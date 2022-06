‘นิวยอร์กไทมส์’ชี้ชัดๆ อย่าหวังชนะเด็ดขาดเหนือรัสเซียในยูเครน เปิดเจรจาสันติภาพดีกว่า เคียฟอาจต้องยอม ‘เสียสละ’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)23/05/2022ประมาณ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเราตั้งข้อสังเกตกัน [1] ว่า รายงานข่าวชิ้นหนึ่งของ นิวยอร์กไทมส์ ฉบับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม เป็นการบันทึกหลักฐานที่แสดงว่า อะไรๆ ในยูเครนเวลานี้ไม่ใช่ว่าไปได้สวยสำหรับสหรัฐฯไปเสียทั้งหมดหรอก นอกจากนั้นในหนังสือพิมพ์ฉบับวันดังกล่าว ยังเสนอบทความชิ้นหนึ่ง ซึ่งบอกเป็นนัยๆ ว่าอาจจะกำลังมีการปรับเปลี่ยนทิศทางกันอยู่ทีนี้มาถึงวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา “คณะบรรณาธิการ” (The Editorial Board) ซึ่งเป็นคณะเต็มๆ ของผู้มีอำนาจด้านบรรณาธิการของนิวยอร์กไทมส์ ก็ได้ก้าวออกมาจากการแอบแฝงทำอะไรอย่างอ้อมๆ มาเป็นการป่าวร้องอย่างเสียงดังฟังชัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทิศทาง ด้วยการตีพิมพ์บทบรรณาธิการที่ใช้ชื่อเรื่องอย่างชนิดไม่ต้องให้ตีความคาดเดากันเลยว่า “สงครามกำลังอยู่ในภาวะยุ่งยากซับซ้อน และอเมริกาก็ไม่พรักพร้อม” (The War Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready) [2]ในบทบรรณาธิการชิ้นนี้ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในตำแหน่งข้างบนสุดของหน้าทัศนะ-ความเห็น ในหนังสือพิมพ์ คณะบรรณาธิการนิวยอร์กไทมส์ประกาศว่า “การเอาชนะอย่างสมบูรณ์” เหนือรัสเซียนั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ และยูเครนจะต้องเจรจาทำสันติภาพในหนทางซึ่งสะท้อนถึง “การประเมินอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง” และ สะท้อนถึง “ข้อจำกัดต่างๆ” ในคำมั่นสัญญาในพันธะความผูกพันของสหรัฐฯ ทั้งนี้ดังที่ทราบกันว่า นิวยอร์กไทมส์คอยทำหน้าที่เป็นหนึ่งในผู้จัดวางกำหนดกรอบความคิดเห็นของสาธารณชนสำหรับพวกชนชั้นนำ และดังนั้นการออกมาแถลงของสื่อทรงอิทธิพลฉบับนี้ จึงไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถดูเบาคิดว่าไม่สลักสำคัญอะไรชาวยูเครนจะต้องปรับตัว จะต้องยอมเสียสละบทบรรณาธิการ หรือก็คือ แถลงการณ์ของคณะบรรณาธิการนิวยอร์กไทมส์ชิ้นนี้ บรรจุไว้ด้วยย่อหน้าสำคัญๆ ดังต่อไปนี้:“เมื่อเดือนมีนาคม คณะบรรณาธิการนี้ได้เสนอความคิดเห็น [3] เอาไว้ว่า ข้อความจากสหรัฐฯและพันธมิตรของสหรัฐฯซึ่งส่งออกไป ไม่ว่าถึงชาวยูเครนหรือชาวรัสเซียนั้น จักต้องระบุว่า: ไม่ว่าจะต้องใช้เวลายาวนานแค่ไหนก็ตามที ยูเครนจะต้องเป็นอิสระเสรี”“เป้าหมายดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ กระนั้น สำหรับการถลำลงไปสู่การทำสงครามแบบสุดตัวกับรัสเซีย ย่อมไม่ใช่การรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาเอาไว้ได้อย่างดีที่สุดหรอก ถึงแม้ว่าสันติภาพซึ่งจะได้มาจากการเจรจากันนั้นอาจเรียกร้องต้องการให้ยูเครนต้องมีการตัดสินใจอย่างยากลำบากบางอย่างบางประการ” (ผู้เขียน –จอห์น วอลช์ -- เป็นผู้ที่เน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น ด้วยการใช้อักษรตัวหนาและตัวเอน)เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรที่กำกวมคลุมเครือ คณะบรรณาธิการนิวยอร์กไทมส์ ถึงกับประกาศชัดๆ ดังนี้:“การตั้งเป้าหมายว่า ยูเครนจะมีชัยชนะในทางการทหารอย่างเด็ดขาดเหนือรัสเซีย โดยที่ยูเครนช่วงชิงเอาดินแดนทั้งหมดซึ่งรัสเซียยึดเอาไปนับตั้งแต่ปี 2014 กลับคืนมานั้น เป็นเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ... รัสเซียยังคงอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งเกินไป”เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ และฝ่ายยูเครน มีความเข้าอกเข้าใจถึงสิ่งที่พวกเขาควรต้องกระทำ คณะบรรณาธิการเขียนเอาไว้อย่างแจ่มแจ้งดังนี้:“มิสเตอร์ไบเดนยังควรสร้างความกระจ่างชัดเจนแก่ตัวประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ และผู้คนของเขาว่า มันมี ข้อจำกัด ในเรื่องที่ว่าสหรัฐฯและนาโต้จะไปได้ไกลถึงขนาดไหนในการเผชิญหน้ากับรัสเซีย และมี ข้อจำกัด ในเรื่องความช่วยเหลือด้านอาวุธ, เงินทอง, และความสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งพวกเขาอาจสามารถรวบรวมเอามาได้ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าการตัดสินใจต่างๆ ของรัฐบาลยูเครนจักต้องยึดโยงอยู่กับการประเมินอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริง เกี่ยวกับวิธีการต่างๆ และความหายนะอีกกี่มากน้อยที่ยูเครนสามารถแบกรับไหว” (ผู้เขียนเป็นผู้เน้นข้อความให้เด่นชัดยิ่งขึ้น)ขณะที่ โวโลดีมีร์ เซเลนสกี้ อ่านข้อความเหล่านี้ แน่นอนทีเดียวเขาจะต้องเริ่มมีอาการเหงื่อแตก น้ำเสียงของพวกเจ้านายของเขากำลังบอกกับเขาว่า เขาและยูเครนจะต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อให้สหรัฐฯรักษาหน้าเอาไว้ได้ ขณะที่เขาขบคิดพิจารณาทางเลือกต่างๆ ของเขา แน่นอนทีเดียวว่าความคิดของเขาจะต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2014 และการทำรัฐประหารยึดอำนาจสืบเนื่องจากการชุมนุมประท้วงที่จัตุรัสไมดาน (Maidan coup) ในกรุงเคียฟ ซึ่งสหรัฐฯหนุนหลัง ทั้งนี้การประท้วงดังกล่าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดด้วยการที่ประธานาธิบดีวิกตอร์ ยานูโควิช (Viktor Yanukovych) รีบร้อนออกไป ทั้งไปจากตำแหน่งของเขา, ไปจากประเทศของเขา, และเกือบๆ จะไปจากโลกนี้อีกด้วยในสายตาของคณะผู้เขียนบทบรรณาธิการของนิวยอร์กไทมส์ชิ้นนี้ สงครามที่กำลังเกิดขึ้นมาได้กลายเป็นสงครามตัวแทนที่สหรัฐฯใช้มาต่อสู้คัดค้านรัสเซีย โดยกำลังเอาชาวยูเครนเป็นเหยื่อสังเวยกระสุน – และมันก็กำลังอยู่ในอาการห้อตะบึงอย่างบังคับควบคุมไม่ได้ พวกเขาเขียนเอาไว้ดังนี้:“ชั่วขณะปัจจุบันคือชั่วขณะแห่งความสับสนวุ่นวายในการสู้รบขัดแย้งครั้งนี้ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะใช้อธิบายได้ว่าทำไมประธานาธิบดีไบเดนและคณะรัฐมนตรีของเขา จึงอยู่ในอาการลังเลไม่ต้องการที่จะระบุเป้าหมายต่างๆ ให้ชัดเจน”“สหรัฐฯและนาโต้ กำลังเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันอยู่อย่างล้ำลึกเรียบร้อยแล้ว ทั้งในทางการทหารและในทางเศรษฐกิจ ความคาดหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงยังอาจดึงลากพวกเขาให้ถลำลงลึกยิ่งขึ้นและเข้าสงครามที่สู้รบกันอย่างเต็มพิกัดและมีค่าใช้จ่ายแพงลิบลิ่ว”“พวกคำแถลงชวนทะเลาะวิวาททั้งหลายจากวอชิงตันเมื่อเร็วๆ นี้ – อย่างการที่ประธานาธิบดีไบเดนยืนกรานว่า (ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์) ปูติน เป็นผู้ที่ ‘ไม่สามารถปล่อยให้อยู่ในอำนาจได้ต่อไป’[4] หรือรัฐมนตรีกลาโหม ลอยด์ ออสติน แสดงความเห็นว่า ต้องทำให้รัสเซีย “อ่อนแอ” [5] ตลอดจนคำมั่นของประธานสภาผู้แทนราษฎร แนนซี เปโลซี ที่ว่า สหรัฐฯจะสนับสนุนยูเครน ‘จนกระทั่งได้ชัยชนะ’ [6] –อาจจะเป็นคำประกาศแสดงความสนับสนุนที่ฟังแล้วรู้สึกเร้าใจ ทว่ามันไม่ได้ทำให้การเจรจาตกลงกันขยับใกล้เข้ามาแต่อย่างใดทั้งสิ้น”ขณะที่นิวยอร์กไทมส์ด้อยค่าถือว่าคำแถลงเหล่านี้เป็นเพียง “คำประกาศแสดงความสนับสนุนที่ฟังแล้วรู้สึกเร้าใจ” แต่มันก็เป็นที่ชัดเจนเหลือเกินว่า สำหรับพวกนีโอคอน (พวกอนุรักษนิยมใหม่) ซึ่งรับผิดชอบนโยบายการต่างประเทศสหรัฐฯอยู่ในเวลานี้ เป้าหมายที่พวกเขาคิดกันเอาไว้มาโดยตลอดก็คือ การทำให้เกิดสงครามตัวแทนที่จะดึงให้รัสเซียตกต่ำล่มจม นี่จึงไม่ใช่สงครามที่กลายเป็นสงครามตัวแทน หากแต่เป็นสงครามตัวแทนมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นแล้วพวกนีโอคอนดำเนินการโดยยึดอยู่กับ “หลักการวูลโฟวิตซ์” (Wolfowitz Doctrine) ที่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนเมื่อปี 1992 ไม่นานนักหลังสงครามเย็น 1.0 สิ้นสุดลง โดยผู้ประกาศคือ พอล วูลโฟวิตซ์ (Paul Wolfowitz) พวกอนุรักษนิยมใหม่ที่เวลานั้นดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (undersecretary of defense) โดยเขาบอกว่า:“เราต้องพากเพียรพยายามป้องกันไม่ให้มหาอำนาจผู้เป็นปรปักษ์ไม่ว่ารายใดก็ตาม สามารถเข้าครอบงำภูมิภาคหนึ่งใด ซึ่งมีทรัพยากรต่างๆ ที่เมื่อนำมาควบคุมรวมศูนย์กันแล้ว ก็จะเพียงพอสำหรับการถือกำเนิดเป็นมหาอำนาจระดับโลกขึ้นมาได้”“เราต้องธำรงรักษากลไกสำหรับการป้องปรามพวกที่อาจจะเป็นคู่แข่งทั้งหลาย ไม่ให้แม้กระทั่งมีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะเป็นมหาอำนาจระดับภูมิภาคขนาดใหญ่โตยิ่งขึ้น หรือเป็นมหาอำนาจระดับโลกขึ้นมา”ชัดเจนทีเดียวว่า ถ้าหากรัสเซีย “แข็งแรงเกินกว่า” ที่จะทำให้กลายเป็นฝ่ายความปราชัยในยูเครนแล้ว รัสเซียในฐานะที่เป็นอภิมหาอำนาจรายหนึ่ง ก็ย่อมจะแข็งแรงเกินกว่าที่จะทำให้ตกต่ำล่มจมดังนี้เอง จากเดือนมีนาคมเมื่อมาถึงเดือนพฤษภาคม นิวยอร์กไทมส์จึงเปลี่ยนความคิดเห็น สิ่งที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างล่ะหลังจากระยะเวลา 7 ปีของการสังหารเข่นฆ่าในภูมิภาคดอนบาส และระยะเวลา 3 เดือนของการทำสงครามในภาคใต้ของยูเครน ทำให้คณะบรรณาธิการของนิวยอร์กไทมส์ จู่ๆ ก็เกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจอันแรงกล้าท่วมท้นต่อบรรดาเหยื่อทั้งหมดทั้งปวงของสงครามคราวนี้และต่อยูเครนที่ถูกทำลายยับเยิน และดังนั้นจึงเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกระนั้นหรือ? เมื่อพิจารณาจากประวัติผลงานของผ่านๆ มาเป็นหลายสิบปีของนิวยอร์กไทมส์แล้ว ปัจจัยประการอื่นๆ ดูเหมือนจะสามารถนำมาใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างหนักแน่นทรงพลังมากกว่าประการแรกก่อนอื่นใดเลย รัสเซียสามารถรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้ได้อย่างดีเกินความคาดหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับคำทำนายอย่างเลวร้ายยิ่งจากโลกตะวันตกประธานาธิบดีปูตินได้รับความสนับสนุนจากภายในประเทศเกินกว่าระดับ 80%ในจำนวนชาติสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 195 ประเทศ มีถึง 165 ประเทศ ในจำนวนนี้ก็รวมถึง อินเดีย และ จีน ที่รวมกันแล้วมีประชากรคิดเป็น 35% ของประชากรทั้งโลก ได้ปฏิเสธไม่เข้าร่วมการแซงก์ชั่นคว่ำบาตรรัสเซีย [7] ปล่อยให้สหรัฐฯต่างหาก ไม่ใช่รัสเซียหรอก อยู่ในสภาพค่อนข้างถูกโดดเดี่ยวในเวทีโลกเงินรูเบิล ซึ่ง ไบเดน บอกว่าจะต้องกลายเป็นเศษขยะ ปรากฏว่าไม่เพียงหวนกลับขยับขึ้นมามีค่าในระดับของเมื่อช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น แต่ยังวิ่งเลยต่อไปอีกจนทำสถิติแข็งที่สุดในรอบ 2 ปี เวลานี้อยู่ที่ 59 รูเบิลต่อดอลลาร์ เปรียบเทียบกับอยู่ที่ 150 ตอนเดือนมีนาคมรัสเซียกำลังคาดหมายว่าจะเก็บเกี่ยวพืชผลได้อย่างอุดมสมบูรณ์ และโลกก็กระหายที่จะได้รับข้าวสาลีและปุ๋ย, น้ำมันและก๊าซ ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่จะทำให้รัสเซียมีรายรับขึ้นมาอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังสหภาพยุโรปก็ยอมจำนนกันเยอะแยะทีเดียวต่อข้อเรียกร้องของรัสเซียที่จะให้ชำระเงินค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิล ขณะที่รัฐมนตรีคลัง เจเนต เยลเลน (Janet Yellin) ของสหรัฐฯส่งเสียงเตือนชาวยุโรปที่กำลังทำสิ่งที่เป็นการฆ่าตัวตายว่า การที่พวกเขาห้ามนำเข้าน้ำมันรัสเซียจะยิ่งสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นอีกให้แก่ระบบเศรษฐกิจทั้งหลายของโลกตะวันตกกองกำลังอาวุธของฝ่ายรัสเซียนั้นกำลังสร้างความคืบหน้าอย่างช้าๆ แต่สม่ำเสมอในตลอดทั่วหลังภาคใต้และภาคตะวันออกของยูเครน หลังจากได้รับชัยชนะในเมืองมาริอูโปล ซึ่งจนถึงเวลานี้ถือเป็นสมรภูมิใหญ่ที่สุดของสงครามคราวนี้ ในทางกลับกัน ความพ่ายแพ้ที่มาริอูโปล ก็เป็นการบั่นทอนขวัญกำลังใจของฝ่ายยูเครนเป็นอย่างยิ่งในสหรัฐฯ อัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้วก่อนหน้าวิกฤตการณ์ยูเครน กำลังถูกขับดันให้ไต่สูงขึ้นไปอีก จนกระทั่งเลยระดับ 8% โดยที่ธนาคารกลางสหรัฐฯเวลานี้กำลังยุ่งวุ่นวายกับการควบคุมมันให้อยู่ ด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แล้วผลส่วนหนึ่งจากการนี้นั่นเอง ตลาดหลักทรัพย์จึงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนหมีผู้ซึมเซาขณะที่สงครามครั้งนี้คืบหน้าไป