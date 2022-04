สหรัฐฯ ‘มือถือสากปากถือศีล’ เมื่อประกาศคัดค้านไม่ยอมรับ‘เขตอิทธิพล’ของรัสเซียในกรณียูเครน

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)17/04/2022การรุกรานยูเครนของรัสเซีย “ในหลายๆ ทางเลย เป็นเรื่องที่ใหญ่โตเกินกว่ารัสเซียเสียอีก มันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตกว่าเพียงแค่ยูเครน” โฆษกกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ เน็ด ไพรซ์ (Ned Price) ประกาศเอาไว้เช่นนี้เมื่อเร็วๆ นี้ [1]“ตรงนี้มีหลักการหลายๆ ประการที่กำลังตกอยู่ในอันตราย ... แต่ละประเทศและทุกๆ ประเทศมีสิทธิอธิปไตยในการวินิจฉัยตัดสินนโยบายการต่างประเทศของตนเอง, มีสิทธิอธิปไตยในการวินิจฉัยตัดสินด้วยตนเองว่า ตนจะเลือกคบค้าสมาคมกับใครในเงื่อนไขของการเป็นพันธมิตรของตน เป็นหุ้นส่วนของตน และตนปรารถนาที่จะกำหนดทิศทางสำหรับก้าวเดินไปทางไหน” เขาบอกก่อนหน้านั้น รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ก็เคยเน้นย้ำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วว่า สหรัฐฯไม่ยอมรับไม่รับรองเรื่อง “เขตอิทธิพล” (spheres of influence) พร้อมกับกล่าวต่อไปว่า แนวความคิดนี้ “ควรที่จะเกษียณอายุไปแล้วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง” [2]นี่เป็นถ้อยคำที่ฟังดูแล้วเหมือนมีคุณธรรมสูงส่ง ทว่ามันเป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่า –เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าสหรัฐฯไม่เคยนำเอาหลักการเช่นนี้มาใช้ในซีกโลกตะวันตก ตัวอย่างเช่น คิวบา ซึ่งยังคงต้องทุกข์ยากลำบากตกอยู่ใต้มาตรการห้ามค้าขายที่สหรัฐฯนำมาบังคับใช้เป็นเวลา 60 ปีแล้ว(ซีกโลกตะวันตก Western Hemisphere หมายถึงส่วนของโลกที่ประกอบด้วยทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และน่านน้ำรอบๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.britannica.com/place/Western-Hemisphere -ผู้แปล)เรื่องนี้ บวกเข้ากับโรคระบาดใหญ่โควิด-19 และการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หันหัวเลี้ยวกลับจากนโยบายมุ่งสู่การเปิดเสรี (liberalization) ในยุคโอบามา [3] – โดยที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ก็ยังคงรักษานโยบายลงโทษคิวบาอย่างรุนแรงเช่นนี้เอาไว้ต่อไป [4]— ได้ตีกระหน่ำใส่เศรษฐกิจของเกาะคิวบาอย่างหนักหน่วง เวลานี้ อาหารและยาเวชภัณฑ์กลายเป็นของหายาก [5] ชาวคิวบาวัยหนุ่มสาวและพวกที่มีหัวทางเป็นผู้ประกอบการจำนวนมากพากันเดินทางออกไปจากประเทศ [6] แรงบีบคั้นกดดันเช่นนี้เองมีส่วนอย่างสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดกระแสการประท้วงซึ่งสร้างความตื่นตะลึงขึ้นในเกาะแห่งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเป็นความจริง คิวบายังคงใช้ระบอบการปกครองแบบมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว และยังคงกดขี่ปราบปรามอย่างหนักต่อความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากของทางการ ทว่าการห้ามค้าขายและนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ประสบความล้มเหลวใช้ไม่ได้ผลกับคิวบามาตลอด 6 ทศวรรษ และผ่านยุคสมัยของประธานาธิบดีอเมริกันมาแล้ว 11 คน [7] ปัจจุบันชาวคิวบายังคงได้รับการยกย่องชมเชยในเรื่องความพยายามทางด้านมนุษยธรรมของพวกเขา ด้วยการจัดส่งแพทย์ไปช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นในทั่วทั้งโลกกำลังพัฒนา (รวมทั้งโลกพัฒนาแล้ว) [8] ไม่เพียงเท่านั้น