จีนทั้งมีความจำเป็นและทั้งพรักพร้อมแล้วที่จะนำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)15/10/2021ในฐานะที่เป็นอาณัติการมอบหมายสั่งการของประเทศชาติ สมัชชาผู้แทนประชาชนทั่วประเทศครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเมื่อปี 2017 ได้ประกาศ “2 เป้าหมายแห่งศตวรรษ” ของพรรค ซึ่งได้แก่ เป้าหมายประการแรก จะบรรลุการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับมีกินมีใช้อย่างรอบด้านให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ขึ้นมาในประเทศจีน ซึ่งก็สามารถทำได้สำเร็จในวาระครบรอบ 100 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 2021 ส่วนเป้าหมายประการที่สอง จะสร้างสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กลายเป็นมหาอำนาจสังคมนิยมสมัยใหม่ภายในปี 2049 อันเป็นวาระครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคความเป็นประเทศสมัยใหม่นั้น ต้องมีคุณลักษณะอยู่จำนวนหนึ่ง อย่างแรกเลยคือ จีดีพีต่อหัว (GDP per capita) ของจีน ควรจะไปถึงระดับอย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศทรงอำนาจที่สุดอีกประเทศหนึ่งจีนเป็นประเทศใหญ่ มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกซึ่งระดับรายได้ค่อนข้างสูง ไปจนถึงภาคกลางและภาคตะวันตกที่ระดับรายได้ค่อนข้างต่ำ เฉพาะพวกมณฑลและนครเทียบเท่ามณฑลของจีนที่มีการพัฒนามากกว่าส่วนอื่นๆ อันได้แก่ ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เทียนจิน, เจียงซู, เจ้อเจียง, ฝู่เจี้ยน, และกวางตุ้ง ซึ่งรวมกันแล้วมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 350 ล้านคนนั้น จีดีพีต่อหัวจะอยู่ในระดับเดียวกันกับของสหรัฐฯทีเดียวเมื่อระบบเศรษฐกิจ 2 ระบบ มีจีดีพีต่อหัวอยู่ในระดับเดียวกัน และมีประชากรขนาดเดียวกัน เทคโนโลยีและความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมของพวกเขาก็ควรต้องอยู่ในระดับเดียวกันด้วย ดังนั้น เมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษประการที่ 2 แล้ว อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคที่ผ่านการพัฒนาแล้วมากกว่าส่วนอื่นๆ ของจีน ซึ่งมีจำนวนประชากรขนาดใกล้เคียงกับของสหรัฐฯ ก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับสหรัฐฯการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The fourth industrial revolution) เวลานี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และปี 2049 จะเป็นหลักหมายของยุคสมัยที่พวกอุตสาหกรรมใหม่ๆ จะมีฐานะเหนือกว่าพวกอุตสาหกรรมเดิมๆ อุตสาหกรรมใหม่ๆ ในภูมิภาคพัฒนาแล้วของจีนที่มีประชากร 350 ล้านคนดังกล่าวข้างต้น ควรที่จะมีฝีก้าวทัดเทียมกับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในสหรัฐฯ สหรัฐฯนั้นได้ประกาศเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่พวกเขามีอยู่กับจีน จากการเป็นหุ้นส่วนกันในระหว่างยุคสมัยที่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดกว้าง กลายเป็นคู่แข่งขันกันแล้วตั้งแต่ที่สหรัฐฯกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดของโลกในช่วงปลายทศวรรษที่ 19 นั้น สหรัฐฯได้กำราบปราบปรามพวกระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในอันดับ 2 ของโลกครั้งแล้วครั้งเล่า โดยเฉพาะเมื่อระบบเศรษฐกิจอันดับ 2 รายใดมีจีดีพีบรรลุถึงระดับ 60% ของจีดีพีสหรัฐฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาสามารถคุกคามสถานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯได้ ตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆ นี้ ได้แก่ ญี่ปุ่นเมื่อช่วงทศวรรษ 1980 ในเวลานั้น ญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ในระดับเกินกว่า 60% ของสหรัฐฯ และยังแซงหน้าสหรัฐฯแล้วด้วยซ้ำในแง่ของจีดีพีต่อหัว ญี่ปุ่นขณะนั้นยังเป็นผู้นำของโลกในเรื่องภาคเซมิคอนดักเตอร์ที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆ สหรัฐฯในฐานะเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลก ได้ใช้ความได้เปรียบต่างๆ จากฐานะการเป็นเจ้าเหนือใครๆ ของตนมากำราบปราบปรามอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่น เวลานี้จีดีพีต่อหัวของญี่ปุ่นได้ตกต่ำลงจนมาอยู่ในระดับแค่ 63% ของสหรัฐฯ ขณะที่จีดีพีของญี่ปุ่นเท่ากับเพียงแค่ 24% ของสหรัฐฯเท่านั้นเมื่อคำนวณด้วยการใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด ขนาดเศรษฐกิจของจีนในเวลานี้บรรลุถึงระดับ 70% ของสหรัฐฯแล้ว เทคโนโลยี 5จี ของจีนก็ได้กลายเป็นผู้นำของโลกในการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯได้ใช้ลูกไม้เก่าๆ ของตนซ้ำอีกครั้ง และกำลังใช้ทรัพยากรแห่งชาติทั้งหลายทั้งปวงของสหรัฐฯเข้ากำราบปราบปรามพวกบริษัทจีนด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล ถ้าหากสหรัฐฯประสบความสำเร็จในการกำราบปราบปรามจีนด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นการสกัดปิดกั้นการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่แล้ว จีนก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษประการที่ 2 ของตนได้จีนจะสามารถทะลวงผ่านการสกัดกั้นของสหรัฐฯได้อย่างไร? จีนจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ก็ด้วยการทำงานอย่างหนักเพื่อนำการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ให้เดินหน้าไปเท่านั้น เมื่อทำได้อย่างนั้นแล้ว จีนก็จะไม่ถูกปิดกั้น แต่บรรดามณฑลและนครที่พัฒนาแล้วของจีน จะมีระดับเทคโนโลยีก้าวไกลไปถึงระดับของสหรัฐฯกันทีเดียว ขณะที่ทั่วทั้งประเทศจีนก็มีจีดีพีต่อหัวในระดับเท่ากับครึ่งหนึ่งของสหรัฐฯได้สำเร็จภายในปี 2049 ด้วยเหตุนี้ จีนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งศตวรรษประการที่ 2 ของตนภายในปี 2049 ดังกล่าวเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่แห่งการฟื้นฟูประเทศชาติขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเช่นนี้ มีความจำเป็นที่จีนจะต้องนำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ทว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆ เอื้ออำนวยให้จีนสามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จหรือไม่? ในเรื่องนี้ ผมมีความเห็นพ้องเป็นอย่างยิ่งกับทัศนะต่างๆ ของ เจ้า ฉางเหวิน (Zhao Changwen อธิบดีกรมพัฒนาอุตสาหกรรม, ศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งคณะรัฐมนตรีจีน) และ สีว์ เจ้าหยวน (Xu Zhaoyuan นักวิจัยของศูนย์วิจัยการพัฒนาแห่งคณะรัฐมนตรีจีน) นั่นคือ ประเทศที่จะนำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมได้นั้น ไม่สามารถเป็นประเทศซึ่งมีรากฐานทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรมที่อ่อนแอได้ แต่ก็ไม่จำเป็นที่ประเทศนั้นๆ ต้องเป็นประเทศที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยู่ในระดับนำหน้าสูงสุดตัวอย่างเช่น เมื่อตอนที่สหรัฐฯกับเยรอมนีนำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในช่วงสิ้นศตวรรษที่ 19 นั้น สหราชอาณาจักรต่างหากคือผู้ที่อยู่ในระดับสูงที่สุดทั้งเรื่องรายได้และเทคโนโลยี สหรัฐฯและเยอรมนียังคงอยู่ในขั้นตอนของการไล่ตามเท่านั้นเมื่อดูจากแง่มุมของระดับรายได้ ทั้งนี้เหากคำนวณกันเป็นภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ (purchasing power parity) แล้ว จีดีพีต่อหัวของอเมริกาเมื่อปี 1870 อยู่ในระดับ 76.6% ของสหราชอาณาจักร ขณะที่ของเยอรมนีอยู่ในระดับ 57.6% ของสหราชอาณาจักรเจ้า ฉางเหวิน และ สีว์ เจ้าหยวน ชี้เอาไว้ในหนังสือของพวกเขาเรื่อง China’s Industrial Upgrading in the Background of the New Industrial Revolution (การยกระดับอุตสาหกรรมของจีนภายใต้ภูมิหลังของการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่) ว่า นครของจีนที่นวัตกรรมอยู่ในระดับสูงที่สุด 5 แห่ง คือ เซินเจิ้น, ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, กว่างโจว, และ หางโจว นครเหล่านี้รวมกันแล้วมีประชากร 84 ล้านคน ใหญ่กว่าเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเยอรมนีซึ่งปัจจุบันมีประชากร 82 ล้านคน ถ้าหากพิจารณาโดยใช้ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ จีดีพีต่อหัวของนครท็อป 5 ของจีนเหล่านี้ขึ้นไปถึงระดับ 72.9% ของสหรัฐฯแล้ว สัดส่วนเช่นนี้คิดอย่างหยาบๆ ก็คืออยู่ในระดับเดียวกันกับสัดส่วนจีดีพีต่อหัวของอเมริกาเมื่อเทียบกับจีดีพีต่อหัวของสหราชอาณาจักร ในตอนที่สหรัฐฯขึ้นเป็นผู้นำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในปี 1870 นั่นเองนอกจากนั้น หากพิจารณาในวงกว้างมากขึ้น นั่นคือจากพวกมณฑลและนครฐานะเทียบเท่ามณฑลของจีนที่มีจีดีพีต่อหัวอยู่ในระดับสูงที่สุดรวม 7 แห่ง ได้แก่ ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้, เทียนจิน, เจียงซู, เจ้อเจียง, ฝู่เจี้ยน, และกวางตุ้ง พวกเขามีจำนวนประชากรรวมกันทั้งสิ้นราว 350 ล้านคน สูงกว่าเล็กน้อยจากจำนวนประชากร 330 ล้านคนที่อยู่ในสหรัฐฯปัจจุบัน เมื่อดูกันที่ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ จีดีพีต่อหัวของมณฑลและนคร 7 แห่งเหล่านี้อยู่ในระดับ 54.5% ของสหรัฐฯแล้ว นี่ก็เช่นกัน สัดส่วนเช่นนี้ดูกันคร่าวๆ ก็เป็นสัดส่วนเดียวกันกับของเยอรมนีเมื่อเทียบกับสหราชอาณาจักร ในตอนที่เยอรมนีนำการปฏิวัติอุตสาหรกรมครั้งที่ 2ผมเห็นด้วยกับข้อสรุปของหนังสือเล่มนี้ เมื่อพิจารณาในแง่ของจีดีพีต่อหัว ซึ่งเป็นตัวแทนของเงื่อนไขต่างๆ ทางวัตถุ อย่างเช่น ระดับทางอุตสาหกรรมและระดับทางเทคโนโลยีแล้ว จีนมีความสามารถพรักพร้อมแล้วที่จะนำการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมรอบใหม่