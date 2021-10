จีนคึกคักมุ่งสู่ ‘การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’ ขณะชนชั้นนำอเมริกันผู้เกียจคร้านสร้างภาพมายาปลอบโยนตัวเอง

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ WWW.asiatimes.com)08/10/2021- ตอนที่โควิด-19 เล่นงานจีน ก่อนที่มันจะเล่นงานประเทศอื่นๆ ของโลกนั้น มุกเสียดสีล้อเลียนมุกหนึ่งซึ่งแพร่กระจายไปในสื่อมวลชนตะวันตกอย่างรวดเร็ว ก็คือการเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ว่า เป็น “ช่วงเวลาแห่งเชร์โนบิล” (Chernobyl moment) ของประเทศจีน แต่แล้วความสำเร็จอย่างโดดเด่นของแดนมังกรในการกำราบปราบปรามโรคระบาดใหญ่นี้จนอยู่หมัดก็ทำให้การเสียดสีล้อเลียนเช่นนี้กลายเป็นมุกแป้กกันไปหมด อย่างไรก็ดี เมื่อตลาดจีนเกิดอาการสะอึกขึ้นมาครั้งใด ก็ยังคงก่อให้เกิดคำทำนายใหม่ๆ เกี่ยวกับการเสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจของจีนออกมาให้เห็นกันเมื่อนั้นจอร์จ ฟรีดแมน (George Friedman) แห่ง สแทรตฟอร์ (Stratfor) ประกาศว่า “อำนาจของจีนเป็นสิ่งที่ถูกประมาณการเอาไว้อย่างเกินเลยความเป็นจริงชนิดมโหฬารยิ่ง” และบอกด้วยว่าจีนจำเป็นจะต้องลดขนาดความทะเยอทะยานระดับโลกของตนลงมาเสียแล้ว สืบเนื่องจากสถานการณ์อันยากลำบากต่างๆ(สแทรตฟอร์ เป็นสำนักงานจัดพิมพ์และให้คำปรึกษาด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเทกซัส ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Stratfor -ผู้แปล)(ความเห็นเรื่องนี้ของ จอร์จ ฟรีดแมน ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.realclearworld.com/2021/10/07/chinas_economic_crisis_and_its_foreign_policy_797811.html)ฮัล แบรนด์ส (Hal Brands) กับ ไมเคิล เบคคลีย์ (Michael Beckley) เขียนลงในวารสาร “ฟอเรนจ์ โพลิซี” (Foreign Policy) ว่า “ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจีนนั้นกำลังอยู่ในภาวะเสื่อมทรุด” ผู้เขียนทั้งสองอ้างว่า “ตั้งแต่ช่วงหลังของทศวรรษ 2000 แล้ว” “พลังต่างๆ ที่ขับเคลื่อนให้จีนผงาดขึ้นมา ถ้าไม่อยู่ในอาการหยุดชะงัก ก็ถึงขนาดหันหัวเลี้ยวกลับกันทีเดียว”(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.realclearworld.com/2021/09/27/the_problem_is_that_china_is_declining_796185.html)ข้อคิดเห็นเหล่านี้คือภาพมายาเอาไว้ใช้ปลอบโยนตัวเองของพวกชนชั้นนำผู้เกียจคร้าน ซึ่งได้เปิดทางให้ความได้เปรียบของอเมริกาทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต, เทคโนโลยี, และการศึกษา ต้องมีอันสึกกร่อนเสื่อมถอยลงไปในระยะเวลา 20 ปีท่ผ่านมา --เป็นพวกชนชั้นนำซึ่งไม่เคยพูดอะไรเลยเกี่ยวกับการหันหัวเลี้ยวพลิกตัวกลับจากความเสื่อมทรุดเช่นนี้เป็นความจริง จีนนั้นมีปัญหาทางการเงินที่อันตรายยากลำบากในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งพึ่งพาอาศัยเงินกู้จนเกินเลยไปมาก ทว่าประเทศทั้งหลายซึ่งมีความได้เปรียบทางบัญชีดุลสะพัดอย่างมหึมา และมีอัตราการออมที่ใหญ่โตอย่างจีนนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องประสบกับวิกฤตหรอก พวกเขาสามารถที่จะทำการฟื้นฟูกิจการ แล้วจีนยังมีปัญหาด้านประชากรอยู่จริงๆ ถึงแม้ไม่ได้มีความสาหัสร้ายแรงใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, หรือไต้หวัน ก็ตามที และสาหัสร้ายแรงกว่าของอเมริกานิดเดียวเท่านั้น(ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://asiatimes.com/2021/01/why-china-is-anti-fragile/)สิ่งซึ่งพวกอ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้คิดว่าเป็นแสงสว่างที่มองเห็นจากปลายอุโมงค์นั้น ความจริงแล้ว มันเป็นไฟหน้าของขบวนรถด่วนที่กำลังวิ่งตรงเข้ามาเสียแหละมากกว่า ขบวนรถด่วนนี้มีชื่อว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution)ชาวอเมริกันจดจำไม่ได้ถึงเหตุการณ์ “ความตื่นตระหนกแห่งปี 1873” (Panic of 1873) และ “ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยาวนาน” (Long Depression) เป็นเวลา 6 ปีที่ตามมาต่อจากนั้น –รวมทั้งจดจำไม่ได้ถึงเหตุการณ์ความตื่นตระหนกของปี 1893, ปี 1896, ปี 1901, หรือปี 1907 พวกเขาระลึกได้แต่เรื่องทางรถไฟข้ามทวีป (อเมริกาเหนือ), เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว แมคคอร์แมค (McCormack reaper), การเป็นผู้นำในเรื่องการผลิตเหล็กกล้าของ แอนดรูว์ คาร์เนกี (Andrew Carnegie), การจัดหาจัดจำหน่ายน้ำมันก๊าดราคาถูกเพื่อใช้ในตะเกียงให้แสงสว่างของ จอห์น ดี. ร็อกกีเฟลเลอร์ (John D. Rockefeller), กระบวนการเปลี่ยนมาใช้กระแสไฟฟ้าของเมืองใหญ่แห่งต่างๆ, และการทำรถยนต์รุ่น “โมเดล ที” (Model T) แบบผลิตกันจำนวนมากๆ (mass production) ของ เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) สิ่งที่สำคัญมากๆ จนเป็นที่จดจำกันจริงๆ ในอเมริกาช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต่อกับต้นทศวรรษที่ 20 คือ การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ซึ่งยกสถานะของอเมริกาขึ้นไปเป็นมหาอำนาจระดับโลกรายหนึ่งในตอนนั้นจริงๆ แล้ว คาร์เนกี หยิบยืมกระบวนการทำเหล็กกล้าของเขามาจากนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษชื่อ เฮนรี เบสเซเมอร์ (Henry Bessemer) และ โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ปรับปรุงยกระดับหลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง จากสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษนามว่า โจเซฟ สวอน (Joseph Swan) (ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในการฟ้องร้องและเรียกค่าเสียหายชดเชยจากเอดิสันด้วยข้อหาละเมิดสิทธิบัตร) พวกผู้มีความรู้ความสามารถชาวอังกฤษในเวลานั้นมุ่งหน้าแต่จะหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีทำเงินทำทองง่ายๆ จากจักรวรรดิอังกฤษ จึงปล่อยปละให้ชาวอเมริกันนำเอาไอเดียของอังกฤษมาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นการผลิตจำนวนมากๆ ในขนาดขอบเขตซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ทุกวันนี้ กลายเป็นชาวอเมริกันนั่นแหละที่ไม่ต้องการให้มือของพวกเขาสกปรก และชาวอเมริกันที่มีความรู้ความสามารถชั้นเยี่ยมที่สุด มุ่งทำโปรแกรมแอปสมาร์ตโฟน ด้วยความวาดหวังว่าจะสามารถมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาโดยฉับพลันอีกสักชั่วอายุคนหนึ่งหลังจากนี้ไป ชาวจีนจะจดจำกันไม่ได้แล้วถึงความลำบากเดือดร้อนของ แอนต์ ไฟแนนเชียล (Ant Financial), หรือความล้มเหลวของยักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ เอเวอร์แกรนด์ (Evergrande), หรือภาวะขาดแคลนกระแสไฟฟ้าของปี 2021 นี้, หรือการสะดุดชะงักงันเล็กๆ น้อยๆ จำนวนแค่ไหนก็ตามของ การปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 พวกเขาจะจดจำได้แต่เรื่อง คลังสินค้าระบบอัตโนมัติ , ท่าเรืออัจฉริยะ ซึ่งดำเนินงานบนเครือข่าย 5จี, เหมืองแร่ที่ทำงานด้วยวิธีควบคุมจากทางไกล, โรงงานซึ่งเดินเครื่องโดยพวกหุ่นยนต์ที่สามารถตั้งโปรแกรมให้ตัวเองได้, ตลอดจนรถแท็กซี่ที่ไม่ต้องใช้คนขับคลังสินค้าระบบอัตโนมัติ(automated warehouses ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=8-ADIdjufe4)ท่าเรืออัจฉริยะ(smart ports ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hY-fQOP67pI&list=TLPQMTUwOTIwMjHfjlVDxfl0Sg)เหมืองแร่ที่ดำเนินงานด้วยวิธีควบคุมจากทางไกล (mines operated by remote control ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AGu0eoELwfA)โรงงานซึ่งดำเนินงานโดยพวกหุ่นยนต์ที่สามารถตั้งโปรแกรมให้ตัวเองได้ (factories run by self-programming robots ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lFhjE9iXfnA)รถแท็กซี่ที่ไม่ต้องใช้คนขับ (driverless taxis ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=O69YEWpSacU&t=415s)ทั้งหมดเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแล้วในประเทศจีน และมีขนาดที่ใหญ่โตทีเดียว คลิปวิดีโอทางยูทูบที่ให้ไว้ข้างบนนี้ สามารถให้ข้อมูลข่าวสารมากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ ที่คุณจะเคยได้อ่านพบในสื่อมวลชนตะวันตก พวกแอปพลิเคชั่นด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนนั้นแลดูเหมือนกับเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ ทว่ามันเป็นของจริงๆ แบบเดียวกับ ฝน นั่นแหละ และกำลังเกิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของพวกเราแล้วพวกแอปพลิเคชั่นของ บิ๊กดาต้า (big data) และ AI ที่มีความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้กับการผลิตทางอุตสาหกรรม, ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ, การดูแลสุขภาพ, และปริมณฑลอื่นๆ เป็นสิ่งซึ่งส่อแววให้เห็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงชีวิตทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ทำนองเดียวกับการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ได้เคยเปลี่ยนแปลงสหรัฐฯและเยอรมนีมาแล้วพวกนักประวัติศาสตร์คงจะถือเอาว่า วันเวลาที่เกิด การปฏิวัติ AI นั้นคือ เดือนมกราคม 2020 เมื่อโรคระบาดใหญ่โควิด-19 กระหน่ำเล่นงานประเทศจีน อย่างที่ อีริก ชมิดต์ (Eric Schmidt) อดีตซีอีโอของ กูเกิล กับ เกรแฮม แอลลิสัน (Graham Allison) ศาสตราจารย์รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ร่วมกันเขียนเอาไว้ในบทความชิ้นหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ดังนี้:(อ่านข้อเขียนนี้ได้ที่ https://www.project-syndicate.org/commentary/china-versus-america-ai-race-pandemic-by-eric-schmidt-and-graham-allison-2020-08)