเฉลิมฉลองในคืนนี้”สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สองไม่ได้ทรงประทับทอดพระเนตรอยู่ในงานคอนเสิร์ตที่ใช้เวลา 2 ชั่วโมงครึ่ง ทว่า ทรงปรากฏพระองค์ผ่านฟุตเทจและคลิปพระราชดำรัสในอดีตที่ฉายเป็นระยะบนกำแพงวัง และมีรายงานว่า พระองค์ทรงทอดพระเนตรคอนเสิร์ตทางทีวีอยู่ที่พระราชวังวินเซอร์ควีนเอลิซาเบธเสด็จออกสีหบัญชรที่พระราชวังบัคกิ้งแฮม 2 ครั้งในวันพฤหัสบดี (2 พ.ค.) อันเป็นวันเริ่มต้นพระราชพิธีแพลตตินั่ม จูบิลี ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดเผยในภายหลังว่า ทำให้พระองค์ “ไม่สบายพระวรกายเล็กน้อย” เนื่องจากทรงมีปัญหาเรื่องการประทับยืนและการเสด็จพระราชดำเนินนอกจากนั้นพระองค์ยังไม่ได้เสด็จร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จัดขึ้นสำหรับพระองค์ที่โบสถ์เซนต์พอลในวันศุกร์ (3 มิ.ย.) รวมทั้งงานแข่งขันม้าในวันเสาร์ ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 นับจากปี 1952 ที่ทรงไม่ได้เสด็จร่วมงานงานคอนเสิร์ตที่อัดแน่นด้วยศิลปินดังเมื่อคืนวันเสาร์ เปิดฉากด้วยวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าที่เป็นภาพสมเด็จพระราชินีนาถฯ เสวยพระสุธารสกับหมีแพดดิงตัน และมีตอนหนึ่งที่แพดดิงตันกล่าวอวยพรเนื่องในวาระแพลตตินั่ม จูบิลีและ “ขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง” ก่อนที่ทั้งคู่จะใช้ช้อนสีเงินเคาะถ้วยชาในจังหวะเพลง We Will Rock You ของวงควีนวิดีโอขนาดสั้นนี้ถ่ายทำในพระราชวังวินด์เซอร์เมื่อเดือนมีนาคมและถูกเก็บไว้เป็นความลับสุดยอด แม้แต่สมาชิกพระราชวงศ์ยังมีเพียงไม่กี่พระองค์ที่ทรงทราบเรื่องนี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระชนมายุ 73 ชันษา, พระโอรสองค์โต เจ้าชายวิลเลียม พระชนมายุ 39 พรรษา ตลอดจนถึงพระโอรสและพระธิดาองค์โตของเจ้าชายวิลเลียมคือ เจ้าชายจอร์จ พระชนมายุ 8 พรรษา และเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ พระชนมายุ 7 พรรษา ร่วมทอดพระเนตรคอนเสิร์ตอยู่ในบริเวณที่นั่งที่จัดไว้ให้ราชวงศ์ส่วนเจ้าชายแฮร์รี และเมแกน พระชายา ที่สละฐานันดรศักดิ์และไปใช้ชีวิตที่แคลิฟอร์เนียในเดือนมกราคม 2020 ร่วมพิธีจูบิลี แต่ไม่ได้ไปร่วมชมคอนเสิร์ต โดยในวันเสาร์เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระธิดาลิลิเบตสำหรับวันอาทิตย์ (5 มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเฉลิมฉลองนี้คาดว่า จะมีคนนับล้านนำอาหารไปร่วมรับประทานในงาน “บิ๊ก จูบิลี ลันช์” และร่วมชมการประกวดดนตรีที่มีผู้เข้าแข่งขัน 10,000 คน