สหรัฐฯกับคิวบายังมีความร่วมมือกันในความพยายามที่จะปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดและการจำกัดขีดวงลัทธิการก่อการร้ายกระนั้น มาตรการห้ามค้าขายก็ยังคงถูกบังคับใช้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลานี้ –เป็นการลงโทษประชาชนคิวบาไปจนกว่าพวกเขาจะกำจัดรัฐบาลซึ่งสหรัฐฯไม่ยอมรับ นี่ช่างเป็นการให้โอกาสแก่ชาวคิวบาสำหรับ “การเลือกเส้นทางของพวกเขาเอง” เสียนี่กระไรคิวบาไม่ใช่เป็นเพียงประเทศเดียวหรอก สหรัฐฯยังได้บังคับใช้มาตรการแซงก์ชั่นคว่ำบาตรแบบโหดๆ กับ เวเนซุเอลา และ นิการากัว สำหรับการการที่ประเทศทั้งสองยังคงรักษาระบอบการปกครองที่วอชิงตันคัดค้านเอาไว้ [9]แม้กระทั่งในการออกมาตรการแซงก์ชั่นรัสเซียเมื่อเร็วๆ นี้ ฮวน เซบาสเตียน กอนซาเลซ (Juan Sebastian Gonzalez) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสดูแลกิจการซีกโลกตะวันตก อยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ (US National Security Council) ยังออกมาพูดว่า มาตรการเหล่านี้จัดทำขึ้นมาในลักษณะที่ “มันจะมีลกระทบต่อพวกรัฐบาลซึ่งมีการติดต่อผูกพันในทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย ... ดังนั้น เวเนซุเอลาจะเริ่มรู้สึกถึงแรงบีบคั้นกดดันนี้ นิการากัวจะเริ่มรู้สึกถึงแรงบีบคั้นกดดันี้ เช่นเดียวกับคิวบา”ในเวลาเดียวกันนี้เอง พวกสถาบันและกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงแห่งชาติทั้งหลายของสหรัฐฯ ก็กำลังส่งเสียงเตือนภัยดังขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จีนเข้ามาเกี่ยวข้องมีส่วนอยู่ในซีกโลกตะวันตกมากขึ้นทุกที [10] จีนในเวลานี้กำลังกลายเป็นคู่ค้าชั้นแนวหน้าของละตินอเมริกา [11] เช่นเดียวกับที่กลายเป็นแหล่งที่มาระดับนำของการลงทุนโดยตรงและของการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ภูมิภาคนี้ด้วยความสนใจที่จะทำให้จีนเองสามารถเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ส่งออกต่างๆ ได้อย่างมีความมั่นคง ปักกิ่งได้เข้ามาช่วยเหลือภูมิภาคนี้ภายหลังวิกฤตการณ์ภาคการเงินปี 2008 โดยการลงทุนซึ่งได้สร้างงานและช่วยลดความยากจนในภูมิภาค ระหว่างเกิดโรคระบาดใหญ่คราวนี้ ฝ่ายจีนยังรีบจัดส่งวัคซีน [12] (แน่นอนล่ะ ควรต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยว่า เป็นวัคซีนที่มีคำถามในเรื่องประสิทธิภาพ) เข้ามาในภูมิภาค และยังคงแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์ของละตินอเมริกาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นในสหรัฐฯว่า จีนกำลังสนับสนุนสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงว่าเป็นรัฐบาล “ประชานิยม” ในละตินอเมริกา ตั้งแต่อาร์เจนตินาไปจนถึงเวเนซุเอลา พวกนักยุทธศาสตร์บนเก้าอี้นวมทั้งหลายต่างกำลังเสนอความคิดเห็นออกมาแล้วถึงวิธีการในการตอบโต้สิ่งที่พวกเขาระบุว่าเป็นภัยคุกคามซึ่งมาจากจีน ทั้งในด้านการค้า, การลงทุน, และการให้ความสนับสนุนทางการเงินอีแวน เอลลิส (Evan Ellis) ผู้เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ สถาบันยุทธศาสตร์ศึกษา (Strategic Studies Institute) วิทยาลัยการสงครามกองทัพบกสหรัฐฯ (US Army War College) เขียนรายงานชิ้นหนึ่งให้ ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการระหว่างประเทศศึกษา (Center for Strategic and International Studies) ที่ใช้ชื่อเรื่องว่า “การเตรียมพร้อมสำหรับความเสื่อมถอยลงของภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน” (Preparing for Deterioration of the Latin America and Caribbean