ก็มีผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมเห็นดีเห็นงามกับ เบน เบอร์นันกี (Ben Bernanke) อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการทำนาย [8] ว่า อเมริกากำลังจะเผชิญกับช่วงเวลาของอัตราการว่างงานสูง, อัตราเงินเฟ้อสูง, และอัตราการเติบโตต่ำ –ซึ่งรวมๆ แล้ว ก็คือภาวะเศรษฐกิจชะงักงันควบคู่กับเงินเฟ้อสูง (stagflation) ที่น่ากลัวมากๆภายในสหรัฐฯเวลานี้ มีสัญญาณหลายประการที่แสดงว่าแรงสนับสนุนสงครามคราวนี้กำลังเสื่อมถอยหดหาย เรื่องที่น่าตื่นตะลึงที่สุดก็คือ มี ส.ส.รีพับลิกัน 57 คน และ ส.ว.รีพับลิกัน 11 คน ออกเสียงคัดค้านแพกเกจงบประมาณล่าสุดของคณะบริหารไบเดนในการจัดส่งอาวุธไปให้ยูเครน โดยที่แพกเกจนี้ยังสอดแทรกเอาไว้ด้วยมาตรการเรียกคะแนนเสียงและขุมทรัพย์แอบแฝงสำหรับพวกนักค้ากำไรจากสงคราม(น่าตื่นตะลึงมากที่ไม่มี ส.ส. หรือ ส.ว. เดโมแครต แม้แต่คนเดียว แม้กระทั่งในหมู่พวกที่ “ก้าวหน้า” ที่สุด โหวตคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เป็นการราดน้ำมันลงบนกองไฟแห่งสงครามซึ่งกำลังลุกโชนอย่างน่ากลัวอยู่แล้วในยูเครน แต่นี่ย่อมเป็นเรื่องราวซึ่งต้องนำมาเล่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหาก)และในขณะที่มติมหาชนในสหรัฐฯยังคงอยู่ในข้างเห็นด้วยกับการที่สหรัฐฯจะเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันในยูเครน มันก็ปรากฏสัญญาณหลายอย่างของการลื่นไหลเคลื่อนออกไปจากเดิม ตัวอย่างเช่น สำนักวิจัยพิว (Pew) รายงาน [9] ว่าระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม พวกที่มีความเห็นว่าสหรัฐฯยังคงกระทำอะไรต่างๆ ไม่เพียงพอในเรื่องยูเครนนั้น มีจำนวนลดน้อยลงไปเป็นลำดับ ขณะเดียวกัน ภาวะเศรษฐกิจถดถอยพร้อมกับเงินเฟ้อพุ่งสูง ก็กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจกันมากกว่า สืบเนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินและราคาอาหารที่พุ่งขึ้นไม่หยุด แล้วก็มีการส่งเสียงของผู้คนอย่าง ทัคเกอร์ คาร์ลสัน (Tucker Carlson) และ แรนด์ พอล (Rand Paul) ที่กำลังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับสงครามในยูเครน แน่นอนทีเดียวว่ากระแสการไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลกำลังเติบโตเพิ่มมากขึ้น(ทัคเกอร์ คาร์ลสัน Tucker Carlson เป็นนักจัดรายการโทรทัศน์และนักวิจารณ์แสดงความเห็นผ่านสื่อ ซึ่งมีแนวคิดทางการเมืองแบบอนุรักษนิยม เขาเป็นพิธีกรของรายการทอล์กโชว์ทางการเมืองช่วงดึก ที่ใช้ชื่อว่า Tucker Carlson Tonight ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ฟ็อกซ์ นิวส์ มาตั้งแต่ปี 2016 ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Tucker_Carlson(แรนด์ พอล Rand Paul เป็นนายแพทย์และนักการเมืองชาวอเมริกัน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐฯจากรัฐเคนทักกี มาตั้งแต่ปี 2011 เขาสังกัดพรรครีพับลิกัน และเรียกตัวเองว่าเป็นพวกอนุรักษนิยมแนวยึดมั่นรัฐธรรมนูญ constitutional conservative อีกทั้งเป็นผู้สนับสนุน ขบวนการทีปาร์ตี้ Tea Party movement ที่เคยมีอิทธิพลสูงมากในพรรครีพับลิกัน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Rand_Paul)ท้ายที่สุด ขณะที่สงครามคราวนี้กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมชมชื่นน้อยลง อีกทั้งก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างรุนแรงมากขึ้น ความหายนะในการเลือกตั้งก็กลายเป็นสิ่งที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าอย่างเห็นๆ สำหรับ โจ ไบเดน และพรรคเดโมแครต ซึ่งนิวยอร์กไทมส์คอยทำตัวเป็นกระบอกเสียงให้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในปี 2022 (เลือกตั้ง ส.ส.ทั้งสภา, ส.ว.บางส่วน, ผู้ว่าการรัฐบางส่วน) หรือการเลือกตั้งในปี 2024 (เลือกตั้งประธานาธิบดี)บทบรรณาธิการชิ้นนี้ของนิวยอร์กไทมส์ เป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงอันตรายในการกำหนดเป้าหมายแบบคนวิกลจริตของพวกอนุรักษนิยมใหม่ในการอุทธรณ์เรียกร้องให้แสวงหาหนทางออกด้วยการเจรจากันตั้งแต่เดี๋ยวนี้นั้น มีส่วนที่เป็นความตื่นตระหนกรวมอยู่ด้วยไม่ใช่น้อย สหรัฐฯกับรัสเซียต่างเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ของโลก โดยมีขีปนาวุธนิวเคลียร์จำนวนหลายพันลูกอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกดปุ่มยิงออกไปเมื่อมีสัญญาณเตือนขึ้นมา (Launch On Warning หรือ low) หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การระแวดระวังเตรียมพร้อมชนิดที่เมื่อมีสัญญาณเตือนแม้แต่นิดเดียวก็ลงมือปฏิบัติการกันทันที (Hair Trigger Alert) ทั้งนี้ในช่วงจังหวะเวลาที่ความตึงเครียดอยู่ในระดับสูงปริ๊ดนั้น ความเป็นไปได้ที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดพลาดอย่างไม่ได้ตั้งใจ แล้วเป็นชนวนให้เกิดการถล่มใส่กันด้วยนิวเคลียร์จนโลกาวินาศ ย่อมกลายเป็นเรื่องจริงของจริงที่ร้ายกาจสุดๆเป็นที่สงสัยข้องใจกันว่า ประธานาธิบดีไบเดน มีความสามารถที่จะยังคงเป็นผู้สั่งการบังคับบัญชาในเหตุการณ์เช่นนี้ได้หรือไม่ มีผู้คนในอายุขนาดเขาจำนวนมากสามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้ แต่ก็มีจำนวนมากซึ่งไม่สามารถ และตัวไบเดนเองดูจะต้องถูกจัดให้อยู่ในประเภทหลังความระแวดระวังเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ขณะที่ความตื่นตระหนกก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เวลานี้พวกนีโอคอนคือผู้ควบคุมนโยบายการต่างประเทศ ทั้งของคณะบริหารไบเดน, พรรคเดโมแครต, และส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกัน แต่พวกนีโอคอนซึ่งเป็นผู้คุมบังเหียนเหล่านี้จะยินยอมล่าถอยและเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่สมเหตุผลสมผลและใฝ่สันติ อย่างที่บทบรรณาธิการของนิวยอร์กไทมส์เรียกร้องหรือไม่? นี่ต้องถือว่าเป็นความฝันเฟื่องในระดับรากฐานที่สุดทีเดียวอย่างที่มีผู้แสดงความคิดเห็นผู้หนึ่งตั้งข้อสังเกตเอาไว้ พวกสายเหยี่ยวอย่างเช่น วิกตอเรีย นูแลนด์ (Victoria Nuland 