Strategic Environment) [13] โดยเสนอว่า สหรัฐฯไม่ได้มีทรัพยากรต่างๆ สำหรับแข่งขันกับจีนในเรื่องการลงทุนและการให้ความช่วยเหลือแก่ภูมิภาคนี้เพื่อชดเชยกับการขาดแคลนเช่นนี้ เอลลิสเสนอแนวความคิดอย่างน่าตกใจให้สหรัฐฯสร้างสมกำลังทหารอย่างแข็งกร้าวในภูมิภาคนี้, ดำเนินการรุกทางด้านการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อดิสเครคิดรัฐบาลใดๆ ก็ตามที่เป็นมิตรกับจีน, “กระตุ้นส่งเสริมศักยภาพของขบวนการต่อต้าน” อิทธิพลของจีน รัสเซีย และอิหร่าน, และก็แน่นอนทีเดียว ให้แซงก์ชั่นคว่ำบาตรพวกที่แตกแถวด้วย ศาสตราจารย์ผู้นี้ไม่ได้เอ่ยอ้างอิงถึง “หลักการ” ของการยินยอมให้ชาติต่างๆ สามารถเลือกเส้นทางเดินของตนเองได้แต่อย่างใดอีกตัวอย่างหนึ่งของทัศนะเช่นนี้ มาจาก โรเบิร์ต เคแกน (Robert Kagan) คอลัมนิสต์ที่เขียนให้แก่วอชิงตันโพสต์ ผู้ซึ่งเสนอความเห็นเอาไว้ในบทความตีพิมพ์อยู่ในวารสาร “ฟอเรนจ์ แอฟแฟร์ส” (Foreign Affairs) ว่า สหรัฐฯควรยอมรับว่าตนเองต้องแสดงบทบาทเป็นเจ้าใหญ่เหนือใครๆ ในระดับโลก (global hegemon) [14]เขาเขียนเอาไว้ว่า นี่เป็นหน้าที่ ไม่ใช่เป็นทางเลือกหรอก และบอกอีกว่า “ประเทศที่ทรงอำนาจทางการทหาร, เศรษฐกิจ, และวัฒนธรรม แผ่อิทธิพลต่อรัฐอื่นๆ ได้เพียงด้วยการปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้น หนทางที่วัตถุขนาดใหญ่กว่าในอวกาศ ส่งผลกระทบกระเทือนต่อพฤติกรรมของวัตถุต่างๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า ก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของตนดึงลากเอา” การที่สหรัฐฯเข้าไปพัวพันกับเรื่องต่างๆ ก็เพราะ “สิ่งที่สหรัฐฯเสนอนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดอย่างแท้จริงต่อผู้คนจำนวนมากของโลก”ทว่าในซีกโลกที่ตนเองอยู่อาศัย “แรงดึงลากด้วยแรงโน้มถ่วง” นั้นไม่ได้มาจากสหรัฐฯที่อยู่ในภาวะเสื่อมถอยหรอก หากมาจากจีนที่กำลังก้าวผงาดต่างหาก จีนกำลังเสนอทั้งตลาด, เงินทอง, การเลงทุน –รวมทั้งโมเดลในการปกครอง นั่นคือ “ทุนนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีน”ถ้าหากพวกสถาบันและกลุ่มผลประโยชน์ทางด้านความมั่นคงแห่งชาติสามารถที่จะทำอะไรได้ตามใจแล้ว สหรัฐฯจะไม่มีวันปล่อยให้พวกชาติเพื่อนบ้านของตนเลือกสรรทิศทางที่จะก้าวเดินของพวกเขาเองหรอก สหรัฐฯจะผลักดันทั้งในเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อ, การเสริมความเข้มแข็งให้แก่พวกชนชั้นนำผู้ฉ้อฉล, และการข่มขู่หรือกระทั่งบังคับใช้มาตรการแซงก์ชั่นลงโทษพวกที่ไม่ยอมเข้ามาอยู่ในแถว ด้วย “โมเดล” การปกครองที่ประสบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกพฤติการณ์มือถือสากปากถือศีล เป็นเรื่องสามัญธรรมดาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ฝ่ายรัสเซียและฝ่ายจีนมีการหยิบยกกฎหมายระหว่างประเทศขึ้นมาอ้างอิงอย่างสม่ำสมอ ถึงแม้พวกเขาพร้อมกระทืบเหยียบย่ำมันเมื่อพวกเขาเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ขณะเดียวกันนั้น สหรัฐฯก็เป็นแชมเปี้ยนผู้ต่อสู้เรียกร้องในเรื่อง “กรอบระเบียบที่ยึดโยงอยู่กับกฎเกณฑ์” โดยที่สหรัฐฯเป็นผู้จัดทำกฎเกณฑ์เหล่านั้นขึ้นมา และเมื่อมีความปรารถนาก็พร้อมจะนำตัวเองให้ได้รับยกเว้นจากกฎเกณฑ์เหล่านั้น“หลักการ” ของการเคารพชาติต่างๆ และเคารพในสิทธิของพวกเขาที่จะเลือกเส้นทางของพวกเขาเองนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามประการหนึ่ง บรรดาประเทศในซีกโลกเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา ต่างมุ่งหวังให้สหรัฐฯประพฤติปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ด้วย 